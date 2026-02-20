10 vitaminas caseiras veganas para ajudar no ganho de massa muscular

Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com a prática regular de atividades físicas. E isso também vale para os adeptos da dieta vegana. A hipertrofia muscular pode ser alcançada com uma alimentação balanceada, com fontes vegetais de proteína. Nesse contexto, as vitaminas são excelentes aliadas, pois unem alimentos proteicos e nutritivos.

A seguir, confira 10 receitas de vitaminas veganas deliciosas para você incluir na dieta. Confira!

1. Vitamina de morango com banana e linhaça

Ingredientes

1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas

3 morangos picados

picados 200 ml de leite vegetal gelado

1 colher de chá de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, as sementes de linhaça, a banana-nanica e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina de batata-doce com aveia e pasta de amendoim

Ingredientes

4 rodelas de batata-doce cozidas e descascadas

cozidas e descascadas 1 banana descascada e cortada em rodelas

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1 colher de sobremesa de pasta de amendoim

1 colher de chá de canela em pó

350 ml de leite de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e beba antes do treino ou no café da manhã.

3. Vitamina de tâmara com cacau e nozes

Ingredientes

2 tâmaras sem caroço

300 ml de leite de amêndoas gelado

2 nozes

1 colher de sopa de cacau em pó

em pó 2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de goiaba com castanha-de-caju (Imagem: Faturbisa | Shutterstock)

4. Vitamina de goiaba com castanha-de-caju

Ingredientes

1 goiaba sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 colher de sopa de castanha-de-caju

250 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de figo, morango e castanha-do-pará

Ingredientes

500 ml de leite de amêndoas gelado

50 g de castanha-do-pará picada

picada 4 figos picados

4 morangos picados

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

6. Vitamina de açaí com granola e aveia

Ingredientes

100 g de polpa de açaí

4 colheres de sopa de granola vegana

vegana 1 xícara de chá de leite vegetal

4 colheres de sopa de flocos de aveia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com leite de coco (Imagem: Lanav | Shutterstock)

7. Vitamina de abacate com leite de coco

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

200 ml de leite de coco gelado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de canela em pó

1 scoop de proteína vegetal sem sabor

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o leite de coco, a proteína e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

8. Vitamina de beterraba com banana e nozes

Ingredientes

200 ml de leite de soja gelado

1 banana descascada e cortada em rodelas

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada 3 nozes picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de flocos de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

9. Vitamina de coco com cacau e banana

Ingredientes

250 ml de leite de coco gelado

gelado 1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de coco ralado

1 scoop de proteína vegetal sabor chocolate

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

10. Vitamina de frutas vermelhas com tofu

Ingredientes

1 xícara de chá de frutas vermelhas

100 g de tofu macio

300 ml de leite de soja gelado

1 colher de sopa de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.