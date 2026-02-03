6 orações para o Dia de São Brás

São Brás é conhecido pela cura de doenças na garganta (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 03 de fevereiro é celebrado pelos fiéis da Igreja Católica o Dia de São Brás, padroeiro dos laringologistas e pedreiros. Na data, é comum os devotos irem à Igreja para a tradicional benção contra os males na garganta, em que o sacerdote encosta duas velas cruzadas no pescoço das pessoas e realiza uma oração.

Segundo a crença, São Brás realizou muitos milagres durante a sua vida terrena e, em uma delas, curou um menino que estava com uma espinha de peixe na garganta. Para isso, ele rezou e fez o sinal da cruz sobre a criança que, milagrosamente, levantou-se curada. A partir disso, deu-se início ao costume de benzer a passagem muscular.

Quem foi São Brás?

Conhecido por seus milagres e doçura, São Brás foi um médico e bispo de Sebaste, em meados do século III. Ele se tornou cristão graças aos serviços que prestava como médico à sociedade. Nasceu e viveu em Armênia Bizantina, atual Turquia, e, devido à sua fama como santidade, recebeu o clamor do povo para ser pastor, após o bispo local falecer.

Durante essa jornada, sofreu duras perseguições do Império Romano. Foi preso, passou por muitas chantagens para renunciar à sua fé e, por fim, foi torturado e executado a mando do imperador Licínio, pois não deixou de amar a Cristo.

Orações a São Brás clamam pela cura de doenças (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

Orações para São Brás

A seguir, confira 6 orações poderosas para homenagear e clamar por São Brás:

1. Oração a São Brás

Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém.

2. Benção de São Brás

Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

3. Oração a São Brás contra doenças

Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males, afastai de mim a doença que me aflige. (Faça seu pedido)

Conservarei a minha garganta sã e perfeita para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Com a graça de Deus e com a vossa ajuda, prometo esforçar-me, ó glorioso Mártir São Brás, para que a fala que sair da minha garganta seja sempre:

De verdade, e não de mentira;

De justiça, e não de calúnia;

De bondade, e não de aspereza;

De compreensão, e não de intransigência;

De perdão, e não de condenação;

De desculpa, e não de acusação;

De respeito, e não de desacato;

De conciliação, e não de intriga;

De calma, e não de irritação;

De desapego, e não de egoísmo;

De edificação, e não de escândalo;

De ânimo, e não de derrotismo;

De conformidade, e não de lamúrias;

De amor, e não de ódio;

De alegria, e não de tristeza;

De fé, e não de descrença;

De esperança, e não de desespero.

São Brás, intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem dos males da garganta. Que por nossas palavras possamos bendizer a Deus e cantar os seus louvores.

São Brás, rogai por nós! (3x).

4. Oração a São Brás por proteção e cura

Ó, glorioso São Brás, poderoso intercessor e amigo dos necessitados, com o coração cheio de fé e esperança nos dirigimos a vós, pedindo a vossa proteção e cura. Vós, que fostes médico e bispo, cuidastes com amor e dedicação de todos aqueles que sofriam, especialmente das doenças da garganta. Inspirados pelo vosso exemplo, buscamos o vosso auxílio celestial.

São Brás, rogai por nós e por todos aqueles que sofrem com enfermidades da garganta e de outras doenças. Intercedei junto ao Senhor para que, por vossa poderosa intercessão, sejamos libertos de todo mal que aflige nossa saúde. Que o vosso amor e compaixão tragam alívio e cura a nossos corpos e almas.

Ó, Santo Protetor, pedimos que abençoeis nossos lares e famílias, protegendo-nos de todas as enfermidades. Que, com a vossa bênção, possamos viver em saúde e paz, louvando a Deus por todas as graças recebidas. Fortalecei nossa fé, para que, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, possamos confiar plenamente na misericórdia e bondade divina.

São Brás, iluminai os médicos e profissionais de saúde, para que, guiados pelo Espírito Santo, possam ser instrumentos de cura e esperança para todos os doentes. Que, inspirados pelo vosso exemplo de serviço e amor, tratem cada paciente com dignidade e respeito.

Ó, São Brás, agradecemos por vossa intercessão em nossas vidas. Que possamos sempre recorrer a vós com confiança, certos de que sois um amigo fiel e protetor poderoso. Concedei-nos a graça de viver em comunhão com Deus, buscando a saúde do corpo e da alma, e testemunhando o amor de Cristo em nossas vidas diárias.

Com todo o nosso coração, rezamos esta oração, certos de que vossa intercessão é eficaz e amorosa. São Brás, rogai por nós. Amém.

5. Oração a São Brás para libertação

Senhor, pelos méritos de São Brás, peço-Vos por minha saúde e, especialmente, que me liberteis dos males da garganta. Rogo-Vos, também, por minha vida espiritual. Liberta-me da preguiça na oração, pois é a única maneira de manter-me sempre unido a Deus.

São Brás, rogai por nós.

Amém!

6. Oração a São Brás para fortalecer a fé

Ó, glorioso São Brás, que pelo vosso martírio deixastes à Igreja um precioso testemunho da Fé, obtende para nós a graça de conservar em nós este dom divino e de defender — sem receio de respeito humano — tanto por palavras como por exemplo, a verdade dessa mesma Fé, tão maldosamente atacada e caluniada nos nossos tempos. Vós curastes milagrosamente uma criança que estava à beira da morte por causa de uma aflição na garganta.

Concedei-nos a vossa poderosa proteção em infortúnios semelhantes. E, acima de tudo, alcançai-nos a graça da mortificação cristã, juntamente com a fiel observância dos preceitos da Igreja, que nos impedem de ofender o Deus Todo-Poderoso. Amém.