Coelho no Horóscopo Chinês: veja as principais características do signo

O Coelho é o quarto signo do Horóscopo Chinês e simboliza sensibilidade, diplomacia e intuição aguçada. No zodíaco ocidental, apresenta correspondência com Peixes, compartilhando a natureza sonhadora, empática e imaginativa. De polaridade Yin, expressa uma energia mais introspectiva, gentil e estratégica, agindo com delicadeza em vez de confronto direto. É regido por Júpiter, planeta associado à expansão, sabedoria e proteção espiritual, ampliando sua visão humanitária e seu senso de justiça.

Seu elemento é a madeira, ligado ao crescimento e à flexibilidade; a pedra que o representa é a ametista, relacionada à espiritualidade e à serenidade; a flor é a ninfeia, símbolo de pureza e sensibilidade; o metal é a platina, que remete à nobreza e resistência; a erva é o açafrão, associado à prosperidade; o aroma é o da glicínia, delicado e envolvente; suas cores são o violeta e o azul, que evocam intuição e profundidade; e o número da sorte é o 9, ligado à sabedoria e à realização espiritual.

Quem são os nativos de Coelho?

Os nativos do signo de Coelho são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

29/01/1903 a 15/02/1904;

14/02/1915 a 02/02/1916;

02/02/1927 a 22/01/1928;

19/02/1939 a 07/02/1940;

06/02/1951 a 26/01/1952;

25/01/1963 a 12/02/1964;

11/02/1975 a 30/01/1976;

29/01/1987 a 16/02/1988;

16/02/1999 a 04/02/2000;

03/02/2011 a 22/01/2012;

22/01/2023 a 09/02/2024.

Se você nasceu entre 05h e 07h, o seu ascendente é o Coelho.

Características do nativo do Coelho

O nascido no signo do Coelho possui uma espiritualidade intensa que o expõe a um constante conflito com o mundo material em que vive. Além disso, é impulsivo e muito exigente quanto à ética e à justiça. Demonstra, sem hesitar, o desagrado com as coisas, mesmo não verbalizando isso.

Virtudes do Coelho

Entre as virtudes do Coelho, está a religiosidade. É uma pessoa que tende ao misticismo e à mediunidade. O nativo desse signo também possui capacidade de renúncia e de sacrifício, além de bondade, fé e piedade. Por isso, é altamente espiritual.

Os nativos de Coelho têm tendência a se entregar demais aos outros (Imagem: Ledelena | Shutterstock)

Aspectos que precisa desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Coelho também tem características que precisa desenvolver ao longo da vida. O nativo desse signo tende a se entregar em excesso às situações ou até mesmo a se anular, especialmente quando age movido pela passividade e pelo acanhamento.

A busca constante por harmonia pode levá-lo a evitar conflitos a qualquer custo, deixando de expressar suas próprias vontades e necessidades. Por isso, é importante que fortaleça a autoconfiança, estabeleça limites saudáveis e aprenda a se posicionar com mais firmeza, sem perder sua delicadeza e sensibilidade naturais.

Nativo do Coelho nos relacionamentos

No amor, quando está na companhia de uma pessoa forte, que o estimula a se posicionar com mais firmeza, o nativo de Coelho revela seu interior rico e extremamente sensível ao artístico e ao belo. Embora costume agir com discrição e cautela, ele guarda sentimentos profundos, romantismo e uma percepção refinada das emoções.