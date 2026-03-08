Beleza que celebra histórias: Dia da Mulher e a elegância da maturidade

Camadas leves, textura natural e pontos de luz estratégicos revelam uma beleza que não apaga histórias, ilumina vivências - (crédito: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

No Dia Internacional da Mulher, o editorial de moda propõe um olhar sensível e contemporâneo sobre a beleza madura. Em vez de esconder marcas do tempo, a proposta é valorizá-las. A maturidade surge como potência estética, como identidade construída ao longo dos anos. Cabelo e maquiagem deixam de ser ferramentas de correção e passam a ser instrumentos de expressão.

A ideia central é simples e poderosa: realçar, iluminar e respeitar. Nada de excessos, nada de rigidez. A beleza possível é aquela que acompanha a rotina, atravessa compromissos profissionais e encontros afetivos e permanece elegante do início ao fim do dia.

No cabelo, o hairstylist Otavio Salas, do Red Hair Makeup, apostou em leveza e naturalidade. O volume aparece de forma sutil, criando corpo e dimensão sem rigidez. "Escolhemos optar por um volume sutil, trazendo movimento e corpo ao penteado sem parecer extremamente arrumado, pois o natural bem orquestrado traz a leveza e a sutileza que a mulher madura precisa."

O resultado é um penteado que respira. Fios com textura natural, modelados para acompanhar o formato do rosto, sem excesso de fixação. A proposta rejeita a ideia de que a maturidade exige formalidade exagerada.

A franja levemente projetada também cumpre papel estratégico na composição. Ela emoldura o olhar, suaviza linhas e traz frescor. "Com a franja levemente projetada, ela pode sair cedo de casa, trabalhar o dia todo e transitar entre ambientes sociais e íntimos sem parecer que está muito montada ou com algum exagero."

Essa versatilidade é essencial. A mulher madura de hoje ocupa múltiplos espaços. Ela lidera, cria, cuida, empreende, decide. Mais do que tendência, o hairstylist reforça a atitude. "Usar o cabelo para mostrar personalidade é o maior acerto da maturidade, descomplicar é o certo pra essa fase da vida", ressalta. A mensagem é clara, menos imposição, mais autenticidade.

Volume sutil e movimento na medida certa para um cabelo que acompanha a rotina sem perder elegância (foto: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

Make elegante e natural

Se o cabelo traduz liberdade, a maquiagem celebra a história da pele. A maquiadora Gislaine Gomes, também do Red Hair Makeup, construiu uma beleza que ilumina sem apagar traços naturais. "Trabalhei com camadas leves, valorizando textura, contornos naturais e expressão. A proposta foi iluminar pontos estratégicos, suavizar o que incomoda sem apagar marcas que contam vivências. A beleza madura não precisa ser escondida, precisa ser celebrada", conta.

Camadas leves, textura natural e pontos de luz estratégicos revelam uma beleza que não apaga histórias, ilumina vivências (foto: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

O foco esteve na preparação. A pele madura exige cuidado e respeito à sua textura. Hidratação profunda foi o primeiro passo para garantir viço e elasticidade. Em seguida, produtos de acabamento leve entraram em cena para construir uma base sofisticada, porém confortável.

"A preparação de pele foi essencial. Usei base de cobertura média e construível, corretivo apenas onde realmente necessário e pó aplicado de forma pontual. Priorizei produtos com acabamento acetinado e iluminadores sutis, evitando excesso de textura. A ideia foi criar uma maquiagem sofisticada e elegante, realçando a beleza da pele da mulher madura para o dia a dia."

Pele hidratada, acabamento acetinado e correções pontuais são a chave para um acabamento natural na maquiagem (foto: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

O acabamento acetinado substitui o efeito matte extremo. O brilho é controlado, mas não eliminado. Afinal, luminosidade é sinônimo de vitalidade. A maquiagem também dialoga diretamente com a segurança feminina. Não há tentativa de transformação radical, mas, sim, de reforço da presença. "Mantive sobrancelhas naturais, olhos definidos com suavidade e lábios que expressam personalidade. A proposta foi destacar força e delicadeza ao mesmo tempo. Uma mulher segura não precisa de excessos, ela precisa de harmonia, autenticidade e acabamento sofisticado", diz Gislaine.

Os olhos ganharam sombras em tons de marrom, esfumadas com leveza. O lápis marrom na parte inferior trouxe definição elegante. Cílios postiços apenas no canto externo ampliaram o olhar sem pesar. A máscara alongadora garantiu profundidade. O blush cremoso devolveu dimensão ao rosto, enquanto o contorno suave recriou pontos de luz e sombra. O iluminador foi aplicado de forma estratégica, respeitando a textura da pele. Nos lábios, um nude rosado trouxe frescor e versatilidade — cor para marcar presença, leveza suficiente para acompanhar qualquer ocasião.

Olhos definidos com suavidade, tons terrosos esfumados e cílios no canto externo para um olhar marcante sem excessos (foto: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

A praticidade foi outro pilar da construção dessa beleza. "Priorizei produtos multifuncionais e de fácil aplicação: base leve de longa duração, blush cremoso para manter o viço, máscara de cílios com efeito alongador sem pesar, e batom com acabamento hidratante. Finalizei com bruma fixadora para garantir durabilidade sem perder leveza. A escolha foi sempre por texturas que não marcam linhas e que acompanham o movimento natural da pele."

Mais do que técnica, a beleza do editorial revela posicionamento. A mulher madura não procura parecer mais jovem, busca parecer ela mesma, em sua melhor versão. Cada fio, cada traço, cada linha conta uma história e, quando beleza e identidade caminham juntas, o resultado é atemporal.

Passo a passo maquiagem mulher madura:

Higienização e hidratação profunda da pele.

Aplicação de primer hidratante para uniformizar textura.

Base leve aplicada em camadas finas.

Corretivo pontual apenas nas áreas necessárias.

Contorno e blush cremoso para devolver dimensão.

Selagem suave com pó fino.

Iluminador sutil em pontos estratégicos.

Sobrancelhas alinhadas mantendo naturalidade.

Olhos com sombras marrons esfumadas.

Cílios postiços no canto externo e máscara alongadora.

Lápis marrom na linha inferior para sofisticação.

Lábios nude rosado.

Finalização com bruma fixadora.

Uma beleza possível, elegante e real, feita para a mulher do dia a dia (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

