10 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

No verão, uma alimentação leve e nutritiva se torna essencial. Nesse sentido, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários mesmo durante o calor. Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis para os dias quentes. A seguir, confira como preparar 10 receitas deliciosas!

1. Salada de frango com abacate e espinafre

Ingredientes

100 g de peito de frango

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

6 tomates-cerejas cortados ao meio

Folhas de 1 maço de espinafre

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e amassado

Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peito de frango e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, fatie o frango e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, o abacate, o frango e os tomates-cerejas. Regue com suco de limão e azeite e salpique com gergelim preto. Sirva em seguida.

2. Salada de quinoa com atum

Ingredientes

100 g de quinoa cozida

cozida 170 g de atum sólido ao natural

1 pepino descascado e cortado em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

Sal e salsa picada a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

3. Salada de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 ovos cozidos, descascados e cortados em fatias

cozidos, descascados e cortados em fatias 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

1/4 de pimentão vermelho sem sementes e picado

Salsinha picada, azeite, vinagre e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, o pimentão e os ovos e misture delicadamente. Tempere com azeite, vinagre e sal. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.

Salada de feijão-preto e milho-verde (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)

4. Salada de feijão-preto e milho-verde

Ingredientes

100 g de feijão-preto cozido escorrido

50 g de milho -verde cozido e escorrido

-verde cozido e escorrido 1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o tomate e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

5. Salada de camarão com manga

Ingredientes

250 g de camarão-rosa limpo

1 manga descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos Polpa de 1 abacate cortada em fatias

Folhas de rúcula e de alface-americana, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de salsa picada

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão-rosa e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Aguarde amornar e adicione as folhas de alface-americana e rúcula, a manga e o abacate e misture delicadamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Leve à geladeira até o momento de servir.

6. Salada de lentilha com cenoura

Ingredientes

200 g de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 cenoura descascada e ralada

1/4 de repolho-roxo cortado em cubos

Folhas de alface e sal a gosto

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, a cenoura, o repolho-roxo, a alface e o tomate e misture. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.

7. Salada de ervilha com maçã e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de ervilha fresca cozida e escorrida

2 xícaras de chá de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1/2 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a ervilha, o queijo cottage, as nozes e a maçã-verde e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada morna de grão-de-bico com cogumelo e espinafre (Imagem: Fortyforks | Shutterstock)

8. Salada morna de grão-de-bico com cogumelo e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de cogumelo shiitake fatiado

shiitake fatiado 2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o alho e refogue rapidamente, só para perfumar. Acrescente o cogumelo e deixe dourar. Junte o grão-de-bico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture para aquecer tudo por igual. Adicione o espinafre por último e mexa apenas até as folhas murcharem levemente. Sirva em seguida.

9. Salada de edamame com cenoura e repolho roxo

Ingredientes

1 xícara de chá de edamame cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de repolho roxo fatiado finamente

1 cenoura ralada

1 colher sopa de gergelim torrado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o repolho roxo e a cenoura ralada. Acrescente o edamame. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com o gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.

10. Salada de tofu grelhado com brócolis e gergelim

Ingredientes

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 xícara de chá de brócolis cozido e cortado em floretes

cozido e cortado em floretes 1 colher de sopa de gergelim torrado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e grelhe os cubos de tofu até formarem uma crosta levemente dourada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o brócolis com o tofu grelhado. Tempere com o azeite restante, sal e o suco de limão. Finalize com o gergelim torrado e sirva em seguida.