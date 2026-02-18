Relógio da fertilidade: por que o auge da carreira não acompanha a reserva ovariana?

É possível fazer com que o planejamento da maternidade aconteça de forma consciente e segura por meio do acesso à informação (Imagem: Andrii Zastrozhnov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sucesso profissional e a estabilidade financeira costumam atingir seu ápice por volta dos 40 anos, fase em que muitas mulheres se sentem finalmente prontas para a maternidade. No entanto, existe um descompasso silencioso entre a idade social e a biológica: enquanto a mente, disposição e a carreira estão a todo vapor, os ovários seguem um cronograma rigoroso. Segundo o Dr. Luiz Pina, ginecologista especialista em reprodução humana e endometriose da clínica Baby Center Medicina Reprodutiva, a reserva ovariana inicia um declínio acelerado a partir dos 35 anos, tornando a concepção natural um desafio a cada ciclo.

Desinformação nas redes sociais e seus impactos na fertilidade

Segundo o ginecologista Luiz Pina, algo que vem sendo crescente no consultório é a desinformação alimentada por supostas gestações naturais aos 50 anos e que ganham visibilidade nas redes sociais. Para o especialista, essa narrativa cria uma falsa sensação de segurança e gera frustração em pacientes tentantes.

“Na medicina, sabemos que a probabilidade de uma gestação natural com óvulos próprios aos 50 anos é raríssima, quase nula. As pessoas precisam ser responsáveis com informações e, uma vez que tornar o assunto público, é importante compartilhar as técnicas utilizadas, como a ovodoação ou o congelamento de óvulos”, pontua o Dr. Luiz Pina.

A ciência explica que, diferentemente dos homens, que produzem espermatozoides ao longo da vida, a mulher já nasce com um estoque limitado de óvulos que é perdido conforme ela envelhece. O Dr. Luiz Pina reforça que, aos 40 anos, além da quantidade reduzida, a qualidade genética dos óvulos também cai, aumentando as chances de abortos espontâneos e alterações cromossômicas.

Capacidade ovariana ao longo dos anos

25 anos: fertilidade no auge;

fertilidade no auge; 35 anos: início da queda acentuada na quantidade e qualidade dos óvulos;

início da queda acentuada na quantidade e qualidade dos óvulos; 40 anos: chances de gravidez natural caem para cerca de 5% por ciclo;

chances de gravidez natural caem para cerca de 5% por ciclo; A partir dos 45 anos: gestação natural é considerada uma exceção.

“Infelizmente, não temos como parar esse relógio biológico, mas, quanto mais incluirmos essa pauta na rotina da mulher jovem, o planejamento da maternidade pode acontecer de forma mais consciente e segura, evitando frustrações futuras”, explica o especialista do Baby Center, enfatizando a importância de a mulher saber que existem opções.

