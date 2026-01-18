InícioRevista do Correio
TURISMO

Voo mágico ao universo Harry Potter: um passeio pelos parques da Universal

Visita às novas atrações do bruxo mais querido do mundo nos parques da Universal em Orlando agora começa com uma viagem em aeronave temática da Latam. Confira roteiro que o Correio experimentou

A impressionante réplica do Castelo de Hogwarts, no Islands of Adventure: diversão garantida - (crédito: DAVID SPRAGUE/Universal/Divulgação)
A impressionante réplica do Castelo de Hogwarts, no Islands of Adventure: diversão garantida - (crédito: DAVID SPRAGUE/Universal/Divulgação)

Orlando, Estados Unidos* — Wingardium leviosa! Um voo especial começou a decolar do Brasil no último mês de 2025. Quem é fã do bruxo Harry Potter já deve imaginar do que estou falando. A viagem, em aeronave personalizada e com brindes especiais da saga, leva os passageiros a uma conexão com o universo de magia dos parques da Universal em Orlando, na Flórida.

A parceria entre Latam e Warner permite uma imersão no mundo dos bruxos desde o embarque. Dos resorts da Universal, os visitantes já entram em ônibus também personalizados, que circulam com regularidade entre as plataformas da hospedagem e os parques do grupo.

Voo temático da Latam em homenagem aos 25 anos da estreia do primeiro filme de Harry Potter. Parceria com a Warner
Aeronave temática da Latam ilustrada com imagens do filme (foto: Fotos: Latam/Divulgação)

Para esse roteiro de magia, o que faz mais sentido é iniciar pelo Universal Studios, aquele tradicional parque em que o globo com a logomarca da Universal gira sobre o espelho d'água. Ali começa a jornada pelo The Wizarding World of Harry Potter.

Um bom ponto de partida pode ser manter na cabeça o roteiro dos filmes e se deixar levar pelo universo criado por J.K. Rowling. No Beco Diagonal, o passeio pode começar pela Ollivander's, a loja de varinhas mágicas. É uma réplica perfeita do local que marca o primeiro encontro do trio inseparável: Harry, Rony e Hermione.

Beco Diagonal, no Universal Studios: onde tudo começou (foto: Universal/Divulgação)

Um passeio guiado conta com encenação e instruções de como escolher a varinha ideal — ou ser escolhido por ela. No fim do tour, é possível adquirir sua própria varinha interativa, um passo importante para aproveitar ao máximo a visita aos dois parques.

Ao sair, cuidado com o dragão! Ele cospe fogo (mesmo) mais ou menos a cada 10 minutos. Prepare as câmeras para registrar o momento. Dali, o brinquedo mais emocionante é o que simula uma visita ao Banco Gringotts.

E aqui outra dica de ouro: as filas são capítulos à parte, sempre envoltas em cenários que ajudam a deixar a experiência ainda mais incrível. É possível comprar um passe vip e pular essa etapa ou ir mais rápido com o express, mas nos primeiros dias de dezembro a espera não era muito longa, apesar do grande volume de visitantes por toda a parte.

O que também está presente por todo lado para entreter o público são as vitrines mágicas. Saque sua varinha interativa, pise no ponto indicado no chão, faça com sutileza o movimento indicado ali e, voilà! Você se torna bruxo por um dia, mesmo antes de começar as aulas em Hogwarts. Em uma das lojas, inclusive, é possível testar o feitiço que inicia este texto: o de fazer objetos voarem. Os fãs já devem ter captado a minha mensagem, afinal, é um dos primeiros encantos ensinados por Minerva McGonagall a seus pupilos.

  • The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Parks
    The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Parks Manuel Harlan/Universal/Divulgação
  • The Harry Potter Shop at Platform 9 .. at King...s Cross station, London, reopening following a 12-week refurbishment. Issue date: Friday March 29, 2024. PA Photo. Photo credit should read: David Parry/PA Wire.
    The Harry Potter Shop at Platform 9 .. at King...s Cross station, London, reopening following a 12-week refurbishment. Issue date: Friday March 29, 2024. PA Photo. Photo credit should read: David Parry/PA Wire. David Parry/PA Wire/Universal/Divulgação
  • The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Parks
    The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Parks Universal/Divulgação
  • The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Parks
    The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Parks Universal/Divulgação
  • The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic
    The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic Dan Wong/Universal/Divulgação

Carona no Expresso

Depois de visitar esse ponto central na trama de Harry, talvez seja o momento ideal para uma pausa e para viajar a Hogsmeade, no Islands of Adventure. E nem pense em ir a pé. Sim, o Expresso de Hogwarts estará à sua disposição e você atravessará a plataforma 9 ¾ sem qualquer arranhão. Na cabine, você conseguirá dar até uma espiadinha nas conversas entre nossos heróis. Ah, cuidado com os sapos…

