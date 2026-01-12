Ora-pro-nóbis: 5 receitas saudáveis e deliciosas para o jantar

O ora-pro-nóbis é uma planta rica em nutrientes e versátil na culinária, sendo conhecido como um “superalimento”. Suas folhas contêm altos teores de vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio e magnésio. Também é uma excelente fonte de fibras, ajudando na saúde intestinal e no controle do colesterol. Incorporá-lo em receitas é uma forma prática de enriquecer a dieta com um alimento saudável e sustentável.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Veja, abaixo, 5 receitas saudáveis com ora-pro-nóbis!
Panqueca de ora-pro-nóbis
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva para untar
Molho para acompanhamento
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de limão para servir
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nóbis com o leite de amêndoas até ficar homogêneo. Adicione o ovo, a farinha de trigo integral, o azeite de oliva e o sal. Bata novamente até formar uma massa sem grumos. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite de oliva. Coloque uma concha da massa na frigideira, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe por 1-2 minutos de cada lado. Reserve.
Molho
Em um recipiente, coloque o iogurte natural, o azeite de oliva, o suco de limão e o alho. Misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva as panquecas com o molho e as rodelas de limão.
Quibe de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de hortelã fresca picada
- 1 colher de chá de páprica picante
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Água quente para hidratar o trigo
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e cubra com água quente. Deixe hidratar por 20 minutos. Depois, escorra e esprema o excesso de água com um pano limpo. Em um recipiente grande, adicione o trigo hidratado, as folhas de ora-pro-nóbis, a cebola, o alho, o tomate e a hortelã. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica picante. Regue com azeite de oliva e misture até formar uma massa homogênea.
Após, pegue pequenas porções da massa e modele no formato tradicional de quibe. Disponha os quibes em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Escondidinho de mandioquinha com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 500 g de mandioquinha descascada e picada
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Água para cozinhar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioquinha com água até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse. Adicione o leite e mexa até ficar cremoso. Tempere com sal. Reserve. Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o ora-pro-nóbis e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até as folhas murcharem e desligue o fogo.
Em um refratário untado com azeite de oliva, faça uma camada com o refogado de ora-pro-nóbis, cubra com o purê de mandioquinha e finalize com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
Quiche de ora-pro-nóbis
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva e o sal. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea. Modele a massa em formato de bola, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Depois, abra a massa com um rolo e forre uma forma de quiche ou uma assadeira redonda levemente untada com azeite de oliva. Fure o fundo da massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira em fogo baixo, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até dourar. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o iogurte natural. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Adicione o refogado de ora-pro-nóbis e a ricota. Mexa até ficar homogêneo. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Arroz com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem macios, sem dourar. Acrescente o arroz integral e mexa por 1 minuto. Adicione o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre. Espere o líquido quase secar antes de acrescentar mais caldo. Repita o processo até o arroz ficar macio, porém levemente al dente. Nos minutos finais, acrescente o ora-pro-nóbis e misture delicadamente até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a levedura nutricional e sirva em seguida.