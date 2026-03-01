As estratégias no cabide: os melhores looks para o ambiente corporativo

Estar em ambiente profissional, geralmente de segunda a sexta-feira, não é nada fácil. Isso, claro, quando surge aquela pulga atrás da orelha: qual roupa vestir hoje? Diante de tantos dias no trabalho, pensar no melhor look, para muitas pessoas, é sempre um dilema. Contudo, as alternativas existem e esse universo não é mais considerado um bicho-papão. Muito pelo contrário. Muitos dos estereótipos relacionados a esse mundo mudaram, provando que o cenário corporativo também se atualizou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vestimenta transcende a estética para se tornar uma ferramenta de branding pessoal e um manifesto de responsabilidade ética. De acordo com a professora de moda Krystie Ribeiro, é perfeitamente possível manter a elegância e uma percepção de variedade constante no ambiente de trabalho, utilizando um número limitado de peças, desde que se aplique com rigor o conceito de armário cápsula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Esse método não se baseia na privação, mas na curadoria estratégica de itens que possuem alta taxa de permutação, ou seja, peças que conversam entre si sem esforço. Ao selecionar itens de cortes clássicos e tecidos de qualidade, o foco deixa de ser o volume de roupas e passa a ser a funcionalidade e a coordenação estética", destaca.

Segundo a profissional, essa abordagem é um dos pilares da sustentabilidade na moda, pois ao investir em peças duráveis e versáteis, combate-se o ciclo do fast fashion e reduz o descarte têxtil, privilegiando o consumo consciente e a longevidade do vestuário. E para garantir a variedade visual sem multiplicar o número de itens, o domínio do styling e a aplicação da "regra da terceira peça" tornam-se essenciais.

"A terceira peça — como um blazer, um colete ou um lenço — tem o poder de transformar completamente a base do look, permitindo que uma mesma combinação de parte de baixo e de cima transite entre um estilo formal e um criativo com apenas uma troca de acessório", completa. Além disso, ao integrar os princípios da coloração pessoal assegura-se que todas as peças do armário cápsula pertençam a uma mesma harmonia cromática.

Na visão da professora de moda, isso elimina o risco de ter roupas que não combinam entre si, garantindo que qualquer item retirado do cabide harmonize perfeitamente com os demais, multiplicando as possibilidades de looks com o mínimo de esforço. Dessa forma, a elegância no trabalho contemporâneo está muito mais ligada ao autoconhecimento e à edição inteligente do que à abundância.

Alternativas inteligentes

Ao adotar um guarda-roupa reduzido, o profissional ganha agilidade nas manhãs, clareza na sua comunicação visual e satisfação de construir uma imagem autêntica que respeita os limites do planeta. "A variedade, portanto, deixa de ser uma questão de ter roupas novas todos os dias e passa a ser a habilidade de reeditar peças amadas de formas inovadoras, provando que o minimalismo estratégico é a expressão máxima da sofisticação e da responsabilidade ambiental", detalha Krystie.

Outro ponto primordial nesse contexto, tratado como base, é o uso estratégico das cores, que funciona como uma ferramenta sofisticada e que une a harmonia visual da análise cromática à mensagem emocional da psicologia das cores. "Essa intersecção permite que a escolha de uma roupa deixe de ser apenas uma questão de gosto para se tornar uma decisão comunicativa capaz de moldar percepções de liderança, inovação ou empatia", explica a especialista.

Para projetar poder, Krystie sugere o uso de cores profundas e de alto contraste, como o azul-marinho e o grafite, ressaltando que o marinho é universalmente reconhecido como o tom da confiança. Essa visão é compartilhada pela designer de moda Luiza Dantas, reforçando que tons escuros comunicam segurança, enquanto tons claros e suaves tendem a transmitir abertura. "Um look que conversa com quem você quer ser dá postura, energia e até clareza de pensamento. Vestir-se de forma coerente com sua intenção faz você começar o dia mais pronto para agir."

O segredo do poder

Para quem deseja construir um guarda-roupa durável e ético, o segredo reside na mudança de mentalidade. Luiza Dantas sugere "desacelerar" e priorizar marcas transparentes, focando em cortes atemporais. Já Krystie Ribeiro detalha que, no clima tropical brasileiro,

a escolha de tecidos respiráveis é fundamental para manter o aspecto impecável. Para o público masculino, a estratégia passa pela substituição de ternos pesados por blazers desestruturados e calças chino.

Pensando nas mulheres, itens modulares como a calça de alfaiataria de cintura alta e o vestido envelope são peças-chave que garantem versatilidade. O caminho para o sucesso visual começa, portanto, pela fundação: definir uma paleta de cores neutras, investir em tecidos naturais e garantir ajustes de costura precisos. Mesmo peças casuais, como o tênis e a t-shirt, podem ser elevadas a ambientes de alta diretoria se combinadas com alfaiataria estruturada, na visão de ambas as especialistas.

Como resume Krystie Ribeiro, a sofisticação no trabalho contemporâneo está ligada ao autoconhecimento e à edição inteligente, provando que o minimalismo estratégico é a expressão máxima da responsabilidade ambiental e da identidade profissional. Na mesma linha, Luiza Dantas acredita que o truque é equilibrar casual com clássico. "Quando feito da maneira certa, transmite modernidade e confiança", finaliza.

Guia prático: Por onde começar?

Para os profissionais que desejam renovar sua imagem de forma ética, as especialistas sugerem quatro etapas:

Defina uma paleta: escolha três cores neutras que combinem entre si. Priorize tecidos naturais: busque algodão, linho e lã fria para garantir durabilidade e conforto térmico. Ajuste é tudo: "uma peça simples bem ajustada comunica muito mais autoridade do que um item luxuoso com caimento pobre", alerta Krystie Ribeiro. Manutenção: valorize o trabalho de sapateiros e costureiras para estender a vida útil das suas peças favoritas.









