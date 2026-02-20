10 vitaminas caseiras veganas para ajudar no ganho de massa muscular

Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com a prática regular de atividades físicas. E isso também vale para os adeptos da dieta vegana. A hipertrofia muscular pode ser alcançada com uma alimentação balanceada, com fontes vegetais de proteína. Nesse contexto, as vitaminas são excelentes aliadas, pois unem alimentos proteicos e nutritivos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 10 receitas de vitaminas veganas deliciosas para você incluir na dieta. Confira!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
1. Vitamina de morango com banana e linhaça
Ingredientes
- 1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas
- 3 morangos picados
- 200 ml de leite vegetal gelado
- 1 colher de chá de sementes de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, as sementes de linhaça, a banana-nanica e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
2. Vitamina de batata-doce com aveia e pasta de amendoim
Ingredientes
- 4 rodelas de batata-doce cozidas e descascadas
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de sobremesa de pasta de amendoim
- 1 colher de chá de canela em pó
- 350 ml de leite de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e beba antes do treino ou no café da manhã.
3. Vitamina de tâmara com cacau e nozes
Ingredientes
- 2 tâmaras sem caroço
- 300 ml de leite de amêndoas gelado
- 2 nozes
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina de goiaba com castanha-de-caju
Ingredientes
- 1 goiaba sem sementes e picada
- 1 colher de sopa de castanha-de-caju
- 250 ml de leite de aveia gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
5. Vitamina de figo, morango e castanha-do-pará
Ingredientes
- 500 ml de leite de amêndoas gelado
- 50 g de castanha-do-pará picada
- 4 figos picados
- 4 morangos picados
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
6. Vitamina de açaí com granola e aveia
Ingredientes
- 100 g de polpa de açaí
- 4 colheres de sopa de granola vegana
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 4 colheres de sopa de flocos de aveia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
7. Vitamina de abacate com leite de coco
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate maduro
- 200 ml de leite de coco gelado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 scoop de proteína vegetal sem sabor
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o leite de coco, a proteína e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
8. Vitamina de beterraba com banana e nozes
Ingredientes
- 200 ml de leite de soja gelado
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1/2 beterraba descascada e picada
- 3 nozes picadas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
9. Vitamina de coco com cacau e banana
Ingredientes
- 250 ml de leite de coco gelado
- 1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de coco ralado
- 1 scoop de proteína vegetal sabor chocolate
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
10. Vitamina de frutas vermelhas com tofu
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas
- 100 g de tofu macio
- 300 ml de leite de soja gelado
- 1 colher de sopa de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.