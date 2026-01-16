Anitta revela segredos de beleza para enfrentar a maratona de carnaval

Com show marcado em Brasília neste domingo (18/1), Anitta chega à capital em plena maratona de pré-carnaval e, além da música e dos figurinos impactantes, chama atenção pela forma como cuida do corpo e da mente em um dos períodos mais intensos do ano. À frente da turnê Ensaios da Anitta, a cantora revela que beleza, para ela, vai muito além da maquiagem, começa de dentro para fora.

Desde janeiro, a cantora percorre diversas capitais com os Ensaios, projeto que já vendeu mais de 250 mil ingressos em edições anteriores e antecipa o clima da folia. Em 2026, o tema da turnê é Cosmos, inspirado na astrologia, criando uma atmosfera mística que se reflete na cenografia, nos figurinos e na estética geral do espetáculo.

A turnê pré-carnaval da cantora, Ensaios da Anitta, desembarca na capital neste fim de semana (foto: Divulgação/Iude Richele )

Beleza que começa no autocuidado

Com uma agenda intensa de shows, viagens e compromissos, a cantora conta que, no verão e especialmente durante o carnaval, sua rotina de cuidados se torna ainda mais estratégica. “Eu foco muito nos cuidados que vêm de dentro para fora. Então, uma alimentação balanceada, tomar muito líquido e o sono de qualidade se tornam prioridade para mim nessa época”, afirma. Ainda assim, os cuidados externos não ficam de lado. “A proteção e a hidratação da pele não podem faltar. Nosso verão é intenso e exige cuidados.”

Exposição ao Sol, suor excessivo e maquiagem frequente exigem atenção redobrada, e Anitta sabe bem disso. Para manter a pele saudável, ela é direta: “O protetor solar é, para mim, o produto mais importante da minha rotina de beleza”. No dia a dia corrido, a praticidade faz diferença. “O Solar Expertise Efeito Make-Up, de L’Oréal Paris, é tudo para mim. É passar e sair pra rua. Amo! Ele protege, tem alto FPS e já deixa a pele pronta, até pros shows”.

Quando o assunto é cabelo, o foco está na resistência. “Meu objetivo é manter os fios nutridos e fortes, para aguentarem bem a maratona de shows expostos ao suor e ao calor”.

Mesmo com a agenda cheia, Anitta tenta manter pequenos rituais de autocuidado. “Após os shows, que são verdadeiras maratonas, eu cuido da pele e do cabelo, me alimento bem e tento dormir para repor as energias.” Para além do físico, o equilíbrio emocional é essencial para sustentar o ritmo intenso do carnaval. “Hoje em dia, a meditação é essencial para me manter no eixo. Essa relação com a espiritualidade e o autoconhecimento só me trouxe benefícios”.

Nos raros momentos de pausa durante o verão, a cantora prefere a tranquilidade. “Tenho me tornado cada vez mais caseira. Devoro séries e filmes, ouço muita música e curto a casa com minha família e meus cachorros. Não preciso de muito mais do que isso.”