Dia de Nossa Senhora de Lourdes: 5 orações para pedir fé, proteção e saúde

Em 11 de fevereiro, é celebrado entre os fiéis da Igreja Católica o Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ela é uma das manifestações marianas mais amadas e veneradas, conhecida principalmente por suas aparições à Santa Bernadette Soubirous em 1858, na pequena cidade de Lourdes, na França.

Esse evento mariano não apenas reforça a fé católica, como também transforma Lourdes em um dos principais destinos de peregrinação do mundo, atraindo milhões de pessoas em busca de esperança, cura e renovação espiritual.

História de Nossa Senhora de Lourdes

As aparições de Nossa Senhora de Lourdes começaram em 11 de fevereiro de 1858, quando Bernadette Soubirous, então com 14 anos, viu uma senhora na gruta de Massabielle, próxima ao rio Gave, na França. Ao longo daquele ano, a Virgem Maria apareceu à jovem por 18 vezes.

Durante essas aparições, Maria transmitiu mensagens importantes, entre elas o convite à oração e à penitência pela conversão dos pecadores, além do pedido para que fosse construída uma capela no local, que mais tarde se tornaria um dos maiores santuários marianos do mundo.

Milagres de cura inexplicáveis

Um dos acontecimentos mais marcantes associados à Nossa Senhora de Lourdes foi a descoberta de uma fonte de água na gruta, indicada pela própria Virgem Maria à Bernadette. Desde então, essa água passou a ser relacionada a inúmeros relatos de curas inexplicáveis.

Muitos desses casos foram submetidos a rigorosas análises científicas e reconhecidos oficialmente pela Igreja, consolidando Lourdes como um símbolo mundial de fé, esperança e cura espiritual e física.

Orações para Nossa Senhora de Lourdes

As orações dedicadas à Nossa Senhora de Lourdes expressam a fé profunda dos devotos que buscam sua intercessão para alcançar graças, conforto e milagres, especialmente em momentos de dor, enfermidade e aflição. A seguir, confira orações tradicionais para homenageá-la.

1. Oração de fé

Ó, Virgem Imaculada,

Mãe de Misericórdia,

Saúde dos enfermos,

Refúgio dos pecadores,

Consoladora dos aflitos.

Vós conheceis as minhas necessidades e meus sofrimentos;

dignai-vos volver sobre mim um olhar propício

e sede o meu conforto.

Com a vossa aparição na gruta de Lourdes,

quisestes que esse viesse a ser um lugar privilegiado,

de onde difundiríeis a vossa graça,

e onde muitos infelizes encontrariam

o remédio às suas enfermidades espirituais e corporais.

Também eu venho, cheio(a) de confiança,

implorar os vossos maternos favores.

Ouvi, ó terna Mãe, a minha humilde oração.

Concedei-me os vossos benefícios,

e eu me esforçarei por imitar as vossas virtudes,

para participar, um dia, da vossa glória no Paraíso.

Assim seja.

2. Oração para pedir graças

Ó, Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes,

que vos dignastes aparecer a Bernadette,

no lugar solitário de uma gruta,

para nos lembrar que é no sossego e no recolhimento

que Deus nos fala e nós falamos com Ele,

ajudai-nos a encontrar o sossego

e a paz da alma que nos ajude a conservar-nos

sempre unidos a Deus.

Nossa Senhora da gruta,

dai-me a graça que vos peço e tanto preciso:

(pedir a graça)

Nossa Senhora de Lourdes,

rogai por nós.

Amém!

3. Ato de Consagração a Nossa Senhora de Lourdes

Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem Imaculada,

que apareceste 18 vezes à Bernadette na Gruta de Lourdes

para recordar aos cristãos as maravilhas

e as exigências do Evangelho,

ensinando a oração, a penitência,

a Eucaristia e a vida na Igreja.

Para poder responder melhor ao vosso chamado,

me consagro ao vosso Filho Jesus

por intermédio de Vossas mãos.

Fazei-me dócil ao seu Espírito;

e, pelo fervor da minha fé,

pela transparência da minha vida

e pela dedicação ao serviço dos enfermos,

que eu trabalhe para Vós,

ajudando os mais necessitados,

para a reconciliação dos homens,

para a unidade da Igreja

e para a paz do mundo.

Com o coração aberto, Mãe minha,

dirijo-vos esta oração,

rogando que a recebais

e lhe deis a vossa aprovação.

Bendita seja a Santa e Imaculada Conceição

da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus.

Oh! Maria concebida sem pecado,

rogai por nós que recorremos a vós.

Salve Rainha…

Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.

Santa Bernadette, rogai por nós.

4. Oração sob a proteção de Nossa Senhora de Lourdes

Sob a tua proteção procuramos refúgio,

Virgem Imaculada de Lourdes,

modelo perfeito da criação

segundo o plano original de Deus.

A ti confiamos os doentes, os idosos

e as pessoas que vivem na solidão:

alivia o seu sofrimento,

enxuga as suas lágrimas

e concede-lhes a força necessária

para realizar a vontade de Deus.

Sê o amparo de todos aqueles

que aliviam, dia após dia,

os sofrimentos destes irmãos.

Ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo,

que, com a Sua morte e ressurreição,

venceu o poder do mal e da morte.

Nossa Senhora de Lourdes,

intercede por nós!

5. Oração de entrega e proteção à Nossa Senhora de Lourdes

Ó, Maria Santíssima Senhora de Lourdes, eu me consagro inteiramente a vós. Consagro-vos o meu entendimento, para que eu possa sempre vos amar.

Consagro-vos a minha língua, para que eu possa sempre vos louvar. Consagro-vos o meu coração, para que eu seja completamente vosso.

Recebei-me, ó Mãe incomparável, no ditoso número de vossos servos. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em minhas necessidades temporais e espirituais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me e fortalecer a minha fé para que, amando-vos nessa vida, eu possa contemplar para sempre a vossa face no céu. Amém.