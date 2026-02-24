Abacate no lanche da tarde: 4 receitas que ajudam a emagrecer e cuidar do colesterol

O abacate é um excelente aliado na preparação de receitas saudáveis para o lanche da tarde, especialmente para quem deseja emagrecer e controlar o colesterol. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e a aumentar o colesterol bom (HDL), favorecendo a saúde do coração. Além disso, contém fibras que promovem maior saciedade, contribuindo para o controle do apetite e evitando excessos nas próximas refeições.

Abaixo, confira receitas com abacate para o lanche da tarde!

1. Wrap de frango com abacate

Ingredientes

2 tortilhas integrais

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 abacate maduro cortado em fatias

cortado em fatias 1 xícara de chá de alface picada

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de cebola-roxa picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango desfiado com o suco de limão, o azeite, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Amasse levemente parte do abacate para formar uma pastinha rústica e deixe algumas fatias para montar o recheio. Abra a tortilha integral e espalhe uma camada fina do abacate amassado. Acrescente o frango temperado, as fatias de abacate, a alface, o tomate-cereja e a cebola-roxa. Enrole firmemente como um rocambole e corte ao meio. Sirva em seguida.

2. Torrada integral com pasta de abacate e tomate-cereja

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1/2 abacate maduro

6 tomates-cereja cortados ao meio

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, torre levemente as fatias de pão integral em fogo médio. Em um recipiente, amasse o abacate com um garfo até formar uma pasta cremosa. Misture o suco de limão, o azeite, uma pitada de sal e de pimenta-do-reino. Espalhe a pasta sobre as torradas ainda mornas. Finalize com os tomates-cereja. Sirva em seguida.

Smoothie verde com abacate (Imagem: Olivka888 | Shutterstock)

3. Smoothie verde com abacate

Ingredientes

1/2 abacate maduro

1 banana congelada e cortada em rodelas

1/2 maçã-verde picada

Suco de 1/2 limão

1 xícara de chá de folhas de espinafre

200 ml de água gelada

1 colher de sopa de chia

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva imediatamente.

4. Panqueca de aveia recheada com creme de abacate e limão

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 ovo

2 colheres de sopa de leite desnatado

1 pitada de canela em pó

1 fio de azeite para untar

Creme de abacate

1/2 abacate maduro

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a aveia, o ovo, a canela e o leite até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo, unte levemente com azeite e despeje a massa. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Reserve.

Creme de abacate

Em um recipiente, amasse o abacate com o limão e misture até ficar bem cremoso. Adicione o mel e as raspas de limão e misture. Espalhe o creme sobre a panqueca e dobre ao meio ou enrole. Sirva em seguida.