Voo mágico ao universo Harry Potter: um passeio pelos parques da Universal

Orlando, Estados Unidos* — Wingardium leviosa! Um voo especial começou a decolar do Brasil no último mês de 2025. Quem é fã do bruxo Harry Potter já deve imaginar do que estou falando. A viagem, em aeronave personalizada e com brindes especiais da saga, leva os passageiros a uma conexão com o universo de magia dos parques da Universal em Orlando, na Flórida.

A parceria entre Latam e Warner permite uma imersão no mundo dos bruxos desde o embarque. Dos resorts da Universal, os visitantes já entram em ônibus também personalizados, que circulam com regularidade entre as plataformas da hospedagem e os parques do grupo.

Aeronave temática da Latam ilustrada com imagens do filme (foto: Fotos: Latam/Divulgação)

Para esse roteiro de magia, o que faz mais sentido é iniciar pelo Universal Studios, aquele tradicional parque em que o globo com a logomarca da Universal gira sobre o espelho d'água. Ali começa a jornada pelo The Wizarding World of Harry Potter.

Um bom ponto de partida pode ser manter na cabeça o roteiro dos filmes e se deixar levar pelo universo criado por J.K. Rowling. No Beco Diagonal, o passeio pode começar pela Ollivander's, a loja de varinhas mágicas. É uma réplica perfeita do local que marca o primeiro encontro do trio inseparável: Harry, Rony e Hermione.

Beco Diagonal, no Universal Studios: onde tudo começou (foto: Universal/Divulgação)

Um passeio guiado conta com encenação e instruções de como escolher a varinha ideal — ou ser escolhido por ela. No fim do tour, é possível adquirir sua própria varinha interativa, um passo importante para aproveitar ao máximo a visita aos dois parques.

Ao sair, cuidado com o dragão! Ele cospe fogo (mesmo) mais ou menos a cada 10 minutos. Prepare as câmeras para registrar o momento. Dali, o brinquedo mais emocionante é o que simula uma visita ao Banco Gringotts.

E aqui outra dica de ouro: as filas são capítulos à parte, sempre envoltas em cenários que ajudam a deixar a experiência ainda mais incrível. É possível comprar um passe vip e pular essa etapa ou ir mais rápido com o express, mas nos primeiros dias de dezembro a espera não era muito longa, apesar do grande volume de visitantes por toda a parte.

O que também está presente por todo lado para entreter o público são as vitrines mágicas. Saque sua varinha interativa, pise no ponto indicado no chão, faça com sutileza o movimento indicado ali e, voilà! Você se torna bruxo por um dia, mesmo antes de começar as aulas em Hogwarts. Em uma das lojas, inclusive, é possível testar o feitiço que inicia este texto: o de fazer objetos voarem. Os fãs já devem ter captado a minha mensagem, afinal, é um dos primeiros encantos ensinados por Minerva McGonagall a seus pupilos.













Carona no Expresso

Depois de visitar esse ponto central na trama de Harry, talvez seja o momento ideal para uma pausa e para viajar a Hogsmeade, no Islands of Adventure. E nem pense em ir a pé. Sim, o Expresso de Hogwarts estará à sua disposição e você atravessará a plataforma 9 ¾ sem qualquer arranhão. Na cabine, você conseguirá dar até uma espiadinha nas conversas entre nossos heróis. Ah, cuidado com os sapos…

Expresso de Hogwarts, que liga o Universal Studios ao Islands of Adventure (foto: Mike Marsland/WireImage/Universal/Divulgação)

Restaurantes temáticos — e até o banheiro onde os gemidos da Murta tentam aterrorizar meninas e mulheres — não deixam a magia escapar. Há sempre opções veganas no cardápio e pratos bem servidos, mas o carro-chefe no Three Broomsticks e em quiosques ao longo do parque é a butter beer (cerveja amanteigada). Apesar do nome, trata-se de uma bebida sem álcool, bem doce. É possível encontrar as versões em sorvete ou raspadinha, para os dias de calor intenso.

