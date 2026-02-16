Como preparar rabada: 5 receitas simples para o dia a dia

A receita de rabada é conhecida por ser saborosa e suculenta. Com uma textura macia que desfaz na boca, ela conquista até mesmo os paladares mais aguçados e dificilmente não agrada no quesito aroma. Isso porque a combinação entre os temperos torna o cheiro dessa carne irresistível. Para ficar ainda melhor, ela pode ser preparada com molho ou na versão com cachaça.
A seguir, confira 5 receitas de rabadas deliciosas que vão te deixar com água na boca!
1. Rabada tradicional
Ingredientes
- 2 kg de rabada limpa
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 ramos de alecrim
- 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- 1 maço de coentro picado
- 1 colher de sopa de colorau
- 500 ml de cerveja preta
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e o restante dos ingredientes, exceto a água, e misture bem. Cozinhe até secar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.
2. Rabada com molho de tomate
Ingredientes
- 2 kg de rabada fresca
- 1 cebola descascada e picada
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e mexa para incorporar. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque o molho de tomate. Leve novamente ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, deixe esfriar até o óleo emergir na superfície e retire-o com a ajuda de uma concha. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.
3. Rabada com polenta
Ingredientes
Rabada
- 1,5 kg de rabada limpa e cortada em pedaços
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 1 cenoura picada
- 1 talo de salsão picado
- 1 folha de louro
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água suficiente para cozinhar
Polenta
- 1 xícara de chá de fubá
- 4 xícaras de chá de água
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de manteiga
- Queijo ralado a gosto
Modo de preparo
Rabada
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a rabada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Depois acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Volte a rabada para a panela, adicione a folha de louro e cubra com água. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 30 a 35 minutos, até a carne ficar macia.
Polenta
Enquanto a rabada cozinha, prepare a polenta. Em uma panela, leve a água ao fogo médio com o sal e, quando ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, adicione a manteiga e o queijo ralado e misture bem. Sirva a rabada bem quente sobre a polenta cremosa, salpicando cheiro-verde.
4. Rabada com agrião
Ingredientes
- 1 kg de rabada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimenta vermelha picada
- 1 folha de louro
- 1 dose de pinga
- 3 tomates sem sementes e picados
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 maço de agrião
- Suco de 2 limões
- Sal e óleo a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com suco de limão. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a pimenta vermelha e doure. Acrescente os tomates, a rabada e o sal e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a folha de louro e a pinga e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos. Por último, coloque o agrião e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Rabada com mandioca
Ingredientes
- 1,5 kg de rabada limpa e cortada em pedaços
- 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 1 cenoura picada
- 1 talo de salsão picado
- 1 folha de louro
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino a gosto
- Água suficiente para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a rabada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o louro, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Acrescente os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Volte a rabada para a panela, adicione a mandioca e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão, até a carne e a mandioca ficarem macias. Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente, abra a panela e acrescente o cheiro-verde. Sirva imediatamente.