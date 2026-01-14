Chás gelados: 7 receitas saudáveis e refrescantes para o verão

O chá gelado é uma ótima escolha para o verão, pois reúne frescor e benefícios à saúde em uma única bebida. Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, ele não só ajuda a manter o corpo hidratado nos dias quentes, como também pode fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e auxiliar no combate aos radicais livres.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira 7 receitas de chás gelados para o verão!

1. Chá gelado de hortelã com limão-siciliano

Ingredientes

1 l de água

15 folhas de hortelã

Suco de 1 limão-siciliano

Mel e gelo a gosto

Rodelas de limão-siciliano e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando estiver fervendo, desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Após, coe o chá e adicione o suco de limão-siciliano. Adoce com mel e misture bem. Deixe esfriar em temperatura ambiente e depois leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Em copos altos, coloque bastante gelo, despeje o chá e decore com rodelas de limão-siciliano e folhas de hortelã.

2. Chá mate gelado com maracujá

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de chá mate

Polpa de 2 maracujás

Mel e gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando estiver fervendo, desligue o fogo e adicione o chá mate. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Depois, coe para retirar as folhas. Em um liquidificador, bata a polpa do maracujá rapidamente, apenas para soltar as sementes sem as triturar completamente. Coe para retirar as sementes e reserve o suco. Após o chá esfriar um pouco, adicione o suco de maracujá e misture bem. Adoce com mel e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Em copos com bastante gelo, despeje o chá e sirva em seguida.

Chá gelado de pêssego (Imagem: Arta Sermule | Shutterstock)

3. Chá gelado de pêssego

Ingredientes

1 l de água

1,5 g de chá-preto

Água

2 pêssegos maduros cortados em fatias finas

maduros cortados em fatias finas 2 colheres de sopa de adoçante a gosto

Suco de 1/2 limão

Gelo a gosto

Folhas de hortelã fresca e fatias de pêssego para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione os sachês de chá-preto e deixe em infusão por 5 minutos. Retire os sachês e reserve o chá. Em outra panela, coloque as fatias de pêssego e o adoçante. Leve ao fogo baixo por cerca de 5 a 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até o pêssego soltar levemente o caldo, sem desmanchar.

Transfira o pêssego com o caldo para o chá ainda morno, acrescente as folhas de hortelã e o suco de limão e misture delicadamente. Deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas para gelar e intensificar o sabor. Sirva em copos altos com bastante gelo, adicionando fatias de pêssego e folhas de hortelã para finalizar.

4. Chá gelado de camomila com maçã e canela

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de flores de camomila secas

1 maçã cortada em fatias finas

2 canelas em pau

Mel e gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a ferver. Coloque a canela e as fatias de maçã na água fervente. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e adicione as flores de camomila. Tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Retire as fatias de maçã, a canela e as flores de camomila com a ajuda de uma peneira. Adoce com mel e deixe esfriar em temperatura ambiente. Leve à geladeira por 1 hora e sirva com bastante gelo.

5. Chá gelado de chá verde com manga

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de chá de chá verde

1 xícara de chá de manga madura picada

Suco de 1/2 limão

Mel e gelo a gosto

Modo de preparo

Leve a água em uma chaleira ao fogo médio até iniciar fervura. Desligue o fogo, adicione o chá verde e deixe em infusão por 3 minutos. Coe e deixe o chá esfriar. Em um liquidificador, bata a manga com um pouco do chá já frio até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar. Misture o suco de manga ao restante do chá, acrescente o suco de limão e adoce com mel. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora e sirva com bastante gelo.

Chá gelado de hibisco com framboesa (Imagem: Jane Vershinin | Shutterstock)

6. Chá gelado de hibisco com framboesa

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

secas 1 xícara de chá de framboesas congeladas

Mel e gelo a gosto

Framboesas inteiras e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione as flores de hibisco e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Enquanto o chá esfria, amasse as framboesas com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros. Coe o chá e misture com as framboesas. Adoce com mel. Deixe o chá esfriar em temperatura ambiente e depois leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Em copos com bastante gelo, despeje o chá e decore com algumas framboesas inteiras e folhas de hortelã.

7. Chá gelado de erva-cidreira com abacaxi

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de folhas de erva-cidreira frescas

frescas 1 xícara de chá de abacaxi em cubos

Mel e gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, coloque as folhas de erva-cidreira e tampe. Deixe em infusão por cerca de 5 minutos. Enquanto o chá esfria, bata os cubos de abacaxi no liquidificador com um pouco do chá já preparado (cerca de 1/4 de xícara de chá) até formar um suco homogêneo. Coe o chá para remover as folhas, misture com o suco de abacaxi e adoce com mel. Deixe esfriar completamente em temperatura ambiente e depois leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Em copos com bastante gelo, despeje o chá e sirva em seguida.