Maioria dos jovens não conseguem alinhar expectativas amorosas

Alinhar expectativas segue sendo um dos principais entraves para quem busca um relacionamento sério no Brasil, especialmente entre os mais jovens. Dados do aplicativo Hinge mostram que transformar intenção em conexão real ainda é um desafio concreto para a Geração Z.

O levantamento, realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 com 2.000 brasileiros das gerações Z e Millennials, aponta que 58% dos entrevistados consideram difícil ou muito difícil encontrar alguém com as mesmas prioridades afetivas. A percepção é ainda mais intensa entre as mulheres: 66% relatam essa dificuldade, índice que sobe para 71% entre mulheres heterossexuais.

O desalinhamento de objetivos aparece de forma consistente em diferentes recortes. Entre pessoas LGBTQIA+, 51% afirmam ter dificuldade para encontrar parceiros com metas semelhantes; entre heterossexuais, o percentual chega a 61%. A barreira também atravessa faixas etárias: 57% da Geração Z e 60% dos Millennials relatam o mesmo problema, sinalizando que a questão vai além da idade e reflete mudanças estruturais na forma como os relacionamentos vêm sendo construídos.

Nesse cenário, uma ferramenta que vem ganhando espaço é o envio de mensagens de voz. O relatório global D.A.T.E. (Dados, Conselhos, Tendências e Experiência), divulgado em novembro de 2025, indica que 35% da Geração Z (e 39% dos homens desse grupo) gostariam de receber mais áudios durante as conversas. Além disso, 33% afirmam que as mensagens de voz aumentam a sensação de conexão com a pessoa com quem estão saindo.

Conforme os dados, o desafio de transformar intenção em vínculo real não está restrito a uma geração ou orientação sexual, mas reflete mudanças mais amplas nas dinâmicas afetivas contemporâneas. Em meio a prioridades diversas e novos formatos de interação, como o uso crescente de mensagens de voz, a busca por conexões mais alinhadas segue como um dos principais obstáculos, mas também como um indicativo de que clareza emocional e comunicação direta se tornaram elementos centrais na construção de relacionamentos.