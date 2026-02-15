Para além dos tutores: grandes marcas agora miram nos animais de estimação

O mercado pet vive uma expansão, indo além da alimentação e dos serviços veterinários. Nos últimos anos, produtos inspirados no universo humano — como cosméticos, perfumes, roupas e acessórios — passaram a ocupar espaço nas prateleiras e nas estratégias de grandes marcas. O movimento reflete a humanização dos animais de estimação e o desejo dos tutores de estender aos bichos hábitos de cuidado, consumo e estilo de vida antes restritos às pessoas.

O Brasil acompanha essa tendência global. Segundo dados do setor, o mercado pet nacional movimenta dezenas de bilhões de reais por ano, com crescimento puxado especialmente pelas categorias de higiene, cuidados e produtos premium. Nesse cenário, marcas consolidadas no varejo humano enxergam uma oportunidade de expansão alinhada a comportamento, afeto e consumo emocional.

Um dos exemplos mais recentes é o lançamento da Au.Migos Pets, marca do Grupo Boticário que registra a entrada oficial da companhia no segmento pet care. A iniciativa reforça uma estratégia já adotada por empresas de moda, luxo e até de alimentação, que passaram a desenvolver linhas específicas para cães e gatos.

De acordo com Bruna Arima, diretora da categoria Corpo e Banho do Boticário, a decisão nasce da observação do vínculo cada vez mais próximo entre tutores e animais. "O pet hoje faz parte da família, está presente no cotidiano, nos afetos e nas rotinas de cuidado. A Au.Migos surge justamente dessa leitura de comportamento, aliada à expertise do Boticário em cuidado, fragrância e desenvolvimento de produtos", afirma.

De acordo com a executiva, o projeto não foi imediato. "O lançamento foi resultado de cerca de dois anos de planejamento e pesquisas, com estudos de comportamento do consumidor pet, consultoria veterinária e testes de desempenho, sempre com o objetivo de adaptar nossa expertise em cosméticos às necessidades desse universo", explica.

Humanização em alta

A Au.Migos Pets se soma a uma lista crescente de marcas originalmente voltadas para humanos que ampliaram sua atuação para o mercado pet. No setor de moda esportiva, a Adidas lançou a Adidas Originals Pet Collection, com roupas e acessórios para pets, unindo funcionalidade e estética urbana. A coleção, voltada para o outono, inclui coletes acolchoados, corta-ventos impermeáveis, conjuntos esportivos, coleiras de couro premium e até mochilas com ventilação e visor transparente — todas inspiradas nos símbolos clássicos da marca. A linha foi lançada exclusivamente na China e, até o momento, não há previsão de chegada a outros países.

A nível nacional, a Reserva, do Grupo AR&Co, criou a linha "Reserva pra Cachorro", em parceria com a Petlove. Com o mote "do nosso pica-pau pro seu pet", a coleção reúne mais de 100 itens, entre guias, coleiras, brinquedos, roupas e acessórios com estampas icônicas da marca. A parceria prevê expansão futura, inclusive com produtos voltados para gatos, além da atuação da empresa no ramo alimentício com a Reserva Supreme, linha de ração super premium para cães.

Já no setor de beleza e higiene, a Granado é outro exemplo de marca tradicional que migrou para o universo pet. A Granado Pet oferece shampoos, condicionadores, colônias e itens de tratamento para cães e gatos, com fórmulas suaves, veganas, sem corantes e não testadas em animais, mantendo o posicionamento histórico da marca ligado ao cuidado com a pele.

O movimento também alcança o mercado de luxo. Grifes como Dolce & Gabbana passaram a explorar o segmento pet com produtos como perfumes — caso do perfume Fefé — e itens de conforto, como camas e sofás desenvolvidos em parceria com marcas especializadas. No ramo da alimentação, a Nestlé, gigante do consumo humano, atua fortemente por meio da Purina, voltada exclusivamente à nutrição animal. Já na área de saúde e tecnologia, a Soniclear, conhecida por inaladores para humanos, desenvolveu versões do equipamento adaptadas para pets.

















Vale o cuidado

Se, por um lado, a diversificação de produtos reflete o crescimento do mercado e a sofisticação do consumo, por outro, levanta questionamentos importantes sobre limites entre cuidado e humanização excessiva. Para o médico veterinário comportamentalista Leomar Teixeira, nem todo produto inspirado no universo humano traz benefícios reais aos animais. "Do ponto de vista comportamental, o benefício só existe quando o produto tem finalidade clínica, higiênica ou terapêutica clara. Fora disso, muitas vezes estamos falando mais de uma necessidade emocional do tutor do que do animal", explica.

O especialista alerta que o uso indiscriminado de cosméticos e fragrâncias pode causar problemas como dermatites, alterações no pH da pele, queda de pelos, otites, intoxicações leves e até estresse sensorial. "O olfato é o principal sentido do cão. Perfume é uma agressão sensorial direta. É como se o animal perdesse sua identidade olfativa", afirma.

Segundo Teixeira, o limite é ultrapassado quando sinais de desconforto são ignorados. "Quando o animal tenta retirar a roupa, se esfrega no chão após o banho, fica mais irritado ou apático, ele está comunicando que aquilo é invasivo. Se o tutor insiste, já não é cuidado, é humanização prejudicial", ressalta.

O veterinário reconhece que cães e gatos podem aprender a tolerar roupas e procedimentos estéticos por meio de condicionamento, mas reforça que tolerar não significa precisar. "Nem tudo que o animal aprende a suportar melhora sua qualidade de vida. O equilíbrio começa ao perguntar: isso é para o bem-estar do meu pet ou para satisfazer o meu desejo?", conclui.

