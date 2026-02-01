O guia do sérum: para que serve e quando usar

Leves, fluídos e benéficos para a pele, os séruns faciais passaram a integrar a rotina de skincare, ajudando a minimizar linhas de expressão, a reduzir manchas causadas pelo tempo, a potencializar a hidratação e até a tratar a acne. Se você deseja incluir o cosmético nos cuidados diários e não sabe por onde começar, está no lugar certo. Nesta edição, especialistas explicam quais são os melhores ativos para cada tipo de pele e orientam os cuidados essenciais durante o tratamento.

O que é o sérum?

Diferentemente de cremes densos e pomadas consistentes, o sérum é um cosmético de textura leve e formulação hidrofílica, desenvolvido para facilitar a absorção dos ativos pela pele. Ele penetra com mais facilidade e atua de forma concentrada, funcionando como um veículo de tratamento eficaz. Por isso, pode ser utilizado por todos os tipos de pele, das oleosas às secas, desde que a fórmula seja adequada às necessidades individuais.

Segundo a dermatologista Graziela Alencar, o principal diferencial do produto está na composição. "Assim como cremes, géis e loções, os séruns são veículos que entregam ativos específicos na pele. A importância de cada um depende da formulação e dos agentes de tratamento presentes", explica.

Como usar?

Por ser um produto versátil, ainda há dúvidas sobre como introduzir o sérum na rotina de cuidados. Por isso, a dermatologista Natasha Crepaldi orienta seguir um passo a passo cauteloso. "O sérum deve ser aplicado após a limpeza e, se houver, depois do tônico ou da loção micelar. Ele vem sempre antes do hidratante. O protetor solar é o último passo da rotina diurna, aplicado após o sérum e o creme de hidratação", explica.

A quantidade ideal costuma ser de duas a três gotas, o suficiente para espalhar no rosto todo, além de mais duas gotas para toda região do pescoço. A maioria dos séruns pode ser usada uma ou duas vezes ao dia, dependendo do ativo e da sensibilidade da pele, completa a especialista.

Proteção diária

A dermatologista Graziela Alencar destaca um passo essencial da rotina de cuidados com a pele: a proteção solar. Segundo ela, não faz sentido utilizar séruns anti-idade, clareadores ou antiacne que contenham ácidos sem proteger a pele diariamente contra os raios UV. "É a principal etapa do skincare. Não adianta cuidar de diferentes fatores se você não se protege do maior vilão da pele e principal causador do câncer de pele, que é o Sol", afirma.

O protetor solar deve ser aplicado como o último passo da rotina e pode ser encontrado em diferentes versões, como líquida, com cor, em bastão ou até em formato de maquiagem. A recomendação é seguir a regra da colher de chá: para rosto, cabeça e pescoço, são indicadas duas colheres de chá. Na parte da frente e de trás do tronco, mais duas colheres da mesma medida.

Recomendações essenciais

Natasha alerta para o uso de combinações de ativos sem orientação médica, a aplicação de fórmulas muito potentes logo no início do tratamento e o hábito de pular a etapa da hidratação na rotina de cuidados com a pele: "É seguro usar mais de um sérum na rotina, desde que os ativos sejam compatíveis. Algumas combinações exigem atenção, como retinol com ácidos esfoliantes ou vitamina C pura, pois podem aumentar a irritação. Nesses casos, o ideal é alternar os produtos, usando um pela manhã e outro à noite, ou em dias diferentes", explica.

Quem está começando deve optar por fórmulas mais simples, com poucos ativos, e observar a reação da pele. Pular o hidratante acreditando que o sérum substitui essa etapa também é um erro comum. Embora seja eficaz, o sérum não substitui uma rotina completa, que deve incluir limpeza, hidratação e proteção solar diária.

Para cada tipo de pele

A seguir, confira os principais ativos indicados para cada caso, de acordo com as recomendações da dermatologista Natasha Crepaldi:

Pele seca — Séruns com ácido hialurônico, ceramidas, esqualeno e pantenol. “Esses ativos ajudam a reter água, restaurar a barreira cutânea e melhorar a sensação de conforto”, explica a especialista.

Pele oleosa — Séruns leves e oil free, com niacinamida, zinco ou ácido salicílico. “Eles auxiliam no controle da oleosidade, na redução dos poros aparentes e no equilíbrio da pele. É importante lembrar que a pele oleosa também precisa de hidratação, desde que com fórmulas mais leves”, orienta.

Pele mista — Séruns equilibrantes, com niacinamida e ácido hialurônico de baixo peso molecular, que hidratam sem pesar e ajudam a uniformizar áreas secas e oleosas.

Pele acneica — Séruns com ácido salicílico, zinco, ácido azelaico ou niacinamida. “Esses ativos reduzem a inflamação, auxiliam no controle da acne e melhoram a textura da pele”, afirma.

Pele com textura irregular — Séruns com retinol, retinal, ácido glicólico ou ácido mandélico. “Eles estimulam a renovação celular e deixam a pele mais lisa e uniforme.”

Pele com sinais de envelhecimento — Séruns com retinol, vitamina C, peptídeos e fatores de crescimento. “Esses ativos estimulam a produção de colágeno, melhoram a firmeza e devolvem luminosidade à pele.”

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

