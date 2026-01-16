Anitta desembarca na capital com os Ensaios da Anitta no Mané Garrincha

Um dos melhores eventos de pré-carnaval do país chega a Brasília neste domingo (18/1). Anitta desembarca na cidade com a turnê Ensaios da Anitta, que tem passado pelo Brasil desde janeiro para iniciar o esquenta para a temporada de folia. Na capital, a festa será no estacionamento da Arena Mané Garrincha e os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Ingresse, com opções de open bar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Hits do Brasil: confira os maiores álbuns brasileiros de 2025



A cantora define temas especiais para as decorações e figurinos da turnê. Em 2023, Anitta escolheu o tema de mulheres fortes e se vestiu como Tieta de Jorge Amado, Maria Quitéria, Maria Bonita, Anita Garibaldi e Marietta Baderna. No ano seguinte, a homenagem foi para as escolas de samba e em 2025, os esportes tomaram conta das inspirações dos looks da cantora, na turnê chamada Maratona da jogação.

Leia também: Anitta: A ascensão da estrela brasileira



Este ano, a inspiração está na astrologia. O tema do pré carnaval será Cosmos, criando uma atmosfera mística e referenciando diversos elementos. A turnê é um dos momentos mais aguardados do ano para os fãs da cantora. No ano passado, os Ensaios da Anitta venderam mais de 250 mil ingressos pelo país.

A cantora iniciou a temporada de pré-carnaval em Belém, no início de janeiro. Anitta já passou por Fortaleza e Recife antes da capital e depois, seguirá a turnê para o Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e São Paulo. Todas as datas são antes do período carnavalesco, no qual a cantora fará shows em trios elétricos do Bloco da Anitta em Salvador, São Luís e no Rio de Janeiro.

Para criar o clima da turnê, Anitta lançou, no início de dezembro, um EP com seis faixas. O projeto, que também leva o nome de Ensaios da Anitta, reúne diferentes ritmos brasileiros e parcerias com Felipe Amorim, Pabllo Vittar, Marina Sena, Pocha, Lexa, Nattan, Priscila Senna e Viviane Batidão.

Serviço

Ensaios da Anitta

Domingo, a partir das 15h, no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 230 taxa da Ingresse. Classificação indicativa: 16 anos.