7 sobremesas geladas para espantar o calor

Sobremesas geladas são a escolha perfeita para refrescar e adoçar os dias mais quentes. Combinando leveza e sabor, essas delícias proporcionam uma sensação de frescor e suavidade, tornando-se ideais para momentos de lazer ou ocasiões especiais. Feitas com ingredientes simples, como frutas frescas e cremes suaves, oferecem uma explosão de texturas que agradam a diferentes paladares.

Veja 7 receitas de sobremesas geladas para espantar o calor!

1. Cheesecake de maracujá

Ingredientes

Base

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

300 g de cream cheese

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite sem soro

120 ml de suco concentrado de maracujá

24 g de gelatina sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Cobertura

Polpa de 2 maracujás

60 ml de água

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água para diluir o amido de milho

Modo de preparo

Base

Triture os biscoitos no liquidificador até virar uma farofa fina. Coloque em um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda de fundo removível com a mistura, pressionando bem para compactar. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, bata o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme liso. Adicione o suco concentrado de maracujá e a gelatina dissolvida. Bata novamente até que tudo esteja bem incorporado. Despeje o creme sobre a base de biscoito já fria e leve à geladeira por 4 horas.

Cobertura

Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, a água e o açúcar. Cozinhe em fogo médio até que o açúcar se dissolva. Adicione o amido de milho diluído em duas colheres de sopa de água e mexa constantemente até que a mistura engrosse levemente. Deixe esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Leve à geladeira por mais 1 hora. Sirva em seguida.

2. Sorvete de banana com cacau

Ingredientes

3 bananas congeladas e picadas

congeladas e picadas 2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque as bananas no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo e suave. Acrescente o cacau em pó, o mel e a essência de baunilha. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.

Gelatina mosaico cremosa (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

3. Gelatina mosaico cremosa

Ingredientes

75 g de gelatina sabor morango

75 g de gelatina sabor abacaxi

75 g de gelatina sabor laranja

750 ml de água quente

750 ml de água fria

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

24 g de gelatina incolor sem sabor

120 ml de água para hidratar a gelatina incolor

Modo de preparo

Em três recipientes separados, dissolva cada sabor de gelatina em 250 ml de água quente, mexendo bem com uma colher até dissolver completamente. Acrescente 250 ml de água fria em cada recipiente, misture novamente e leve à geladeira por no mínimo 3 horas, até ficar bem firme.

Retire as gelatinas da geladeira e corte todas em cubos médios e regulares. Reserve na geladeira. Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina incolor com 120 ml de água e deixe descansar por 5 minutos.

Leve a gelatina incolor hidratada ao banho-maria ou ao micro-ondas por cerca de 15 segundos, mexendo até dissolver totalmente, sem ferver. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e a gelatina incolor dissolvida. Bata por aproximadamente 30 segundos, até formar um creme homogêneo.

Em uma forma de furo central com capacidade para 1,5 litro, distribua os cubos de gelatina já firmes. Despeje o creme branco do liquidificador sobre as gelatinas, mexendo delicadamente com uma espátula para espalhar o creme entre os cubos.

Leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou até a sobremesa estar completamente firme e bem gelada. Para desenformar, passe rapidamente o fundo da forma em água morna, vire sobre um prato e sirva imediatamente.

4. Creme de manga com iogurte

Ingredientes

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 170 g de iogurte grego natural

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga e bata até obter um purê homogêneo. Adicione o iogurte grego, o mel e o suco de limão. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Distribua o creme em taças ou tigelas individuais. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)

5. Musse de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite sem soro

120 ml de suco de limão

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Continue batendo e adicione o suco de limão aos poucos. A mistura começará a engrossar gradualmente. Quando a musse estiver com uma consistência cremosa e firme, pare de bater. Despeje a mistura em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por 2 horas para firmar bem. Decore com raspas de limão e sirva em seguida.

6. Pavê de chocolate e morango

Ingredientes

Creme de chocolate

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite sem soro

50 g de cacau em pó

1 colher de sopa de manteiga

Cobertura

300 g de creme de leite sem soro

100 g de chocolate meio-amargo derretido

Montagem

200 g de biscoito de maisena

de maisena 1 xícara de chá de leite integral

2 xícaras de chá de morango fatiado

Modo de preparo

Creme de chocolate

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até obter um creme consistente. Retire do fogo e deixe esfriar.

Cobertura

Em uma panela, em fogo baixo, misture o creme de leite com o chocolate meio-amargo derretido até obter um creme homogêneo. Reserve.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada de biscoitos umedecidos no leite. Cubra com uma camada do creme de chocolate e adicione morangos fatiados por cima. Repita as camadas até acabar o creme e os biscoitos, finalizando com uma camada de biscoitos. Espalhe a cobertura de chocolate derretido com creme de leite por cima. Decore com mais morangos fatiados e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

7. Gelado de melão com coco e limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de melão picado

picado 200 ml de leite de coco

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de açúcar

24 g de gelatina sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. No liquidificador, bata o melão, o leite de coco, o suco de limão e o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata rapidamente. Despeje em taças ou em um refratário e leve à geladeira por 4 horas. Sirva bem gelado.