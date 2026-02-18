InícioRevista do Correio
Culinária

Receitas com peixe: 8 opções leves para o jantar

Veja como preparar receitas saborosas e nutritivas para o cardápio da noite

Salmão grelhado com limão e ervas (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Salmão grelhado com limão e ervas (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O peixe é um alimento rico em ômega 3, proteínas, vitaminas e minerais, que contribuem para a saúde do corpo e até para a memória. Além de nutritivo, é extremamente versátil: combina com uma variedade de ingredientes, fica pronto em poucos minutos e se adapta a diferentes tipos de receitas. Por ser leve e de fácil digestão, também é uma ótima opção para quem busca uma refeição saudável e econômica no dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, confira 8 receitas irresistíveis com peixes, ideais para variar o cardápio sem abrir mão do sabor e da nutrição!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Salmão grelhado com limão e ervas

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 alho picado
  • 1 punhado de alecrim e coentro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e as ervas. Leve a geladeira e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça o azeite em uma frigideira e doure os filés em fogo médio por 3-4 minutos de cada lado. Sirva em seguida. 

2. Peixe assado com legumes

Ingredientes

  • 200 g minicebola descascada
  • 500 g de batata-bolinha
  • 1 pimenta dedo-de-moça verde cortada em rodelas
  • 1 anchova limpa e aberta
  • 4 dentes de alho
  • 2 limões-sicilianos descascados e cortados em rodelas
  • 200 g de tomate-cereja
  • Sal, pimenta-do-reino moída, raspas de limão, alecrim e manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a anchova e faça cortes transversais nela. Após, tempere a parte de dentro do peixe com sal e pimenta-do-reino. Recheie a anchova com as rodelas de limão, o alecrim e o manjericão. Feche-a e regue com azeite. Disponha a batata-bolinha, a pimenta-dedo-de-moça, o tomate-cereja, a minicebola, as raspas de limão e o alho ao redor da anchova. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

3. Espetinho de peixe ao forno

Ingredientes

  • 500 g de filé de peixe
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Corte os filés ao meio, no sentido do comprimento, disponha em um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal, o colorau e a pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, espete os filés de peixe nos espetinhos e disponha em uma travessa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Dois filés de peixes grelhados em cima de um prato branco com vegetais
Filé de tilápia grelhado (Imagem: Stockcreations | Shutterstock)

4. Filé de tilápia grelhado

Ingredientes

  • 1 kg de filé de tilápia cortado em fatias
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque os filés de tilápia na frigideira e grelhe os dois lados. Repita o processo com todos os filés. Sirva em seguida.

Dica: sirva com legumes grelhados

5. Peixe ao vinho branco

Ingredientes

  • 1 kg de pescada branca limpa
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, azeite e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Após, transfira o peixe para uma assadeira e disponha as rodelas de cebola e de tomate sobre ele. Salpique com salsinha e regue com o vinho branco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

6. Salada de peixe com feijão-fradinho

Ingredientes

  • 4 filés de merluza
  • Suco de 1 limão
  • 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e leve ao fogo médio. Adicione os filés e grelhe até dourar. Após, desfie o peixe e reserve. Em uma saladeira, misture o feijão-fradinho, os filés desfiados, o tomate, a cebola-roxa, o azeite e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

Um prato branco com borda azul contendo um filé de salmão grelhado, temperado com ervas e servido sobre fatias de limão siciliano. Ao lado, há pequenos buquês de brócolis cozidos no vapor e uma tigela pequena com molho de iogurte de ervas frescas. O prato está sobre uma mesa de madeira rústica, acompanhado por um garfo.
Salmão grelhado com brócolis e molho de iogurte (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

7. Salmão grelhado com brócolis e molho de iogurte

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 200 g de brócolis em floretes
  • 150 g de iogurte natural
  • 1 colher de chá de endro picado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta e suco de limão-siciliano. Deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, cozinhe os floretes de brócolis no vapor até ficarem macios, mas ainda crocantes. Em uma tigela, misture o iogurte com o endro, o sal e a pimenta-do-reino, formando o molho. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e grelhe os filés de salmão por 3-4 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva o salmão acompanhado do brócolis e do molho de iogurte.

8. Peixe ao curry com legumes

Ingredientes

  • 500 g de filé de pescada cortado em cubos
  • 1 colher de chá de curry em pó
  • 1 cenoura picada
  • 1 abobrinha picada
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o curry, a cenoura e a abobrinha e cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o peixe e cozinhe por mais 8-10 minutos, até que esteja macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 18/02/2026 19:06
    SIGA
    x