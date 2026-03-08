Potência de ser múltipla: a força feminina tecida em vários looks

A mulher não é uma coisa só. Ela acorda cedo, resolve pendências, responde mensagens, organiza a casa, conduz reuniões, acolhe amigos, pensa nos filhos e pensa em si, às vezes, por último. A mulher contemporânea transita entre papéis com a mesma intensidade com que muda de cenário ao longo do dia. Mas nenhum deles a define por completo. É dessa coexistência que nasce esse editorial de moda, que celebra a mulher em suas diversas facetas, sem fragmentá-la, sem reduzi-la.

Aqui, o público e o íntimo não se opõem. Eles se complementam. A mulher que ocupa o mundo também é a que se recolhe no quarto ao fim do dia. A que veste alfaiataria estruturada para liderar é a mesma que escolhe tecidos leves para respirar. Não há personagem, há camadas.

O stylist Roberto Schiavinato constrói essa narrativa por meio de escolhas que equilibram força e delicadeza. "Modelagens com calças amplas e mais confortáveis, blazer assimétrico com uma finalização de uma amarração na lateral e muito babado, essa mulher atemporal é moderna, elegante, criativa, romântica e confortável ao mesmo tempo. Hoje, a mulher faz tudo e ocupa cargos em áreas que ela bem entender, e está vestida para qualquer ocasião", explica.

A alfaiataria surge como símbolo de presença, mas longe da rigidez. Ela dialoga com tecidos leves, com movimento, com fluidez. "Tecidos leves mesclando com uma boa alfaiataria, estampa delicada, como o minipoá, mesclando com uma alfaiataria megadiferente e um corte que valoriza essa mulher", detalha.

Cada produção é pensada como um retrato possível dessa multiplicidade. "Cada look representa as mil versões da mulher, sendo ela mãe, dona de casa e dona dos seus próprios negócios." Não se trata de figurino, mas de identificação. A roupa como extensão da experiência cotidiana.

