Culinária

Carnaval cheio de energia: 7 receitas com carboidratos para manter o pique

Veja como preparar pratos deliciosos que fornecem a disposição necessária para os dias de folia

Salada de quinoa com legumes (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Salada de quinoa com legumes (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Carnaval é um período de muita diversão e atividade intensa. Assim, durante a folia, é essencial manter o corpo abastecido para aguentar o ritmo, e uma das melhores formas de garantir a disposição é consumindo carboidratos. Esses nutrientes são a principal fonte de energia para o corpo, especialmente quando se trata de atividades que exigem resistência e movimento contínuo.

Veja, a seguir, 7 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval! 

1. Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 abobrinha picada
  • 1 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Folhas de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água, adicione a quinoa e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até a água ser absorvida. Solte os grãos com um garfo e deixe esfriar. Reserve. Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e grelhe a abobrinha em fogo médio até dourar. Reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o milho-verde e a abobrinha grelhada. Regue com o suco de limão e a colher restante de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

2. Tapioca com pasta de amendoim e mel

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 banana cortada em rodelas
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente na frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até a massa ficar firme. Retire do fogo e espalhe a pasta de amendoim sobre metade da tapioca. Adicione as rodelas de banana, regue com mel e dobre ao meio. Sirva em seguida. 

3. Vitamina de banana com aveia e pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, o leite, a aveia, o mel e a pasta de amendoim. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Purê de batata doce servido em cumbuca de porcelana branca em cima de mesa de madeira e ao lado estão outras batatas
Purê de batata-doce laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Purê de batata-doce laranja

Ingredientes

  • 2 batatas-doces laranjas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/4 de xícara chá de leite 
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó
  • Salsinha para decorar
  • Queijo processado cremoso para finalizar
  • Água

Modo de preparo

Descasque as batatas-doces e corte em pedaços médios. Em uma panela, cozinhe em água fervente no fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas-doces ainda quentes com um garfo ou um espremedor. Em uma tigela, coloque a batata-doce amassada, a manteiga, o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture bem até obter uma textura cremosa. Decore com o queijo processado e folhas de salsinha. Sirva em seguida. 

5. Barrinha caseira de aveia 

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de frutas secas picadas
  • 1/4 de xícara de chá de linhaça

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o mel e a pasta de amendoim em fogo baixo e misture bem até que estejam incorporados. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a aveia, as nozes, as frutas secas e a linhaça. Misture bem. Despeje a mistura de mel e pasta de amendoim e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem incorporados. 

Forre uma forma retangular com papel-manteiga. Transfira a mistura para a forma e pressione bem com uma colher para ficar compacta e uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente na forma. Após esfriar, corte em barrinhas do tamanho desejado. Sirva em seguida. 

Panquecas empilhadas em um prato decoradas com rodelas de banana
Panqueca de banana com aveia e mel (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

6. Panqueca de banana com aveia e mel

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de canela em pó
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos e misture bem. Adicione a aveia, a canela e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo baixo. Despeje pequenas porções da massa e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até dourar. Sirva em seguida.

7. Espaguete com frango

Ingredientes

  • 250 g de macarrão espaguete
  • 2 peitos de frango cortados em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 300 g de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Após o tempo de cozimento, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Na mesma frigideira do frango, adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem dourados. Acrescente o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar por 5-7 minutos. Adicione o macarrão cozido à mistura de frango e molho. Mexa bem para o molho envolver todo o macarrão. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência do molho. Decore com folhas de manjericão. Sirva em seguida. 

