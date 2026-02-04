Geladinho de frutas: 6 receitas fáceis e deliciosas para os dias quentes

Nos dias quentes, nada melhor do que uma sobremesa gelada para refrescar e saborear frutas de maneira deliciosa. Os geladinhos, também conhecidos como sacolé, chup-chup ou dindin, são uma ótima opção para isso. Fáceis de preparar, eles podem ser feitos com ingredientes naturais, garantindo uma alternativa leve, saudável e saborosa.
A seguir, confira 6 receitas incríveis de geladinho de frutas para deixar seus dias mais frescos e deliciosos!
1. Geladinho de morango com leite de coco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de morango picado
- 500 ml de leite de coco
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o morango e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
2. Geladinho de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abacaxi picado
- 500 ml de água de coco
- 5 folhas de hortelã
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
3. Geladinho de acerola
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de acerola
- 1 xícaras de chá de água
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha novamente no liquidificador. Adicione o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
4. Geladinho de pêssego
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de pêssego descascado e picado
- 400 ml de água de coco
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para misturar. Coe se desejar e distribua em saquinhos para geladinho. Leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
5. Geladinho de goiaba
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de goiaba picada
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as goiabas, o mel e a água e bata até ficar homogêneo. Se preferir, coe para retirar as sementes. Distribua em saquinhos próprios para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
6. Geladinho de manga
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de manga picada
- 400 ml de água
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a manga e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata novamente para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.