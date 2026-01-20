São Sebastião: 6 orações para fortalecer a fé no dia do santo

São Sebastião é referência entre os fiéis por sua fé e amor a Cristo (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 20 de janeiro é celebrado, entre os fiéis da Igreja Católica, o Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, dos atletas e dos militares. Nascido na cidade de Narbona, na França, por volta de 256 d.C., ele é muito conhecido entre os devotos por ter sido um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Durante boa parte de sua vida, se dedicou a defender os cristãos e a fé. No entanto, o ato gerou revolta na época, o que culminou em sua morte.

O primeiro martírio de São Sebastião ocorreu a mando do imperador romano Diocleciano, que o condenou à morte por desobedecer ao seu comando de parar de professar a fé. Assim, ele foi amarrado em uma árvore e alvejado por flechas, mas não morreu. Isso porque uma viúva, chamada Irene, o salvou e o ajudou a curar todos os seus ferimentos.

No segundo martírio, São Sebastião enfrentou novamente a fúria do poder romano. Após recuperar-se dos ferimentos das flechas, ele decidiu voltar à presença do imperador Maximiano para confrontá-lo e defender os cristãos, que continuavam sendo perseguidos. Indignado com a atitude de Sebastião, Maximiano ordenou sua morte definitiva. Desta vez, ele foi açoitado até a morte, demonstrando sua inabalável fé cristã e sua coragem em não renunciar aos valores em que acreditava.

A seguir, confira orações para celebrar o Dia de São Sebastião e rogar por sua intercessão!

1. Oração contra aflições

Glorioso mártir, valoroso São Sebastião, soldado de Jesus Cristo, que morrestes trespassado de flechas, amarrado a um tronco de laranjeira. Pelos vossos méritos, sede o nosso protetor guardando-nos, livrando-nos dos perigos que nos ameaçam, a nós, a nossa família e a toda a humanidade.

Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do mártir São Sebastião, atendei a nossa prece. Jesus Cristo, Filho de Deus, sede propício aos rogos que vos dirigimos por intermédio de São Sebastião. Glorioso mártir, protegei-nos contra a peste, contra o mal terrível que nos ameaça e que tem ceifado tantas vidas preciosas. Amém!

2. Oração para fortalecer a fé

Ó, glorioso São Sebastião, que numa sociedade pagã vos conservastes fiel a Cristo, dando por Ele a vida, alcançai-nos a graça de sempre testemunharmos, no mundo de hoje, por palavras e atos, o nosso amor a Deus. Amém.

3. Oração contra doenças contagiosas

Onipotente e eterno Deus, que pelos merecimentos de São Sebastião, vosso glorioso mártir, livrastes os vossos fiéis de doenças contagiosas, atendei as minhas súplicas para que, recorrendo agora da nossa necessidade a vós, a fim de alcançar semelhante favor, mereçamos, por sua valiosa intercessão, sermos livres do flagelo da peste e de toda moléstia do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Amém!

4. Oração para proteção

Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor, a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos: o ter, o poder e o prazer, que fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade.

Protegei, com a vossa poderosa intercessão, os filhos desta Terra. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus, até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra a epidemia, a fome e a guerra, rogai por nós.

Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

5. Oração contra flagelos

São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o país do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo a Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar de vossa glória no Céu. Amém!

6. Oração para paz na Terra

Corajoso defensor do santo nome de Jesus, Salvador da humanidade. São Sebastião, que, pela vossa ardente fé em Jesus, enfrentastes as iras do imperador romano, suportando as torturas que vos infligiram vossos algozes e morrestes amarrado ao tronco de uma laranjeira, cravado de flechas, a vós eu dirijo minhas orações, confiando em vossos merecimentos perante Deus, Criador Todo-Poderoso. São Sebastião, peço-vos paz e concórdia entre os homens.

Vós que derramastes vosso generoso sangue, em prol da fé cristã, que jamais recuastes nos combates, no cumprimento do dever, sede propício ao meu pedido. A guerra ensinou-vos a amar a paz e por isso sois agora o patrono dos que desejam paz e harmonia na Terra.

São Sebastião, que tanto sofrestes em vosso suplício, sois o protetor da humanidade, o preservador da saúde, o médico que cura as feridas do corpo e da alma. Afastai de nós as epidemias, as pestes, as doenças contagiosas, as dores físicas e morais. São Sebastião, guerreiro destemeroso, rogai por nós. São Sebastião, glorioso mártir de Cristo, amparai-nos.