Almoço de domingo: 7 receitas práticas com salmão

Devido ao sabor e à textura, o salmão é muito apreciado na composição de pratos. Rico em ômega 3 e vitaminas do complexo B e D, oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para variar o cardápio e sair da rotina. Por isso, confira receitas simples e deliciosas com esse peixe para servir no almoço de domingo!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Salmão com crosta de gergelim

Ingredientes

1 filé de salmão

Suco de 1 limão

2 claras de ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e raspas de gengibre a gosto

1 xícara de chá de gergelim preto

1 xícara de chá de gergelim branco

Manteiga para fritar

Modo de preparo

Retire a pele do salmão e fatie-o em tiras. Disponha em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e raspas de gengibre. Reserve. Em recipientes separados, coloque as claras de ovo e os gergelins. Após, passe os filés sobre as claras e depois no gergelim. Disponha os filés em uma assadeira e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Retire os filés da geladeira e disponha na panela. Grelhe cada lado por 1 minuto. Sirva em seguida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

2. Salmão ao molho de azeitona

Ingredientes

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada

1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

Raspas e suco de 1 limão

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, raspas e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira grande com 1 colher de sopa de azeite de oliva em fogo médio-alto. Coloque os filés de salmão com a pele para baixo e cozinhe por cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados por fora e cozidos por dentro. Retire da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a outra colher de sopa de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados e perfumados. Acrescente o vinho branco e deixe ferver por alguns minutos para reduzir o álcool. Adicione as azeitonas, misturando bem. Reduza o fogo para baixo e adicione o creme de leite fresco, mexendo até que o molho fique cremoso. Acerte o sal e a pimenta-do-reino.

Coloque os filés de salmão de volta na frigideira, regue com o molho e deixe cozinhar por mais 2 minutos, apenas para aquecer o peixe e integrá-lo ao molho. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salmão grelhado com cogumelo ao molho de queijo (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

3. Salmão grelhado com cogumelo ao molho de queijo

Ingredientes

400 g de filé de salmão fresco sem pele

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

200 g de cogumelo champignon fresco fatiado

100 ml de creme de leite fresco

40 g de queijo gorgonzola esfarelado

gorgonzola esfarelado 1 colher de chá de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Disponha os filés de salmão com o lado da pele voltado para baixo e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos, até formar uma crosta dourada. Vire os filés com cuidado, tempere com sal e pimenta-do-reino e grelhe por mais 2 a 3 minutos, apenas até o ponto desejado. Retire o salmão da frigideira e reserve aquecido.

Na mesma frigideira, mantendo o fogo médio, acrescente o alho e refogue por aproximadamente 30 segundos, apenas até liberar aroma, sem dourar. Junte o cogumelo e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que fique macio e levemente dourado.

Adicione o creme de leite fresco, misture bem e cozinhe por 2 minutos, até iniciar leve fervura. Acrescente o queijo gorgonzola e mexa suavemente até que ele se dissolva parcialmente, formando um molho cremoso e homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Retorne os filés de salmão à frigideira, acomodando-os sobre o molho, e cozinhe por mais 1 minuto apenas para aquecer e envolver o peixe. Sirva imediatamente, mantendo o molho sobre os filés.

4. Tartar de salmão

Ingredientes

500 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de mostarda

Raspas e suco de 1 limão

1 maçã-verde picada

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão, a maionese, a mostarda, as raspas e o suco de limão e o azeite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque a maçã-verde e a pimenta dedo-de-moça e mexa bem. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira, regue novamente com azeite e sirva em seguida.

5. Salmão assado com legumes

Ingredientes

4 postas de salmão

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 cenoura cortada em tiras

1 cebola-roxa cortada em pétalas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Raspas de 1 laranja

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de alecrim picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Disponha o salmão e os legumes em uma assadeira grande. Regue com azeite, suco de limão e distribua as raspas de laranja, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Misture levemente os legumes para envolver nos temperos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até o peixe ficar macio e os legumes dourados. Sirva em seguida.

Salmão ao molho de maracujá (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

6. Salmão ao molho de maracujá

Ingredientes

600 g de salmão

Suco de 1 limão

Polpa de 2 maracujás

120 ml de suco de maracujá concentrado

1 1/2 colher de sopa de açúcar

2 colheres de chá de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Retire a pele do salmão e corte-o em tiras. Disponha os filés em uma assadeira e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o suco de maracujá e o amido de milho e misture. Acrescente a polpa dos maracujás, o sal e o açúcar e mexa. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, retire o salmão do forno, cubra com o molho e sirva em seguida.

7. Estrogonofe de salmão

Ingredientes

500 g de salmão cortado em cubos

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de champignon fresco fatiado

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de creme de leite fresco

3 colheres de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de molho inglês

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de salmão com sal e pimenta-do-reino. Deixe reservado por alguns minutos. Depois, em uma frigideira grande, aqueça a manteiga e o azeite de oliva em fogo médio. Adicione os cubos de salmão e cozinhe rapidamente até que fiquem levemente dourados por fora; não cozinhe demais para evitar que fiquem secos. Em seguida, retire o salmão da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola e o alho, refogando até que fiquem macios e perfumados. Acrescente o champignon e refogue até que solte a água e fique dourado.

Depois, adicione o vinho branco à frigideira e deixe ferver por alguns minutos. Acrescente o ketchup, a mostarda dijon e o molho inglês. Misture bem até obter um molho homogêneo. Após, reduza o fogo e adicione o creme de leite fresco, mexendo até que o molho fique cremoso e aveludado. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, volte os cubos de salmão para a frigideira, misturando delicadamente para que se integrem ao molho. Cozinhe por mais 2-3 minutos, apenas para aquecer o salmão. Desligue o fogo e salpique salsinha por cima.