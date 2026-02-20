Durante a Quaresma, período que antecede a Páscoa no calendário cristão, é comum que muitas pessoas evitem o consumo de carne vermelha como forma de penitência, reflexão espiritual e respeito à tradição religiosa. Nesse contexto, as receitas vegetarianas se tornam excelentes alternativas para variar o cardápio sem abrir mão do propósito quaresmal. Além de manter a tradição, essas opções também promovem uma alimentação mais leve e equilibrada neste período especial.

A seguir, confira 7 receitas vegetarianas para a Quaresma!

1. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas-da-terra maduras, descascadas e cortadas em rodelas grossas

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

2 tomates maduros cortados em rodelas

maduros cortados em rodelas 200 ml de leite de coco

2 colheres de chá de azeite de dendê

1 dente de alho descascado e picado

Pimenta-do-reino moída, sal e coentro picado a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela de barro ou de fundo grosso, coloque uma camada de cebola, seguida por tomate, pimentões e rodelas de banana-da-terra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Repita as camadas até finalizar os ingredientes. Regue com leite de coco e azeite de dendê. Tampe a panela e leve ao fogo baixo por 20 minutos, sem mexer. Desligue o fogo, junte o suco de limão e finalize com coentro. Sirva em seguida.

2. Escondidinho de abóbora com proteína de soja

Ingredientes

Purê de abóbora

600 g de abóbora -cabotiá descascada, cozida e amassada

-cabotiá descascada, cozida e amassada 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja miúda

Água quente para hidratar

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 tomate maduro picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Purê de abóbora

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Adicione a abóbora-cabotiá e misture. Tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em um recipiente, cubra a proteína de soja com água quente e deixe descansar por 15 minutos. Escorra e esprema bem. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte a proteína de soja hidratada e refogue até dourar. Adicione o tomate, o molho de tomate, a pimenta-do-reino e o cominho. Cozinhe até secar o excesso de líquido. Finalize com cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe metade do purê de abóbora. Por cima, adicione o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Macarrão ao pesto de rúcula e nozes

Ingredientes

250 g de macarrão

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/4 de xícara de chá de nozes

1 dente de alho descascado e amassado

Água para cozinhar

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Depois, em um liquidificador, bata as folhas de rúcula, as nozes, o alho, o suco de limão, o azeite de oliva e as duas colheres de sopa de água até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o pesto ao macarrão ainda quente. Sirva em seguida.

Guioza recheado com cogumelo e batata (Imagem: sherlesi | Shutterstock)

4. Guioza recheado com cogumelo e batata

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de óleo

1/2 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

3 batatas cozidas e amassadas

1 xícara de chá de cogumelo paris picado

paris picado 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e o óleo. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa. Sove por cerca de 5 minutos. Cubra com pano úmido e deixe descansar por 20 minutos.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que esteja macio e sem líquido. Junte as batatas amassadas, tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa e desligue o fogo. Aguarde esfriar.

Montagem

Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com um rolo até ficar fina. Corte círculos com um copo. Coloque 1 colher de chá do recheio no centro de cada círculo, dobre ao meio e pressione as bordas com os dedos ou um garfo para selar. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe em etapas até que subam à superfície. Retire com escumadeira e sirva em seguida.

5. Torta de legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

1 pitada de sal

Recheio

1 cenoura descascada e ralada

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Orégano, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Adicione o azeite de oliva e a água aos poucos, misturando com as mãos até obter uma massa homogênea e moldável. Após, em uma forma forrada com papel-manteiga, coloque a massa e forre o fundo e as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o pimentão, a cenoura, o tomate e a abobrinha. Refogue até os legumes ficarem macios e o líquido secar. Tempere com orégano, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de abóbora (Imagem: Samantha Hadadi | Shutterstock)

6. Risoto de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

quente 1 colher de sopa de manteiga vegetal

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de sopa de azeite de oliva

Folhas de sálvia, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, tempere a abóbora com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia e levemente dourada. Retire e reserve parte dos cubos para finalizar o prato. Amasse o restante até formar um purê rústico e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por 1 minuto para envolver os grãos. Adicione o vinho branco seco e deixe evaporar.

Junte o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre e aguardando secar antes de colocar mais. Quando o arroz estiver al dente, adicione o purê de abóbora e misture. Finalize com a levedura nutricional e mexa até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com os cubos de abóbora reservados e as folhas de sálvia. Sirva em seguida.

7. Lasanha de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento

fatiadas no sentido do comprimento 2 xícaras de chá de molho de tomate

300 g de queijo de castanha-de-caju fatiado

100 g de queijo de castanha-de-caju ralado

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione as fatias de berinjela e doure os dois lados. Desligue o fogo e tempere com sal. Após, em um refratário, alterne camadas de berinjela, molho e queijo de castanha-de-caju. Finalize com o queijo de castanha-de-caju ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.