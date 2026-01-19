Receitas com fubá: 6 opções práticas e saudáveis

O fubá, uma farinha de milho finamente moída, é um ingrediente tradicional na culinária brasileira. Conhecido por ser uma opção acessível, ele é versátil e pode ser utilizado como base para diversas receitas, incluindo as saudáveis. Além disso, o seu sabor característico adiciona um toque especial aos pratos, proporcionando opções deliciosas e equilibradas.

Pensando nisso, separamos 6 receitas práticas e saudáveis com fubá para você incluir na dieta. Confira!

Polenta com cogumelo salteado

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de caldo de legumes natural

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de cogumelo shitake fatiado

shitake fatiado 2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá e 1 xícara de chá de caldo de legumes. Misture e reserve. Em uma panela, coloque o restante do caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 15 minutos, mexendo sempre, até engrossar. Junte 1 colher de sopa de azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e disponha a polenta em um prato. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque o cogumelo e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e disponha o cogumelo sobre a polenta. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Panqueca de fubá com espinafre

Ingredientes

1/2 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de leite de aveia

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.

Mingau de fubá e aveia

Ingredientes

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de fubá

1 colher de sopa de leite em pó integral

250 ml de água

1 colher de sopa de mel

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o mel e a canela, e mexa até obter uma consistência homogênea. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o mel e mexa para incorporar. Transfira para um prato e sirva em seguida com a canela.

Bolo de fubá integral (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Bolo de fubá integral

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de fubá e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de linhaça

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de água morna

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Broa de fubá

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de fubá

2 xícaras de chá de açúcar de coco

1 ovo

2 colheres de sopa de leite de amêndoas

1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 colher de sopa de fermento biológico

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Adicione o óleo de coco e mexa até obter uma farofa. Adicione o ovo e o leite de amêndoas e misture até obter uma massa lisa e homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.