LONDON, ENGLAND - MARCH 03: The Making of Harry Potter offers a sneak peek of its new permanent featuring the original Hogwarts Express and recreation of Platform 9 3...4. The new expansion will be open to the public from Thursday 19th March at Warner Bros Studios on March 3, 2015 in London, England. (Photo by Mike Marsland/WireImage)
Expresso de Hogwarts, que liga o Universal Studios ao Islands of Adventure (foto: Mike Marsland/WireImage/Universal/Divulgação)

Restaurantes temáticos — e até o banheiro onde os gemidos da Murta tentam aterrorizar meninas e mulheres — não deixam a magia escapar. Há sempre opções veganas no cardápio e pratos bem servidos, mas o carro-chefe no Three Broomsticks e em quiosques ao longo do parque é a butter beer (cerveja amanteigada). Apesar do nome, trata-se de uma bebida sem álcool, bem doce. É possível encontrar as versões em sorvete ou raspadinha, para os dias de calor intenso.

Esse é o parque que guarda o momento de maior adrenalina da viagem: a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Na montanha russa do maior e mais adorável personagem de Harry Potter, você embarca na motocicleta ou no carrinho lateral para um percurso emocionante e cheio de surpresas. É divertido e rende boas histórias para contar na volta da viagem. Lembre-se de seguir todas as dicas de segurança e vá sem medo de ser feliz!

Portais épicos

Se o passeio pelo Islands of Adventure e pelo Studios te surpreender, pode ter certeza de que o novo parque da Universal, o Epic Universe, te deixará boquiaberto. São cinco mundos imersivos: Super Nintendo World, Como treinar o seu Dragão, Dark Universe, Celestial Park e a continuação do The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic.

Hogwarts castle, with a view of Flight of the Hippogriff, Universal Studios Hollywood...s first outdoor roller coaster
A impressionante réplica do Castelo de Hogwarts, no Islands of Adventure: diversão garantida (foto: DAVID SPRAGUE/Universal/Divulgação)

Aqui a aventura fica por conta de um simulador de deixar qualquer um sem palavras. O primeiro choque é testemunhar a reprodução do Ministério da Magia já na fila para a atração. Primeiro, sumimos por um beco com um pouco de pó verde mágico e rapidamente chegamos ao local por uma das chaminés. Os azulejos verde-escuro inconfundíveis deixam claro o endereço.

Chegamos a tempo de testemunhar o julgamento de Dolores Umbridge, por seus descumprimentos do código de conduta dos bruxos. Mas não sem antes enfrentar seus encantos maldosos e o de outros bruxos asquerosos, como o Lord Voldemort em pessoa. Se os outros simuladores eram muito bons, esse eleva a experiência a outro patamar, com imagens tridimensionais e roteiro de qualidade impecáveis.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic
Interior do Ministério da Magia, entrada para o simulador (foto: Fotos: Universal/Divulgação)

Mas esse é um dos únicos resgates do parque à primeira fase da franquia. A ambientação desse portal do Epic e as demais atrações giram em torno do universo de Animais Fantásticos, com as aventuras de Newt Scamander. Um teatro se impõe ao centro, e somos convidados a assistir a uma apresentação especial do Le Cirque Arcanus.

Planejamento

Visitar todas as atrações de Harry Potter pode levar de um a dois dias, e roteiros mistos ajudam a aproveitar ao máximo cada ingresso. No Universal e no Islands, por exemplo, é possível relembrar clássicos como E.T — O extraterrestre, Os Simpsons, Transformers, Jurassic Park (e sua VelociCoaster), Forrest Gump, Grinch, De volta para o futuro, além de atrações que surpreendem, como o show dedicado à trilogia Bourne e o simulador da franquia A Múmia.

A experiência fica completa com os pocket shows, que não deixam os visitantes se entediar. De danças a uma volta pelas ruas de Chicago, onde você pode cruzar, por exemplo, com a banda The Blues Brothers. Jake e Elwood se apresentam acompanhados de Mabel, a garçonete, e do saxofonista Jazz. A diversão é garantida em atrações para todas as idades. 

A viagem

A parceria inédita entre Latam e Warner leva ao ar aeronaves temáticas, ilustradas com imagens dos fi lmes, coincidindo com o 25º aniversário da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Os voos do Boeing 787-9 e do Airbus A320 devem operar ao longo de 12 meses. Serão realizados sorteios, ativações e dinâmicas em aeroportos e redes sociais, com prêmios e merchandising ofi cial. O Correio viajou no voo de estreia no Brasil, em 2 de dezembro, que teve cupcake temático das quatro casas de Hogwarts e uma máscara para dormir com pelúcia do Harry, para mais conforto nas oito horas de voo.

Informações sobre ingressos, passes especiais e hospedagem em hotéis do complexo de diversões estão disponíveis no site www.universalorlando. com. O site ofi cial da Latam para compra de passagens é o latamairlines.com.

*A jornalista viajou a convite da Latam e da Universal

