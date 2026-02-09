O cérebro na menopausa tem redução de áreas ligadas à memória e controle das emoções

O estrogênio é capaz de elevar os níveis de neurotransmissores e também promovem o crescimento neuronal e formação de conexão entre os neurônios - (crédito: Freepik/Reprodução)

Estudo publicado no último mês demonstra que o cérebro na menopausa tem redução do volume de áreas ligadas à memória, como o córtex entorrinal e hipocampo, e de uma área fortemente associada à modulação das emoções, o cíngulo anterior. As mulheres na menopausa passaram a apresentar mais insônia e sintomas de ansiedade e depressão. Houve uma resposta positiva da reposição hormonal na velocidade de reação das mulheres, mas não na memória. O estudo envolveu cerca de 125 mil mulheres e foi publicado por pesquisadores da Universidade de Cambridge no periódico Psychological Medicine.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma forma de explicar um menor desempenho na transição da menopausa é que a redução e flutuação dos níveis do hormônio estrogênio podem dificultar o pleno funcionamento cerebral. Já foi bem demonstrado que algumas áreas cerebrais são ricas em receptores de estrogênio, regiões que são fortemente vinculadas à memória e controle das emoções. Além disso, estudos experimentais revelam que o estrogênio é capaz de elevar os níveis de neurotransmissores e também promovem o crescimento neuronal e formação de conexão entre os neurônios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quanto ao efeito da reposição hormonal sobre a memória, as mulheres se beneficiam quando a utilizam antes do término da menstruação, o que não acontece com aquelas que começam esse tipo de tratamento após o término da menstruação. Temos até evidências que o uso prolongado desse tipo de tratamento pode levar à perda do volume de substância cinzenta do cérebro e declínio cognitivo.

Barbara Sahaki, a autora principal do presente estudo, recomenda que enquanto não temos ferramentas mais avançadas para mitigar esses efeitos da menopausa, uma rotina daquelas coisas que fazem bem ao cérebro é a grande saída: exercícios físicos, sono reparador, atividades que mantenham a mente ativa, dieta saudável e manutenção de uma rede social positiva.