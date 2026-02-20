Durante a Quaresma, período que antecede a Páscoa no calendário cristão, é comum que muitas pessoas evitem o consumo de carne vermelha como forma de penitência, reflexão espiritual e respeito à tradição religiosa. Nesse contexto, as receitas vegetarianas se tornam excelentes alternativas para variar o cardápio sem abrir mão do propósito quaresmal. Além de manter a tradição, essas opções também promovem uma alimentação mais leve e equilibrada neste período especial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 7 receitas vegetarianas para a Quaresma!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
1. Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes
- 4 bananas-da-terra maduras, descascadas e cortadas em rodelas grossas
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 2 tomates maduros cortados em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de chá de azeite de dendê
- 1 dente de alho descascado e picado
- Pimenta-do-reino moída, sal e coentro picado a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela de barro ou de fundo grosso, coloque uma camada de cebola, seguida por tomate, pimentões e rodelas de banana-da-terra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Repita as camadas até finalizar os ingredientes. Regue com leite de coco e azeite de dendê. Tampe a panela e leve ao fogo baixo por 20 minutos, sem mexer. Desligue o fogo, junte o suco de limão e finalize com coentro. Sirva em seguida.
2. Escondidinho de abóbora com proteína de soja
Ingredientes
Purê de abóbora
- 600 g de abóbora-cabotiá descascada, cozida e amassada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
Recheio
- 1 xícara de chá de proteína de soja miúda
- Água quente para hidratar
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 tomate maduro picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Purê de abóbora
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Adicione a abóbora-cabotiá e misture. Tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.
Recheio
Em um recipiente, cubra a proteína de soja com água quente e deixe descansar por 15 minutos. Escorra e esprema bem. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte a proteína de soja hidratada e refogue até dourar. Adicione o tomate, o molho de tomate, a pimenta-do-reino e o cominho. Cozinhe até secar o excesso de líquido. Finalize com cheiro-verde.
Montagem
Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe metade do purê de abóbora. Por cima, adicione o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
3. Macarrão ao pesto de rúcula e nozes
Ingredientes
- 250 g de macarrão
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1/4 de xícara de chá de nozes
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Água para cozinhar
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Depois, em um liquidificador, bata as folhas de rúcula, as nozes, o alho, o suco de limão, o azeite de oliva e as duas colheres de sopa de água até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o pesto ao macarrão ainda quente. Sirva em seguida.
4. Guioza recheado com cogumelo e batata
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 1 colher de sopa de óleo
- 1/2 colher de chá de sal
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 3 batatas cozidas e amassadas
- 1 xícara de chá de cogumelo paris picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e o óleo. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa. Sove por cerca de 5 minutos. Cubra com pano úmido e deixe descansar por 20 minutos.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que esteja macio e sem líquido. Junte as batatas amassadas, tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa e desligue o fogo. Aguarde esfriar.
Montagem
Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com um rolo até ficar fina. Corte círculos com um copo. Coloque 1 colher de chá do recheio no centro de cada círculo, dobre ao meio e pressione as bordas com os dedos ou um garfo para selar. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe em etapas até que subam à superfície. Retire com escumadeira e sirva em seguida.
5. Torta de legumes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 abobrinha cortada em cubos pequenos
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Orégano, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Adicione o azeite de oliva e a água aos poucos, misturando com as mãos até obter uma massa homogênea e moldável. Após, em uma forma forrada com papel-manteiga, coloque a massa e forre o fundo e as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o pimentão, a cenoura, o tomate e a abobrinha. Refogue até os legumes ficarem macios e o líquido secar. Tempere com orégano, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
6. Risoto de abóbora
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 l de caldo de legumes quente
- 1 colher de sopa de manteiga vegetal
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Folhas de sálvia, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, tempere a abóbora com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia e levemente dourada. Retire e reserve parte dos cubos para finalizar o prato. Amasse o restante até formar um purê rústico e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por 1 minuto para envolver os grãos. Adicione o vinho branco seco e deixe evaporar.
Junte o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre e aguardando secar antes de colocar mais. Quando o arroz estiver al dente, adicione o purê de abóbora e misture. Finalize com a levedura nutricional e mexa até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com os cubos de abóbora reservados e as folhas de sálvia. Sirva em seguida.
7. Lasanha de berinjela
Ingredientes
- 2 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 300 g de queijo de castanha-de-caju fatiado
- 100 g de queijo de castanha-de-caju ralado
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione as fatias de berinjela e doure os dois lados. Desligue o fogo e tempere com sal. Após, em um refratário, alterne camadas de berinjela, molho e queijo de castanha-de-caju. Finalize com o queijo de castanha-de-caju ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.