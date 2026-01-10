9 sabores que os cachorros mais gostam 

Os cachorros têm um paladar limitado quando comparado aos humanos. Enquanto nós contamos com cerca de 9 mil papilas gustativas para explorar uma ampla gama de sabores, os cães possuem aproximadamente 1.700. Isso limita a percepção deles a quatro sabores principais: doce, salgado, azedo e amargo.

No entanto, o paladar, para os cachorros, é apenas parte do que torna a alimentação atrativa. O olfato, que é extremamente apurado, desempenha um papel central: o aroma de um alimento muitas vezes é o que mais chama a atenção deles.

Embora o paladar canino seja mais restrito, eles ainda têm preferências alimentares marcantes. Assim, conhecer os sabores que agradam esses animais ajuda a diversificar a dieta de maneira saudável, proporcionando prazer e benefícios à saúde.

Abaixo, confira alguns dos sabores que os cachorros mais gostam!

1. Carne bovina

A carne bovina é uma das favoritas dos cachorros por seu sabor intenso e sua riqueza em proteínas e gorduras. Além de ser uma fonte de energia, é um alimento que estimula o instinto carnívoro natural do animal. Para oferecer, escolha cortes magros, cozinhe sem temperos e corte em pedaços pequenos. Evite carnes cruas para prevenir possíveis infecções por bactérias e parasitas. Além disso, a carne pode ser misturada à ração ou usada como petisco especial.

2. Frango

O frango é um clássico na alimentação canina, pois é saboroso, de fácil digestão e possui proteínas magras. Seu sabor suave e aroma marcante agradam a maioria dos cães. Ele deve ser servido cozido, sem temperos ou ossos, que podem causar acidentes. A versão desfiada é ideal para misturar à ração, enquanto pedaços maiores podem ser oferecidos como petisco em momentos especiais.

3. Carne suína

Com seu sabor mais forte, a carne suína é muito apreciada pelos cachorros. É rica em gorduras, o que torna o alimento ainda mais atrativo. No entanto, é importante oferecê-la com moderação e sempre bem cozida, para evitar o risco de contaminação por parasitas. Além disso, retire a gordura em excesso e os ossos antes de servir. Pode ser incluída ocasionalmente como um complemento nutritivo.

4. Peixe (salmão e atum)

O peixe é uma excelente opção de alimento para cães, especialmente espécies como salmão e atum, que são ricos em ômega 3. Esses ácidos graxos ajudam a manter a saúde da pele e do pelo. O sabor suave, combinado com o aroma característico do peixe, atrai a atenção dos cachorros. Cozinhe sem temperos, remova as espinhas e sirva em pedaços pequenos. Além disso, evite oferecer versões cruas para prevenir infecções.

O fígado pode ser oferecido ocasionalmente ao cachorro (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock)

5. Fígado

O fígado é uma das carnes mais atraentes para os cachorros devido ao seu sabor intenso e textura macia. Rico em vitaminas como a A e a B12, ele também é altamente nutritivo. No entanto, deve ser oferecido com cautela, em pequenas quantidades, já que o excesso pode levar a problemas de saúde. Cozinhe bem e utilize como petisco ou como complemento ocasional da refeição principal.

6. Cenoura

Crocante, levemente adocicada e rica em nutrientes, a cenoura é um dos petiscos naturais mais populares entre os cachorros. Pode ser oferecida crua, cortada em pedaços que se adequem ao tamanho do animal, ou cozida, como complemento da refeição. Além de saboroso, o vegetal ajuda a limpar os dentes e promove a saúde digestiva.

7. Maçã

A maçã é uma fruta doce, refrescante e cheia de fibras, ideal para cães. Corte em pedaços pequenos e remova as sementes, que contêm cianeto, uma substância tóxica. A maçã pode ser oferecida como lanche em dias quentes ou como um agrado especial. Por ser naturalmente doce, agrada ao paladar canino.

8. Abóbora

A abóbora é outro alimento adocicado e de fácil digestão que muitos cães adoram. Rica em fibras, ela auxilia na saúde intestinal e pode ser usada para complementar a alimentação regular. Cozinhe sem temperos e sirva em pequenas porções misturadas à ração ou em formato de purê.

9. Batata-doce

A batata-doce é um alimento naturalmente adocicado que costuma agradar bastante aos cachorros. Rica em fibras, vitaminas e carboidratos de fácil digestão, ela fornece energia e contribui para o bom funcionamento do intestino. Deve ser oferecida sempre cozida, sem sal ou temperos, e em porções moderadas, em cubos, amassada ou misturada à ração, como um complemento saudável e saboroso.