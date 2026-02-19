Bolo de cenoura: 7 receitas práticas com cobertura

O bolo de cenoura é uma alternativa saborosa e fofinha para acompanhar o café da tarde. Tipicamente servido com cobertura de chocolate, ele é uma das opções favoritas tanto das crianças quanto dos adultos. Apesar de essa clássica versão ser a mais popular, ela também pode ser combinada com outros ingredientes para incrementar o sabor.

A seguir, confira 7 receitas de bolo de cenoura com coberturas deliciosas para fugir do tradicional.

1. Bolo de cenoura americano

Ingredientes

Massa

300 g de açúcar

3 ovos

250 ml de óleo de girassol

5 ml de essência de baunilha

400 g de cenoura descascada e ralada

280 g de farinha de trigo

1 colher de chá de gengibre em pó

em pó 1 colher de chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de sal

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

140 g de creme de leite

100 g de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

225 g de cream cheese gelado

1 pitada de sal

Nozes para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar, a essência de baunilha, os ovos e o óleo de girassol e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e misture. Junte a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture até dissolver completamente. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque o creme de leite, o açúcar, a essência de baunilha e o sal e bata até obter uma textura cremosa. Aos poucos, adicione o cream cheese e continue batendo até obter uma consistência homogênea. Cubra o bolo com a cobertura, decore com as nozes e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

2. Bolo de cenoura com cobertura de limão

Ingredientes

Massa

4 cenouras descascadas e raladas

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de óleo de girassol

2 colheres de chá de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 1/2 xícara de chá de cream cheese

70 g de manteiga sem sal

2 colheres de chá de suco de limão

1 colher de sopa de essência de baunilha

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até obter uma espuma. Aos poucos, adicione o açúcar e a essência de baunilha, sem deixar de bater. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico, a cenoura e o óleo de girassol e bata novamente para incorporar. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até obter uma consistência homogênea. Sem parar de bater, adicione o suco de limão e a essência de baunilha. Por último, coloque o açúcar de confeiteiro e as raspas de limão e bata para incorporar. Passe a cobertura no bolo, decore com raspas de limão e sirva em seguida.

3. Bolo de cenoura com cobertura de leite em pó

Ingredientes

Massa

4 ovos

3 cenouras descascadas e picadas

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de gotas de chocolate

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de leite em pó

Gotas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, as cenouras, o óleo e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Coloque a massa em um recipiente, adicione as gotas de chocolate e misture.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto as gotas de chocolate, e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Decore com as gotas de chocolate e sirva em seguida.

Bolo de cenoura com brigadeiro branco (Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock)

4. Bolo de cenoura com brigadeiro branco

Ingredientes

Massa

3 ovos

300 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

350 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

200 g de coco ralado

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o açúcar, as cenouras, o açúcar mascavo, o óleo de girassol e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até incorporar aos demais ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Espere o bolo esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga e o leite condensado e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre para não queimar. Desligue o fogo e despeje o brigadeiro sobre o bolo. Decore com o coco ralado e sirva em seguida.

5. Bolo de cenoura com calda de frutas vermelhas

Ingredientes

Massa

3 cenouras descascadas e raladas

2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

250 g de morango picado

picado 250 ml de vinho branco doce

120 g de amora

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o açúcar, o óleo e os ovos e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Espere o bolo esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Calda

Em um liquidificador, coloque os morangos, a amora e o vinho e bata até triturar as frutas. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio até reduzir e engrossar levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com nozes e calda de caramelo (Imagem: Olga Bombologna | Shutterstock)

6. Bolo de cenoura com nozes e calda de caramelo

Ingredientes

Massa

3 cenouras descascadas e raladas

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 pitada de sal

Nozes trituradas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente o açúcar mascavo. Adicione a farinha de trigo, o sal e a canela e misture para incorporar. Por último, junte o fermento químico e as nozes e mexa delicadamente.

Unte uma assadeira com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Espere o bolo esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar um caramelo dourado. Abaixe o fogo e adicione a manteiga, mexendo sempre. Depois, coloque o creme de leite aos poucos e misture até obter uma calda lisa e brilhante. Acrescente o sal e desligue o fogo. Despeje a calda sobre o bolo, polvilhe com as nozes e sirva em seguida.

7. Bolo de cenoura com cobertura de brownie

Ingredientes

Massa

3 cenouras descascadas e picadas

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

150 g de chocolate meio-amargo picado

picado 3 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 ovos

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o sal e bata até obter uma mistura lisa. Transfira para um recipiente, adicione o açúcar e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e reserve.

Cobertura

Derreta o chocolate meio-amargo com a manteiga em banho-maria, mexendo para não queimar. Acrescente o açúcar e o cacau e misture. Retire do banho-maria, espere amornar e adicione os ovos, mexendo rapidamente para não cozinhar. Por último, coloque a farinha de trigo e mexa até formar uma massa densa. Após, espalhe a cobertura por cima do bolo e leve novamente ao forno por 15 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.