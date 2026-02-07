Sobremesas com pistache: 7 receitas fáceis e deliciosas

O pistache é um ingrediente saboroso e versátil que pode transformar sobremesas simples em criações irresistíveis. Com seu sabor levemente adocicado e textura crocante, ele combina perfeitamente com diversas receitas.

Segundo o levantamento Taste Charts 2025, 13ª edição do levantamento feito pela Kerry, empresa especializada em nutrição sustentável, essa oleaginosa consolidou seu lugar como um dos sabores mais desejados no mundo.

Confira, a seguir, 7 sobremesas práticas e deliciosas com pistache!

1. Sorvete de pistache

Ingredientes

1 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

1 xícara de chá de leite integral

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de matcha peneirado

1/4 de xícara de chá de pistache picado para decorar

Modo de preparo

Triture os pistaches no processador até formar uma pasta fina. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite para facilitar a trituração. Em uma panela, aqueça o creme de leite, o leite integral, o açúcar, o mel, o extrato de baunilha e o sal em fogo médio, mexendo até dissolver completamente o açúcar.

Adicione a pasta de pistache à mistura quente e mexa bem até ficar homogêneo. Adicione o matcha e misture. Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar completamente. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas.

Depois, bata na batedeira até ficar cremoso. Transfira o sorvete para um recipiente e leve ao congelador por pelo menos 3 horas antes de servir. Retire do congelador alguns minutos antes de servir e decore com o pistache picado.

2. Creme de pistache caseiro

Ingredientes

1 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal

1/2 xícara de chá de leite condensado

1/2 xícara de creme de leite fresco

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

1 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Coloque o pistache em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 5 a 7 minutos para intensificar o sabor. Deixe esfriar. No processador ou liquidificador, triture o pistache até formar uma pasta homogênea. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite condensado para ajudar na textura.

Adicione o creme de leite, o leite condensado, o mel, o extrato de baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo, despeje o óleo de coco e misture bem. Transfira para um pote de vidro esterilizado e armazene na geladeira por até 1 semana.

Dica: use o creme de pistache como recheio, cobertura, para acompanhar pães, bolos ou até como base para sobremesas.

Brigadeiro com pistache (Imagem: Bruno Lozich Silva | Shutterstock)

3. Brigadeiro com pistache

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

2 colheres de sopa de chocolate em pó

100 g de pistache sem casca e sem sal

Manteiga sem sal para untar as mãos

Modo de preparo

Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado, a manteiga sem sal e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo e mexa continuamente. Cozinhe até atingir o ponto de brigadeiro de enrolar, quando a massa estiver bem cremosa, mais espessa e começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e transfira o brigadeiro para um prato untado com uma fina camada de manteiga.

Deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de modelar. Em seguida, pique o pistache com uma faca até obter pedaços pequenos e irregulares, sem transformar em farinha. Espalhe o pistache picado em um prato raso e reserve. Depois, unte levemente as mãos com manteiga sem sal. Retire pequenas porções do brigadeiro já frio e enrole formando bolinhas de tamanho uniforme. Passe cada brigadeiro no pistache picado, pressionando levemente para que os pedaços grudem bem na superfície. Coloque os brigadeiros nas forminhas de papel e sirva em temperatura ambiente.

4. Tiramisù de pistache

Ingredientes

1 xícara de chá de mascarpone

1/2 xícara de chá de creme de pistache

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/4 de xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de extrato de baunilha

200 g de biscoito champanhe

1/2 xícara de chá de café forte sem açúcar

forte sem açúcar Pistaches picados para finalizar

Modo de preparo

Na batedeira, bata o mascarpone com o creme de pistache, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite fresco e bata até obter um creme aerado. Reserve. Depois, mergulhe rapidamente o biscoito champanhe no café. Em um refratário, faça camadas alternadas de biscoito umedecido e creme de pistache. Finalize com pistache picado e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

5. Cookies de pistache e chocolate amargo

Ingredientes

150 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de açúcar refinado

1 ovo em temperatura ambiente

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 3/4 de xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

100 g de chocolate amargo picado

amargo picado 100 g de pistache sem casca e sem sal, grosseiramente picado

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Misture bem com uma espátula ou fouet até obter um creme homogêneo e levemente fofo. Acrescente o ovo e o extrato de baunilha, misturando até incorporar completamente. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione os ingredientes secos à mistura de manteiga, mexendo delicadamente até formar uma massa uniforme.

Incorpore o chocolate e o pistache, misturando apenas o suficiente para distribuir bem os pedaços. Cubra a massa e leve à geladeira por 30 minutos para firmar e facilitar a modelagem. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Com uma colher, retire porções da massa e modele bolas médias, dispondo na assadeira com espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, até que as bordas estejam levemente douradas e o centro ainda macio. Retire do forno e deixe os cookies descansarem na assadeira por 5 minutos antes de transferir para uma grade, onde devem esfriar completamente. Sirva em temperatura ambiente.

Bolo de pistache (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

6. Bolo de pistache

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de pistache moído

1 xícara de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1/2 xícara de chá de leite integral

3 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de fermento químico

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio e cobertura

1 xícara de chá de creme de pistache

1 xícara de chá de cream cheese

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de pistache picado para decorar

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme fofo e claro. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente o extrato de baunilha e misture. Peneire a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato e o sal e adicione à mistura, alternando com o leite. Incorpore a farinha de amêndoas e o pistache moído. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo três formas de 18 cm de diâmetro. Divida a massa entre as formas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente.

Recheio

Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até obter um creme liso. Adicione o creme de pistache e o extrato de baunilha, misturando bem. Acrescente o creme de leite fresco e bata até ficar aerado e cremoso.

Coloque uma camada de bolo em um prato e espalhe uma porção do recheio. Repita o processo com as outras camadas. Cubra o bolo com o restante do creme e alise bem. Depois, finalize com o pistache picado no topo. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

7. Cheesecake de pistache

Ingredientes

Base

1 1/2 xícara de chá de biscoito maisena

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Recheio

1 1/2 xícara de chá de cream cheese

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de creme de pistache

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de gelatina incolor

incolor 2 colheres de sopa de água

Pistache picado a gosto

Modo de preparo

Base

No processador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Transfira para um recipiente e misture com a manteiga derretida e o açúcar mascavo até formar uma farofa úmida. Em seguida, pressione essa mistura no fundo de uma forma de fundo removível e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até ficar cremoso. Após, adicione o creme de pistache, o extrato de baunilha e misture bem. Em um recipiente, dissolva a gelatina na água e incorpore ao creme. Reserve. Na batedeira, bata o creme de leite até atingir o ponto de chantili e misture delicadamente ao recheio. Despeje o recheio sobre a base e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Desenforme, decore com o pistache picado e sirva.