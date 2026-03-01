InícioRevista do Correio
Almoço de domingo saudável: 8 receitas com grão-de-bico que vão surpreender

Veja como usar esse ingrediente versátil e saboroso para criar pratos incríveis

Grão-de-bico com espinafre (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O grão-de-bico é um ingrediente versátil e rico em nutrientes, ideal para refeições saudáveis e saborosas. Seja em saladas, pratos quentes ou até em versões mais criativas, ele oferece inúmeras possibilidades de receitas. Além de saboroso, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, o que torna as refeições mais equilibradas ao longo do dia e uma boa escolha para quem busca variar o cardápio sem abrir mão de praticidade.

A seguir, confira 8 receitas práticas que combinam o grão-de-bico com outros ingredientes!

1. Grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 maço de espinafre
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cenoura ralada
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a cenoura, a cebola, a farinha de aveia e os temperos e misture até obter uma massa homogênea. Forme hambúrgueres e grelhe-os em uma frigideira com azeite, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

curry de grão-de-bico em pote preto em cima de pano vermelho e branco
Curry de grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

3. Curry de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry e mexa bem. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco. Misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal, adicione a salsinha e sirva em seguida.

4. Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 200 g de atum sólido ao natural desfiado
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e sirva em seguida.

5. Escondidinho de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 2 colheres de sopa de requeijão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o grão-de-bico e o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, distribua o refogado e cubra com a batata-doce amassada. Finalize com o requeijão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar levemente. Sirva em seguida.

Um prato branco de cerâmica com bordas trabalhadas, servido com estrogonofe cremoso de grão-de-bico e cogumelos fatiados. O prato é acompanhado por uma porção de arroz integral com grãos mistos e uma porção de batatas cozidas picadas.
Estrogonofe de grão-de-bico (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

6. Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 200 ml de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e cozinhe até amolecer. Coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e tempere com sal. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva em seguida.

7. Assado de grão-de-bico com batata

Ingredientes

  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • Suco de 1 1/2 limão
  • 4 dentes de alho ralados
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • 3 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 5 batatas-inglesas cozidas al dente e cortadas em cubos
  • 2 tomates picados
  • 1 cebola fatiada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o azeite, o suco de limão, o alho, o açafrão-da-terra, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Acrescente a salsinha e mexa novamente. Em uma assadeira, distribua o grão-de-bico, as batatas-inglesas, os tomates e a cebola e misture delicadamente. Despeje o tempero por cima e envolva todos os ingredientes com cuidado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 50 minutos, mexendo a cada 15 minutos para dourar por igual. Sirva em seguida.

8. Grão-de-bico assado com legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortada em tiras
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o grão-de-bico com a abobrinha, o pimentão e a cenoura. Tempere com azeite, páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino. Distribua os ingredientes em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.

