Almoço de sábado: 7 receitas rápidas e deliciosas com peixe

O peixe é um alimento fonte de proteínas de alto valor que ajudam na construção muscular. Também é rico em minerais, vitaminas e ômega 3, componente reconhecido por favorecer a saúde metabólica e o bem-estar geral. Esse nutriente desempenha papel importante no controle de inflamações, no suporte à memória e na manutenção do sistema cardiovascular, tornando o consumo regular ainda mais relevante. Além dos diversos benefícios para a saúde, essa proteína é saborosa, versátil e fácil de preparar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 7 receitas de peixes deliciosas para você preparar em poucos minutos e aproveitar o que há de melhor nesse ingrediente!
1. Peixe empanado com fubá
Ingredientes
- 500 g de filé de peixe
- 1/2 xícara de chá de fubá
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, alho, cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Cubra o recipiente e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o fubá e a farinha de trigo e misture bem. Após, passe os filés de peixe sobre a mistura para empanar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.
2. Caldo de peixe
Ingredientes
- 500 g de filé de tilápia cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 cebola descascada e picada
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 pimentão sem sementes e picado
- 2 batatas descascadas e picadas
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, o tomate, o peixe e a páprica e refogue bem. Junte o creme de batata, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o cheiro-verde, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida.
3. Peixe ensopado com grão-de-bico
Ingredientes
Peixe
- 600 g de filé de peixe branco firme em postas médias
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de alho em pó
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Ensopado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 200 g de tomate pelado picado
- 200 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 200 ml de água quente
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, a páprica, o cominho, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por cinco minutos enquanto prepara o ensopado, tempo suficiente para absorver o sabor sem comprometer a textura.
Ensopado
Aqueça o azeite em panela larga, em fogo médio. Refogue a cebola por dois minutos, mexendo até ficar levemente macia. Acrescente o alho e refogue por mais trinta segundos, apenas até liberar aroma. Junte o tomate, a cúrcuma e a água quente, misture bem e cozinhe por três a quatro minutos, até formar um molho encorpado. Adicione o grão-de-bico, mexa e ajuste o sal, se necessário.
Distribua os filés de peixe sobre o molho, tampe a panela e cozinhe por cinco a sete minutos, sem mexer, apenas até o peixe ficar macio e cozido por completo. Finalize com o coentro e sirva imediatamente.
4. Filé de merluza à rolê
Ingredientes
- 200 g de queijo muçarela
- 1 kg de filé de merluza
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, sal e alho. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, disponha os filés sobre uma tábua e disponha o queijo e o pimentão sobre eles. Enrole e, com a ajuda de um palito de churrasco, feche os filés. Depois, transfira os filés para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
5. Peixe ao molho de laranja e mostarda
Ingredientes
Peixe
- 500 g de filé de peixe branco firme
- Sal, pimenta-do-reino moída e alho amassado a gosto
- 10 ml de azeite de oliva
Molho de laranja e mostarda
- 200 ml de suco de laranja natural coado
- 15 g de mostarda
- 10 ml de azeite de oliva
- 5 g de amido de milho
- 50 ml de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Peixe
Disponha os filés de peixe sobre uma tábua e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho, espalhando bem por toda a superfície. Aqueça uma frigideira larga em fogo médio e adicione o azeite. Coloque os filés e grelhe por cerca de dois a três minutos de cada lado, apenas até dourar levemente e cozinhar por completo, mantendo a textura macia. Retire o peixe da frigideira e reserve em local aquecido.
Molho de laranja e mostarda
Na mesma frigideira, ainda em fogo médio, adicione o azeite e o suco de laranja, raspando levemente o fundo para incorporar os sabores do peixe. Acrescente a mostarda e misture bem com uma espátula até obter um molho homogêneo.
Em um recipiente pequeno, dissolva o amido de milho na água e junte ao molho, mexendo continuamente por dois a três minutos, até engrossar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retorne os filés de peixe à frigideira, envolvendo-os delicadamente com o molho, e cozinhe por mais um minuto apenas para aquecer. Sirva imediatamente.
6. Tilápia assada com batata
Ingredientes
- 1 tilápia limpa
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras
- 1/2 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 3 batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a tilápia com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma assadeira, disponha as batatas e a cebola-roxa. Coloque o peixe sobre os vegetais, cubra-o com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
7. Filé de peixe à parmegiana
Ingredientes
Peixe
- 800 g de filé de peixe
- Suco de 1 limão
- 3 ovos
- Farinha de trigo para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Sal, queijo muçarela ralado e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Molho
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 400 g de molho de tomate
- Sal, azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, a farinha de rosca e o ovo batido com sal. Depois, passe os filés de peixe na farinha de trigo, nos ovos e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os filés e frite até dourar os dois lados. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, junte o cheiro-verde e misture bem. Reserve.
Montagem
Disponha os filés em uma assadeira, cubra com o molho e polvilhe com o queijo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.