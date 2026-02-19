7 receitas de salada detox para o pós-Carnaval

O Carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, exageros gastronômicos. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias. Por isso, confira 7 receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para ajudar a desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.
1. Salada detox de quinoa
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de quinoa cozida
- Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a quinoa, a polpa de abacate, o pepino, o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde e misture delicadamente. Regue com suco de limão e azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
2. Salada detox de acelga com cenoura
Ingredientes
- 2 folhas de acelga fatiadas
- 5 folhas de alface-crespa fatiadas
- 1 xícara de chá de cenoura ralada
- 1 dente de alho descascado e ralado
- Suco de 1/2 limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a alface-crespa, as folhas de acelga, a cenoura e o alho e misture delicadamente. Tempere com suco de limão e sal. Sirva em seguida.
3. Salada detox de repolho com abacaxi
Ingredientes
- 1 repolho branco fatiado
- 1 repolho roxo fatiado
- 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de uva-passa
- 340 g de iogurte natural
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque os repolhos, o abacaxi, a uva-passa e o iogurte natural e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
4. Salada detox com frango
Ingredientes
- 1 peito de frango grelhado e cortado em tiras
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de folhas de alface-crespa
- 5 tomates-cereja cortados em meia-lua
- Polpa de 1 abacate
- Sementes de gergelim e suco de limão a gosto
- 1 xícara de chá de folhas de repolho roxo fatiadas
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, de alface-crespa e de repolho roxo e os tomates-cereja. Adicione o frango grelhado e, ao lado, coloque a polpa de abacate. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.
5. Salada detox de folhas e frutas
Ingredientes
- Folhas de 1 maço de alface-crespa
- 1/2 beterraba descascada, cozida e cortada em rodelas
- Gomos de 1 laranja
- 1 pera cortada em meia-lua
- 1/2 xícara de chá de nozes torradas
- 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque as folhas de alface-crespa, a beterraba, os gomos de laranja, a pera e as folhas de rúcula. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite de oliva. Salpique com as nozes e sirva em seguida.
6. Salada detox com morango e beterraba
Ingredientes
- 1 xícara de folhas verdes (broto de agrião, rúcula, espinafre baby e endro)
- 1/2 beterraba descascada, cozida e cortada em cubos
- 6 morangos fatiados
- Polpa de 1/2 abacate cortada em fatias
- Gomos de 1/2 laranja
- 1 colher de sopa de gergelim branco
- 1 colher de sopa de amêndoas picadas
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque as folhas, a beterraba, os morangos, o abacate e os gomos de laranja e misture. Tempere com suco de limão e sal. Finalize com o gergelim branco e as amêndoas. Sirva em seguida.
7. Salada detox de couve com maçã
Ingredientes
- 1 folha de couve fatiada
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 maçã sem sementes e cortada em tiras
- 1 colher de sopa de nozes picadas
- Suco de 1/2 limão
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a couve e o suco de limão e misture. Adicione as folhas de rúcula, a maçã e as nozes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite de oliva. Sirva em seguida.