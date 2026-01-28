Cabelo pós-férias: como recuperar fios danificados por sol, piscina e mar

O período de férias costuma deixar marcas não só na rotina, mas também nos cabelos. Exposição prolongada ao sol, contato frequente com água do mar e cloro de piscina estão entre os principais fatores que provocam ressecamento, opacidade, quebra e desbotamento dos fios nesta época do ano. Com o retorno às atividades, cresce a procura por tratamentos de recuperação capilar nos salões de beleza.

Segundo a hairstylist Eliane Pavini, proprietária do salão Shampoo Eliane e Rafael Pavini, em Ribeirão Preto (SP), o pós-férias é um momento estratégico para avaliar a saúde do cabelo. “O verão acelera a perda de água e nutrientes dos fios. Muitas vezes o dano não aparece imediatamente, mas surge semanas depois, com pontas espigadas, frizz excessivo, perda de brilho e mudança da cor”, explica.

Danos causados por sol, cloro e sal do mar

Entre os problemas mais comuns causados durante as férias, estão o ressecamento profundo, a quebra por fragilidade da fibra capilar e a alteração da cor, especialmente em cabelos tingidos ou com mechas. “O sol oxida o pigmento, o cloro agride a estrutura do fio e o sal do mar intensifica a desidratação. É uma combinação que exige cuidados específicos na recuperação”, afirma Eliane Pavini.

A especialista orienta que o primeiro passo é um diagnóstico profissional, para identificar o nível de dano e indicar o tratamento adequado. “Nem todo cabelo precisa do mesmo protocolo. Em alguns casos, uma hidratação mais simples resolve; em outros, é necessário reconstrução ou uma nutrição mais profunda”, diz.

Leave-ins com proteção térmica e solar ajudam a preservar o tratamento nos cabelos(Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Cuidados em casa

Para acelerar a recuperação dos cabelos nos cuidados em casa, Eliane Pavini recomenda uma rotina que combine hidratação semanal, nutrição com óleos vegetais e reconstrução quando houver quebra. “Usar shampoos suaves, evitar ferramentas de calor nos primeiros dias e investir em máscaras específicas para o tipo de dano faz diferença”, orienta. Segundo a hairstylist, reduzir a frequência de lavagens, evitar prender os fios molhados e apostar em leave-ins com proteção térmica e solar também ajudam a preservar o tratamento.

No entanto, Eliane Pavini destaca que em alguns casos é necessário um cuidado profissional no salão. “Produtos de uso diário ajudam na manutenção, mas tratamentos em um salão de beleza devolvem massa, força e resistência ao fio. O corte das pontas, quando necessário, também faz parte desse processo”, completa.

Por Andrea Berzotti