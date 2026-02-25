O pet também tem signo! Saiba como a astrologia define seu animal

Se você sabe a data em que seu amigo de quatro patas nasceu, pode descobrir características surpreendentes sobre o temperamento dele - (crédito: Divulgação/ Sema)

A astrologia pode ser uma ferramenta divertida para entender melhor a personalidade do seu cão ou gato. Assim como acontece com os humanos, a posição do sol no dia do nascimento do seu animal define o signo solar dele, influenciando traços que vão da energia inesgotável à necessidade de um bom cochilo no sofá.

Conhecer o signo do seu pet ajuda a interpretar comportamentos e a fortalecer ainda mais a conexão entre vocês. Se você sabe a data em que seu amigo de quatro patas nasceu, pode descobrir características surpreendentes sobre o temperamento dele.

Signos de Fogo: energia e liderança

Áries (21/03 a 20/04): pets arianos são líderes natos. Cheios de energia e coragem, adoram ser os primeiros a explorar um novo brinquedo ou a iniciar uma brincadeira. Podem ser um pouco impulsivos e impacientes, mas sua lealdade é inquestionável.

Leão (23/07 a 22/08): dramáticos e carismáticos, os animais de estimação de Leão amam ser o centro das atenções. Gostam de receber elogios, carinhos e não dispensam uma boa plateia. São extremamente leais e protetores com sua família humana.

Sagitário (22/11 a 21/12): o pet aventureiro do zodíaco. Sagitarianos são otimistas, brincalhões e amam espaços abertos para correr e gastar energia. Curiosos e um pouco desastrados, eles tornam qualquer passeio uma grande descoberta.

Signos de Terra: lealdade e rotina

Touro (21/04 a 20/05): conhecidos pela teimosia, os pets taurinos são muito apegados aos seus donos, brinquedos e, claro, à comida. Valorizam o conforto e a rotina, por isso um cantinho aconchegante e horários regulares para comer são essenciais para sua felicidade.

Virgem (23/08 a 22/09): metódicos e observadores, os animais virginianos costumam ser organizados e até mesmo um pouco ansiosos. Gatos deste signo, por exemplo, podem ser extremamente rigorosos com a limpeza da caixa de areia. São inteligentes e aprendem truques com facilidade.

Capricórnio (22/12 a 20/01): com uma postura séria e disciplinada, o pet capricorniano parece um pequeno sábio desde filhote. Ele é leal, obediente e aprecia regras claras. Gosta de se sentir útil e pode se destacar em tarefas de adestramento.

Signos de Ar: comunicação e inteligência

Gêmeos (21/05 a 20/06): comunicativos e curiosos, os pets de gêmeos costumam latir, miar ou fazer outros sons com frequência para se expressar. São inteligentes, sociáveis e se adaptam facilmente a novas situações, mas seu humor pode mudar rapidamente.

Libra (23/09 a 22/10): charmosos e sociáveis, os librianos detestam ficar sozinhos. Eles buscam harmonia e evitam conflitos, sendo ótimos companheiros para outros animais. Podem ser um pouco indecisos na hora de escolher entre um brinquedo e outro.

Aquário (21/01 a 19/02): independentes e imprevisíveis. O pet aquariano é amigável com todos, mas precisa de seu próprio espaço. Ele tem um comportamento original e pode surpreender com manias excêntricas. É o amigo de todo o parque.

Signos de Água: sensibilidade e intuição

Câncer (21/06 a 22/07): extremamente sensíveis e apegados à família. O animal de câncer é protetor e precisa de um ambiente seguro para se sentir bem. Pode ser um pouco tímido ou medroso com estranhos, mas é puro carinho com quem confia.

Escorpião (23/10 a 21/11): intensos e misteriosos, os pets de escorpião são donos de uma lealdade profunda. Eles são possessivos com seus humanos e brinquedos, além de terem uma intuição aguçada para perceber o humor das pessoas ao redor.

Peixes (20/02 a 20/03): sonhadores e empáticos. O pet pisciano é muito sensível e parece absorver a energia do ambiente. É extremamente carinhoso e intuitivo, criando uma conexão quase telepática com seu dono. Adora um bom cochilo e momentos de tranquilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.