Sexta-feira 13: entenda o significado na numerologia

O número 13 é temido por ter a chave para finalizar ou iniciar diversas situações

O número 13 gera polêmica em diversos contextos, pois está cercado por interpretações opostas de sorte e azar. Para alguns, ele é visto como um presságio negativo, especialmente quando associado à sexta-feira 13, uma data carregada de superstições.

No entanto, para outros, o número 13 representa energias positivas e transformadoras, sendo considerado um “número da sorte” que pode trazer mudanças favoráveis. A dualidade desse número faz com que ele seja tanto temido quanto reverenciado, refletindo as diferentes crenças e percepções culturais que o cercam ao longo da história.

“Na numerologia, o número 13 não tem nada relacionado ao azar ou sorte, mas, sim, a chance de recomeços. Ele se relaciona com um sistema organizado de início e término de ciclos, e, além disso, representa em sua perfeição força, determinação, fé e mudanças benéficas”, afirma a espiritualista Juliana Viveiros.

Número 13 na numerologia

O número 1 simboliza coragem, iniciativa, sabedoria e disposição, já o número 3 está ligado à autoconfiança, otimismo e liberdade. Portanto, ao juntar o número 1 com o 3, nos referimos a todas essas características juntas. O mais interessante é que, seguindo por essa linha da numerologia, é possível perceber que a soma dos números 1 e 3 dá o resultado 4, que é inteiramente o oposto, isto é, o 4 representa regras, estabilidade e ausência de riscos.

Significado do número 13

O conflito acontece dentro do próprio número 13, em que há uma luta interna de risco e segurança e, ao mesmo tempo, a guerra entre o rebelde e o tradicional. Assim, para a numerologia, ele é um símbolo que representa as pessoas que sabem lidar com os extremos desse número, colocando em prática comunicação, determinação, sabendo unir o conflito e tendo a sabedoria para descartar as regras, mas, ao mesmo tempo, não perdendo a originalidade e a sabedoria.

O número 13 representa forças opostas (Imagem: Luxcor | Shutterstock)

O medo da sexta-feira 13

O número 13 representa forças opostas, isto é, ao mesmo tempo que é superpositivo, também pode ser ruim. Então, ele é temido por ter a chave para finalizar ou iniciar diversas situações.

O 13 indica evolução e destino, então, pode ser tanto a alegria quanto também o sofrimento, visto que qualquer esforço para mudar o destino será anulado. É, portanto, considerado um número rebelde, aquele que mesmo não querendo ou sabendo que não é certo, foge de todas as regras. Por isso, relaciona-se também com eternas vibrações energéticas.

3ª carta do tarot de marselha: a morte

A Morte, considerada uma das cartas mais interessantes do tarot, tem seu significado muito relacionado com o número 13. Sendo assim, ela sugere transformações, renovação e transmutação. No entanto, não significa literalmente algum acontecimento ruim ou mudança negativa. Pode ligar-se também a situações e fatos positivos, como casamento, nascimento de uma criança, mudanças etc.

Por Luana Farias