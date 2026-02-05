Frutos do mar: 9 receitas práticas e deliciosas para o jantar

Com a correria do dia a dia, encontrar preparações rápidas e saborosas é sempre um alívio. E quando falamos de frutos do mar, dá para fazer pratos incríveis sem precisar de muito tempo na cozinha. Por isso, confira 9 receitas práticas e deliciosas, perfeitas para uma refeição especial ou, até mesmo, para dar um toque diferente ao cardápio comum da semana!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Salada com camarão e castanha-de-caju

Ingredientes

Folhas de 1/2 maço de rúcula

1 xícara de chá de folhas de espinafre

250 g de camarão

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e sem sal

1 manga descascada e cortada em pedaços

Polpa de 1/2 abacate cortada em pedaços

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva em fogo médio e adicione o camarão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a frigideira e cozinhe por 10 minutos. Depois, retire a tampa e frite o camarão até atingir uma cor levemente dourada. Reserve. Em uma saladeira, misture as folhas de rúcula e de espinafre com o camarão, a manga, o abacate e a castanha-de-caju. Tempere a salada com o restante do azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

2. Creme de milho-verde com camarão

Ingredientes

Creme de milho-verde

2 xícaras de chá de milho-verde

2 xícaras de chá de leite integral

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Camarão

500 g de camarão limpo e descascado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Creme de milho-verde

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite integral e bata até obter um creme homogêneo. Se preferir um creme mais liso, passe a mistura por uma peneira para remover os resíduos de casca. Depois, em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até que fique translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto, tomando cuidado para não queimar. Junte o creme de milho-verde batido à panela e misture. Adicione o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Reserve.

Camarão

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Tampe e deixe marinar por 10 minutos. Após, em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva e a manteiga em fogo médio. Acrescente os camarões e refogue por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Despeje o creme de milho-verde em uma travessa, coloque os camarões sobre ele, distribuindo-os de maneira uniforme, e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

3. Polvo tradicional

Ingredientes

1 kg de polvo

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 colher de sopa de salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e páprica doce a gosto

Água para ferver

Modo de preparo

Lave o polvo em água corrente, coloque-o em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 40 minutos aproximadamente. Retire do fogo e deixe o polvo esfriar. Em seguida, retire as ventosas e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o suco de limão, a cebola e a salsinha e refogue por 3 minutos. Junte o sal, a pimenta-do-reino, a páprica doce e misture. Acrescente o polvo e refogue por 15 minutos. Sirva em seguida.

Risoto com frutos do mar (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

4. Risoto com frutos do mar

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

300 g de camarão limpo

200 g de mexilhão limpo (com ou sem concha)

200 g de lula em anéis

200 g de vôngole limpo

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de peixe quente

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e tomilho fresco a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente para não dourar demais. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por 1 minuto. Despeje o vinho branco e mexa até evaporar quase completamente. Junte o caldo de peixe quente, uma concha por vez, mexendo sempre e esperando quase secar antes de colocar a próxima.

Enquanto o arroz cozinha, aqueça uma frigideira com um fio de azeite de oliva e salteie os camarões, a lula, os mexilhões e os vôngoles até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando o arroz estiver al dente e cremoso, misture os frutos do mar ao risoto e mexa delicadamente. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e mexa para incorporar. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.

5. Casquinha de siri

Ingredientes

1/2 kg de carne de siri

2 cebolas descascadas e picadas

2 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 3 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de vinagre

Pimenta-do-reino moída, cominho em pó, cheiro-verde picado, sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as cebolas e refogue até dourar. Acrescente a pimenta-do-reino, o cominho, o alho e o vinagre e misture. Adicione o cheiro-verde, os tomates e o pimentão vermelho. Mexa e refogue por 5 minutos. Coloque a carne de siri e ferva por 5 minutos. Depois, distribua a carne de siri em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

6. Salada de batata com polvo

Ingredientes

500 g de polvo

1 batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar a batata

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o polvo na própria água até ficar macio. Escorra e reserve. Em outra panela, cozinhe a batata com água até ficar macia. Escorra e reserve. Corte o polvo em pedaços e misture com a batata ainda morna. Acrescente cebola-roxa, azeite de oliva, suco de limão e sal. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Lula à dorê (Imagem: Joshua Resnick | Shutterstock)

7. Lula à dorê

Ingredientes

400 g de anéis de lula

Suco de 1 limão

2 ovos

1/2 colher de café de açafrão

1/2 colher de café de tomilho desidratado

1/2 colher de café de manjericão desidratado

1/2 colher de café de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar

Coentro picado para decorar

Modo de preparo

Em água corrente, lave os anéis de lula. Coloque-os em um recipiente e acrescente o suco de limão. Leve à geladeira por 10 minutos. Em outro recipiente, misture os ovos, o açafrão, o tomilho, o manjericão, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Após, passe os anéis de lula nessa mistura e, depois, na farinha de trigo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os anéis de lula até ficarem dourados. Coloque-os em um prato com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva decorado com coentro.

8. Linguine com camarão ao molho de limão e alho

Ingredientes

300 g de linguine

250 g de camarão limpo

limpo 3 dentes de alho descascados e picados

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o linguine e cozinhe até ficar al dente. Reserve uma xícara da água do cozimento. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue o alho até dourar levemente. Adicione os camarões, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até ficarem rosados. Junte o suco e as raspas de limão-siciliano e o creme de leite, misturando bem. Acrescente o linguine à frigideira e, se necessário, coloque um pouco da água do cozimento para ajustar a consistência. Decore com salsinha e sirva imediatamente.

9. Caldeirada de mexilhões

Ingredientes

1 xícara de café de vinho Madeira

1 xícara de café de azeite de oliva

60 g de margarina

2 kg de mexilhões

Salsa picada, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

picada, pimenta-do-reino moída e sal a gosto Suco de 1 limão

3 tomates sem sementes e picado

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

Modo de preparo

Limpe os mexilhões esfregando-os com uma escova. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as cebolas, a salsa, os tomates, o vinho Madeira, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos. Depois, adicione os mexilhões. Quando os mexilhões abrirem, retire as conchas vazias e descarte-as. Regue a receita com suco do limão. Sirva em seguida.