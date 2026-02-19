7 receitas de salada detox para o pós-Carnaval

O Carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, exageros gastronômicos. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias. Por isso, confira 7 receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para ajudar a desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.

1. Salada detox de quinoa

Ingredientes

2 xícaras de chá de quinoa cozida

cozida Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos

1 pepino cortado em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a quinoa, a polpa de abacate, o pepino, o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde e misture delicadamente. Regue com suco de limão e azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Salada detox de acelga com cenoura

Ingredientes

2 folhas de acelga fatiadas

5 folhas de alface-crespa fatiadas

1 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1 dente de alho descascado e ralado

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a alface-crespa, as folhas de acelga, a cenoura e o alho e misture delicadamente. Tempere com suco de limão e sal. Sirva em seguida.

3. Salada detox de repolho com abacaxi

Ingredientes

1 repolho branco fatiado

1 repolho roxo fatiado

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

1 xícara de chá de uva-passa

340 g de iogurte natural

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque os repolhos, o abacaxi, a uva-passa e o iogurte natural e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada detox com frango (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

4. Salada detox com frango

Ingredientes

1 peito de frango grelhado e cortado em tiras

grelhado e cortado em tiras 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de alface-crespa

5 tomates-cereja cortados em meia-lua

Polpa de 1 abacate

Sementes de gergelim e suco de limão a gosto

1 xícara de chá de folhas de repolho roxo fatiadas

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, de alface-crespa e de repolho roxo e os tomates-cereja. Adicione o frango grelhado e, ao lado, coloque a polpa de abacate. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

5. Salada detox de folhas e frutas

Ingredientes

Folhas de 1 maço de alface-crespa

1/2 beterraba descascada, cozida e cortada em rodelas

Gomos de 1 laranja

1 pera cortada em meia-lua

1/2 xícara de chá de nozes torradas

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface-crespa, a beterraba, os gomos de laranja, a pera e as folhas de rúcula. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite de oliva. Salpique com as nozes e sirva em seguida.

Salada detox com morango e beterraba (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

6. Salada detox com morango e beterraba

Ingredientes

1 xícara de folhas verdes (broto de agrião, rúcula, espinafre baby e endro)

1/2 beterraba descascada, cozida e cortada em cubos

6 morangos fatiados

fatiados Polpa de 1/2 abacate cortada em fatias

Gomos de 1/2 laranja

1 colher de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de amêndoas picadas

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas, a beterraba, os morangos, o abacate e os gomos de laranja e misture. Tempere com suco de limão e sal. Finalize com o gergelim branco e as amêndoas. Sirva em seguida.

7. Salada detox de couve com maçã

Ingredientes

1 folha de couve fatiada

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 maçã sem sementes e cortada em tiras

sem sementes e cortada em tiras 1 colher de sopa de nozes picadas

Suco de 1/2 limão

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a couve e o suco de limão e misture. Adicione as folhas de rúcula, a maçã e as nozes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite de oliva. Sirva em seguida.