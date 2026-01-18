9 receitas de sobremesas geladas para o domingo

Após o almoço de domingo, as sobremesas geladas são um dos principais atrativos. E, se você gosta de curtir o momento, mas também não abre mão de apreciar um delicioso doce, as opções práticas são uma excelente indicação para você. Isso porque elas são simples de fazer, combinam com qualquer ocasião e são preparadas com ingredientes versáteis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por isso, confira 9 receitas de sobremesas geladas fáceis de fazer e ideias para espantar o calor!
Gelatina colorida
Ingredientes
- 25 g de gelatina em pó sabor morango
- 25 g de gelatina em pó sabor limão
- 25 g de gelatina em pó sabor laranja
- 25 g de gelatina em pó sabor maracujá
- 400 g de creme de leite
- 790 g de leite condensado
- 25 g de gelatina em pó sem sabor
- Água quente e fria
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a gelatina de morango e 150 ml de água quente e misture até dissolver completamente. Adicione 100 ml de água fria e mexa bem. Leve à geladeira por 2 horas. Repita o processo com todas as gelatinas, exceto a sem sabor.
Após, hidrate a gelatina sem sabor de acordo com as informações da embalagem, coloque no liquidificador, junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Retire as gelatinas coloridas da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Disponha em uma travessa de vidro redonda e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Creme gelado de manga com coco
Ingredientes
- 2 mangas maduras descascadas e picadas
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 25 g de gelatina em pó sem sabor
- Água
- Coco em flocos para decorar
Modo de preparo
Hidrate a gelatina sem sabor conforme indicado na embalagem. Em um liquidificador, bata a manga, o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite e a gelatina até obter um creme liso. Transfira para uma travessa, finalize com coco em flocos e leve à geladeira por 3 horas. Sirva bem gelado.
Torta gelada de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e picado
- 200 g de açúcar
- 300 ml de água
- 20 folhas de hortelã
- 250 g de creme de leite
- 395 g de leite condensado
- 25 g de gelatina em pó sem sabor
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água e leve ao fogo médio por cerca de 15 minutos, até o abacaxi ficar macio. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, misture e deixe esfriar. Retire a hortelã e reserve o abacaxi com a calda.
Hidrate a gelatina sem sabor conforme a embalagem. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a gelatina hidratada até obter um creme homogêneo. Em uma travessa, distribua o abacaxi com a calda e cubra com o creme. Leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
Pudim de coco
Ingredientes
- 50 g de coco ralado
- 250 ml de leite de coco
- 12 g de gelatina incolor
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- Raspas da casca de 1 laranja
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- Coco ralado para decorar
- Água para hidratar a gelatina
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado e o amido de milho e misture. Adicione o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado, as raspas da laranja e a manteiga e mexa para incorporar. Leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere amornar. Enquanto isso, hidrate a gelatina incolor conforme as instruções e misture ao creme. Transfira para uma travessa, decore com o coco ralado e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Delícia de pêssego
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 3 xícaras de chá de leite
- 3 gemas de ovo
- 3 claras de ovo
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 250 g de creme de leite
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 3 xícaras de chá de pêssego em calda
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje metade do creme em uma travessa. Cubra com o pêssego e faça mais uma camada com o creme. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o pêssego. Reserve.
Em uma batedeira, bata as claras em neve com o açúcar. Junte o creme de leite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre o creme e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Salada de frutas com creme de maracujá
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- Polpa de 2 maracujás
- 200 g de creme de leite
- Suco de 1/2 limão
- 200 g de uva vermelha sem sementes
- 1 maçã sem sementes e picada
- 200 g de morango picado
- 2 mangas descascadas e picadas
- 2 bananas descascadas e picadas
- Suco de 1/2 laranja
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a polpa de maracujá, o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Cubra com o creme de maracujá e mexa delicadamente. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Flan de chocolate
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 200 ml de leite
- 10 colheres de sopa de cacau em pó
- 25 g de gelatina em pó sem sabor
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem levantar fervura. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Adicione o cacau e bata para incorporar. Junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em outro recipiente, dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Despeje a mistura no liquidificador e bata para misturar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Pavê de amendoim
Ingredientes
- 790 g de leite condensado
- 400 ml de leite
- 2 gemas de ovo
- 250 g de creme de leite
- 400 g de amendoim triturado sem sal
- 200 g de biscoito de maisena
- Amendoim triturado e sem sal para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e o amendoim e mexa para incorporar. Após, em uma travessa, faça uma camada com o creme e cubra com o biscoito. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o creme. Polvilhe com o amendoim e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Musse de limão
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- Suco de 3 limões
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite e bata por 1 minuto. Aos poucos, acrescente o suco de limão e bata até engrossar. Após, transfira a mistura para um refratário e decore com as raspas de limão. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.