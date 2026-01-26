7 formas de usar a música para cuidar das emoções e do humor

A música é processada pelo cérebro de forma quase automática e tem o poder de influenciar emoções, nível de estresse, foco e decisões (Imagem: muse studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A música faz parte da rotina de forma constante, mas nem sempre percebemos o impacto que ela exerce sobre o corpo, a mente e o comportamento. Ritmo, volume, repetição e harmonia são processados pelo cérebro de maneira quase automática e têm o poder de alterar emoções, nível de estresse, foco e até decisões de compra. Especialistas explicam que escolher conscientemente o que se escuta é uma estratégia simples de autocuidado emocional e de leitura crítica do ambiente.

A seguir, veja sete dicas que mostram como a música influencia o dia a dia e como usá-la de forma mais saudável e estratégica.

1. Use a música como regulador do humor

Antes mesmo de qualquer reflexão racional, o som já provoca uma resposta emocional. O cérebro reage ao ritmo e à previsibilidade musical, o que ajuda a explicar por que algumas trilhas acalmam enquanto outras aceleram.

“A música atua diretamente no sistema nervoso e emocional, muitas vezes de forma inconsciente. Ritmos mais lentos e harmonias previsíveis ajudam o corpo a desacelerar, enquanto sons rápidos e repetitivos estimulam o estado de alerta”, explica a psicóloga Mariane Pires Marchetti, especialista em ansiedade e autoestima.

Escolher músicas mais suaves em momentos de tensão pode ajudar a reduzir a ansiedade e favorecer a autorregulação emocional.

2. Atenção à música em ambientes de compra

A música interfere no comportamento do consumidor de forma silenciosa. Ela altera a percepção do ambiente, o tempo de permanência no local e até o tipo de decisão tomada.

“A música entra como um dos estímulos mais poderosos no marketing porque atravessa a racionalidade rapidamente, regula o humor e cria clima emocional. O corpo reage antes da mente interpretar”, afirma Nah Casoti, mercadóloga especializada em comportamento do consumidor.

Trilhas mais calmas tendem a prolongar a permanência e favorecer decisões mais conscientes, enquanto músicas agitadas estimulam urgência e impulsividade.

3. Observe como o som impacta o nível de estresse

Nem toda música relaxa. Volume alto, repetição excessiva ou trilhas incompatíveis com o ambiente podem gerar irritação e cansaço mental. “Ambientes com música inadequada tendem a aumentar a tensão muscular e a sensação de sobrecarga. Já sons mais previsíveis e suaves favorecem sensação de segurança”, destaca Mariane Pires Marchetti. Perceber esses sinais ajuda a evitar que o som se torne mais um fator de estresse no dia.

4. Use a música para melhorar foco e produtividade

No trabalho ou nos estudos, a música pode ser aliada ou vilã, dependendo da escolha. Trilhas muito complexas ou com letras marcantes competem pela atenção. “Tudo depende da complexidade da música e do volume. Sons intensos ou cheios de informação podem atrapalhar tarefas que exigem concentração”, explica o compositor e especialista em trilhas sonoras Daniel Simitan. Por outro lado, músicas instrumentais e com ritmo constante costumam favorecer o foco em atividades cognitivas.

Escolher músicas que despertam boas sensações pode ser um gesto simples de cuidado emocional (Imagem: dotshock | Shutterstock)

5. Entenda a relação entre música e memória emocional

A música funciona como uma ponte direta para lembranças e estados afetivos. Uma melodia pode despertar conforto, nostalgia ou emoções difíceis, dependendo da história de cada pessoa. “O som acessa memórias que nem sempre estão conscientes. Por isso, uma música pode mudar o estado emocional sem que a pessoa saiba explicar o motivo”, afirma Daniel Simitan. Por isso, usar músicas associadas a sensações positivas pode ser uma forma simples de autocuidado emocional.

6. Perceba como a música influencia o corpo

O corpo responde fisicamente ao som. Respiração, batimentos cardíacos e ritmo dos movimentos tendem a se ajustar à música ouvida. “O corpo não escuta apenas com os ouvidos. Ele reage ao ritmo e à frequência sonora, o que explica por que músicas aceleradas estimulam ação e sons mais lentos favorecem relaxamento”, explica Mariane Pires Marchetti.

Essa percepção ajuda a escolher trilhas mais adequadas para exercícios, descanso ou momentos de introspecção.

7. Use a música de forma consciente no dia a dia

A principal dica é sair do modo automático. A música não é apenas pano de fundo, ela participa ativamente da forma como sentimos, pensamos e reagimos ao mundo. “A música não vende pelo argumento, ela vende pela sensação que constrói. No cotidiano, isso se traduz em decisões, emoções e comportamentos moldados pelo som”, reforça Nah Casoti.

Para Daniel Simitan, o mais importante é a consciência. “A música nunca é neutra. Quando entendemos isso, conseguimos escolher melhor o que ouvimos e usar o som como aliado do equilíbrio emocional”, conclui.

Escolher a trilha certa para cada momento é uma forma acessível de cuidar da saúde mental, melhorar a experiência cotidiana e compreender melhor como estímulos externos influenciam nossas emoções e decisões.

Por Sarah Monteiro