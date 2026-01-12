Cabelo no Carnaval: 7 dicas para evitar danos durante a folia

O Carnaval é um período de festa intensa, calor, longas horas ao ar livre e mudanças temporárias no visual. Tintas coloridas, sprays, glitter, penteados apertados e exposição ao sol fazem parte da folia, mas podem causar danos importantes ao cabelo e ao couro cabeludo se não houver cuidado.

Segundo o médico Dr. Vlassios Marangos, especialista em transplante e restauração capilar, o problema não está em aproveitar o Carnaval, mas em ignorar os limites do fio e da pele. “O cabelo suporta mudanças pontuais, mas os excessos concentrados em poucos dias podem desencadear quebra, queda acentuada e inflamações no couro cabeludo”, explica.

A seguir, confira 7 alertas essenciais para proteger os cabelos durante o Carnaval!

1. Atenção ao excesso de produtos químicos temporários

Sprays coloridos, géis e maquiagens capilares podem ressecar e enfraquecer os fios. “Muitos desses produtos contêm álcool e pigmentos que, usados repetidamente, comprometem a fibra capilar”, alerta o Dr. Vlassios Marangos.

2. Evite penteados muito apertados por muitas horas

Tranças, coques e rabos de cavalo muito justos aumentam a tensão no couro cabeludo. “A tração constante pode levar à queda por tração, especialmente em quem já tem predisposição”, explica o especialista.

3. Proteja os fios do sol intenso

A radiação solar danifica a estrutura do cabelo. “O sol oxida os fios, altera a cor e aumenta o ressecamento. Chapéus leves ou produtos com filtro UV ajudam a reduzir os danos”, orienta o especialista em transplante e restauração capilar.

4. Não ignore o suor excessivo

O suor acumulado pode favorecer irritações e dermatites. “Manter o couro cabeludo limpo é essencial para evitar inflamações que podem agravar a queda capilar”, afirma Dr. Vlassios Marangos. Por isso, lave adequadamente os cabelos após a folia.

Antes de dormir, lave e seque os cabelos para retirar os resíduos dos fios (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Cuidado ao dormir com resíduos nos fios

Dormir com glitter, sprays ou maquiagem capilar aumenta o atrito e a quebra. “Sempre que possível, lave os cabelos antes de dormir para preservar a saúde dos fios e do couro cabeludo”, recomenda.

6. Evite o uso excessivo de calor

Secadores, chapinhas e babyliss, combinados com sol e química, potencializam os danos. “O calor em excesso fragiliza ainda mais o fio já exposto a agressões externas”, alerta o profissional.

7. Redobre os cuidados no pós-Carnaval

Após os dias de folia, o cabelo precisa de recuperação. “Hidratação, nutrição e avaliação profissional ajudam a restaurar a saúde capilar e evitar quedas mais intensas nas semanas seguintes”, explica o Dr. Vlassios Marangos.

Referência em restauração capilar e defensor de abordagens baseadas em ciência e prevenção, o Dr. Vlassios Marangos reforça que o cuidado com o cabelo também é uma forma de preservar a autoestima. “Curtindo com equilíbrio, é possível aproveitar o Carnaval sem transformar a festa em prejuízo para os fios”, conclui.

Por Sarah Monteiro