Esse é o parque que guarda o momento de maior adrenalina da viagem: a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Na montanha russa do maior e mais adorável personagem de Harry Potter, você embarca na motocicleta ou no carrinho lateral para um percurso emocionante e cheio de surpresas. É divertido e rende boas histórias para contar na volta da viagem. Lembre-se de seguir todas as dicas de segurança e vá sem medo de ser feliz!

Portais épicos

Se o passeio pelo Islands of Adventure e pelo Studios te surpreender, pode ter certeza de que o novo parque da Universal, o Epic Universe, te deixará boquiaberto. São cinco mundos imersivos: Super Nintendo World, Como treinar o seu Dragão, Dark Universe, Celestial Park e a continuação do The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic.

A impressionante réplica do Castelo de Hogwarts, no Islands of Adventure: diversão garantida (foto: DAVID SPRAGUE/Universal/Divulgação)

Aqui a aventura fica por conta de um simulador de deixar qualquer um sem palavras. O primeiro choque é testemunhar a reprodução do Ministério da Magia já na fila para a atração. Primeiro, sumimos por um beco com um pouco de pó verde mágico e rapidamente chegamos ao local por uma das chaminés. Os azulejos verde-escuro inconfundíveis deixam claro o endereço.

Chegamos a tempo de testemunhar o julgamento de Dolores Umbridge, por seus descumprimentos do código de conduta dos bruxos. Mas não sem antes enfrentar seus encantos maldosos e o de outros bruxos asquerosos, como o Lord Voldemort em pessoa. Se os outros simuladores eram muito bons, esse eleva a experiência a outro patamar, com imagens tridimensionais e roteiro de qualidade impecáveis.

Interior do Ministério da Magia, entrada para o simulador (foto: Fotos: Universal/Divulgação)

Mas esse é um dos únicos resgates do parque à primeira fase da franquia. A ambientação desse portal do Epic e as demais atrações giram em torno do universo de Animais Fantásticos, com as aventuras de Newt Scamander. Um teatro se impõe ao centro, e somos convidados a assistir a uma apresentação especial do Le Cirque Arcanus.

Planejamento

Visitar todas as atrações de Harry Potter pode levar de um a dois dias, e roteiros mistos ajudam a aproveitar ao máximo cada ingresso. No Universal e no Islands, por exemplo, é possível relembrar clássicos como E.T — O extraterrestre, Os Simpsons, Transformers, Jurassic Park (e sua VelociCoaster), Forrest Gump, Grinch, De volta para o futuro, além de atrações que surpreendem, como o show dedicado à trilogia Bourne e o simulador da franquia A Múmia.

A experiência fica completa com os pocket shows, que não deixam os visitantes se entediar. De danças a uma volta pelas ruas de Chicago, onde você pode cruzar, por exemplo, com a banda The Blues Brothers. Jake e Elwood se apresentam acompanhados de Mabel, a garçonete, e do saxofonista Jazz. A diversão é garantida em atrações para todas as idades.

A viagem

A parceria inédita entre Latam e Warner leva ao ar aeronaves temáticas, ilustradas com imagens dos fi lmes, coincidindo com o 25º aniversário da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Os voos do Boeing 787-9 e do Airbus A320 devem operar ao longo de 12 meses. Serão realizados sorteios, ativações e dinâmicas em aeroportos e redes sociais, com prêmios e merchandising ofi cial. O Correio viajou no voo de estreia no Brasil, em 2 de dezembro, que teve cupcake temático das quatro casas de Hogwarts e uma máscara para dormir com pelúcia do Harry, para mais conforto nas oito horas de voo.

Informações sobre ingressos, passes especiais e hospedagem em hotéis do complexo de diversões estão disponíveis no site www.universalorlando. com. O site ofi cial da Latam para compra de passagens é o latamairlines.com.

*A jornalista viajou a convite da Latam e da Universal