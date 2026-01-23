Anjo da guarda de Aquário: saiba quem protege os nativos do signo

O anjo da guarda Uriel traz iluminação, visão de futuro e criatividade para os aquarianos (Imagem: Julia Raketic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O anjo da guarda é uma figura que atravessa culturas e crenças. Sua presença simboliza orientação, conforto, proteção, esperança e tranquilidade, ajudando em momentos de dificuldade e fortalecendo a fé em dias melhores. Além disso, a crença nesse ser celestial reforça a ideia de que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas.

Aquário, regido por Urano e influenciado pelo elemento Ar, é o signo da inovação, liberdade e originalidade. Os aquarianos são conhecidos por sua visão futurista, criatividade e pensamento independente, sempre buscando desafiar normas e propor ideias fora do comum.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Uriel é o anjo iluminado dos nativos de Aquário. Para os aquarianos, ele traz energia de iluminação, visão de futuro, criatividade e ajuda humanitária. Sua luz atua sobre as possibilidades futuras, inspirando inovação e compaixão.

O incenso de alecrim afasta as más energias

Dicas para conexão com o anjo

Abaixo, Emylian Kali lista algumas dicas para aumentar a conexão com Uriel, anjo iluminado dos nativos de Aquário. Veja!