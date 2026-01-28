Qual estilo de decoração combina com você? Descubra e transforme sua casa

Há diversos estilos de decoração para os mais variados espaços e tipos de pessoas. A partir da escolha de um deles (ou até mais), é possível definir cores, móveis, iluminação, objetos decorativos e outros elementos para compor os ambientes. Mas, é claro, a preferência por um conceito não deve anular as necessidades e desejos dos moradores.

A seguir, confira as características de alguns estilos de decoração e escolha o que melhor combina com você!

1. Industrial

Materiais brutos e inacabados, paredes de tijolos expostas e móveis oxidados e antigos são muito utilizados no estilo industrial (Imagem: NataliaLavN | Shutterstock)

O industrial é um estilo de decoração que consegue unir urbanidade e elegância ao mesmo tempo. Ele valoriza bastante texturas como concreto, couro e, principalmente, metal. Também é possível encontrar nos ambientes com esse conceito materiais brutos e inacabados, paredes de tijolos expostas, pisos de cimento queimado, móveis oxidados e antigos, texturas desgastadas e madeiras cruas e envelhecidas, portas e janelas largas, encanamentos e vigas expostas.

Os tons predominantes desta tendência são: a cor natural do ferro, o preto e a cor da madeira natural. A iluminação, que costuma ser indireta e amarela, ganha bastante destaque com o uso de luminárias em metal e lâmpadas de filamento de carbono.

2. Escandinavo

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia de conforto, aconchego e minimalismo (Imagem: FollowTheFlow | Shutterstock)

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, aconchego e simplicidade. Segundo a designer de interiores Larissa Santo, ele é marcado por cores claras, com intuito de dar mais claridade ao ambiente. Por causa disso, a luz natural também é bastante valorizada durante o dia.

A luz artificial, por sua vez, ganha espaço com o uso de pendentes e luz direta. Itens funcionais como tapetes mais quentinhos, almofadas e mantas ajudam a compor um espaço aconchegante e, ao mesmo tempo, simples.

Por possuir características que focam a comodidade e o minimalismo, a decoração escandinava denota uma certa sofisticação. “Ao juntar elementos como cores cinza e branco, madeira clara, linhas mais retas nos móveis, isso faz com que o ambiente se torne mais clean e, por muitos, isso é visto como mais sofisticado”, explica Larissa Santo.

3. Hygge

O conceito hygge preza o conforto e o bem-estar (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Hygge é entendido como um estilo de vida cujo objetivo é inserir bem-estar, aconchego e conforto na rotina. Na decoração, o conceito é aplicado por meio de itens que também transmitem essa comodidade e leveza.

Por isso, para aplicá-lo nos ambientes, é indicado utilizar velas (inclusive as aromatizadas), elementos com texturas, luminárias com luz esmaecida, objetos com valor afetivo, tapetes macios, cobertores e mantas aconchegantes, almofadas macias, sofás e cadeiras confortáveis.

Ainda, elementos que remetem à natureza são muito bem-vindos para deixar o espaço ainda mais agradável. Dessa forma, pode-se incluir na decoração plantas, materiais como lã e madeira e valorizar a iluminação natural.

Para construir ambientes agradáveis e aconchegantes, os tons mais utilizados são os neutros, pastéis, cinzas, marrons e brancos. Assim, pode-se usar as cores cinza e branco para sofás, tecidos e paredes. Os tons pastéis podem vir de outros elementos decorativos.

4. Contemporânea

A decoração contemporânea valoriza tons neutros, superfícies lisas e espaços abertos e livres (Imagem: Gabo_Arts | Shutterstock)

O contemporâneo preza a simplicidade, mas também a sofisticação sutil, o conforto, o bem-estar e a funcionalidade. Apresenta uma estética minimalista, em que evidencia mais o espaço e menos os objetos.

É um estilo de decoração que está em constante transformação, uma vez que utiliza ideias e tendências que estão em alta no momento. Atualmente, valoriza ambiente mais clean, tons neutros, superfícies lisas, espaços abertos e livres e materiais como madeira, revestimentos polidos, vidros, metais e mármores.

A utilização de formas geométricas — mais especificamente as linhas retas — é uma das características mais marcantes da decoração contemporânea, pois atribuem personalidade ao ambiente. Estão presentes de variadas maneiras: no mobiliário, em itens decorativos, em portas e janelas etc.

As cores neutras, como branco, cinza, preto, bege e marrom, ganham espaço nos ambientes. As cores mais vivas, como amarelo, laranja, vermelho e berinjela, são usadas em detalhes, como objetos decorativos, quadros, tapetes e almofadas.

5. Moderna

O uso do aço, do concreto e do vidro estão entre as principais características da decoração moderna (Imagem: Santiago Cornejo | Shutterstock)

O moderno é um estilo de decoração em que menos é mais. Ele destaca o essencial, a simplicidade e a organização, mas sem deixar a beleza e a praticidade de lado. Por isso, segundo a arquiteta Sabrina Gnipper, deve-se apostar em móveis com design minimalista, valorizar a circulação e os espaços amplos e bem iluminados.

O uso do aço, do concreto e do vidro estão entre as principais características do conceito. O moderno utiliza cores neutras, como branco, preto, cinza, bege e marrom. Mas há espaço para a utilização pontual de cores mais marcantes em móveis e outros detalhes.

A luz natural é valorizada com janelas de vidro amplas e plantas arquitetônicas livres. Para a iluminação artificial, pode-se apostar em luminárias de design minimalista em aço ou concreto. Os ambientes modernos não devem ser carregados com objetos decorativos.

6. Tropical

O estilo tropical conta com diversos elementos e texturas que remetem à natureza (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

No estilo tropical, elementos naturais ou que lembrem a natureza ganham destaque. Além das vegetações que remetem aos trópicos, destacam-se materiais como madeira (principalmente a de demolição), pedras em tonalidades de areia e terracota, fibras e tecidos naturais, como algodão e linho.

Estampas com imagens de folhas, flores e frutas tropicais e listras coloridas são quase que uma marca registrada desse conceito. Os itens ligados às raízes brasileiras, como artesanato local e tramas manuais, também costumam ser usados para compor os espaços.

A arquiteta Juliana Cararo explica que as cores nesse tipo de decoração remetem à energia, ao calor e à alegria, mas são usadas em tons claros para iluminar o ambiente. Para isso, pode-se utilizar tonalidades claras (branco e bege) e vibrantes (verde, amarelo, vermelho, laranja, lilás, rosa e azul).

O tropical é ideal para pessoas que gostam de ambientes mais coloridos, alegres e que prezam o contato com a natureza. De acordo com Priscila Tressino, arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo, esse é um estilo mais carregado e que, geralmente, combina com perfis despojados e modernos.