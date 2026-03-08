O que define um bom líder político?

Uma vez perguntei ao então presidente Fernando Henrique Cardoso quem era um bom líder político. Ele respondeu de bate-pronto: o melhor é aquele que pontua na mídia. Pontuar na mídia é relevante — e faz toda a diferença no mundo do poder e da política.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Otávio Frias, proprietário da Folha de S.Paulo, reunia o conselho editorial em almoços com políticos. Esses encontros influenciavam editoriais e pautas. Nada do que era dito ali ia parar nas páginas do jornal como opinião do convidado — esse era o acordo. Mas o sigilo, como sabemos, é sempre relativo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Quando Lula esteve lá, na corrida eleitoral de 2002, Otávio Frias perguntou se ele falava inglês ou se se sentia preparado para governar sem curso superior. Lula devolveu a pedra com a força de um gesto: levantou-se da mesa e foi embora antes do fim do almoço.
- Leia também: Cidade Nossa: Andarilhos!
- Leia também: Cidade Nossa: O carnaval e a cidade
Na sequência, levou o episódio aos comícios, com críticas duras a parte da imprensa que, segundo ele, o via como "inferior" por sua origem operária e pela ausência de diploma formal. Lula ganhou aquele debate — e a eleição. Pontuar na mídia e não fugir do debate é essencial para líderes políticos.
Mesmo com erros e limitações, a imprensa ajudou o país a evoluir. Hoje, o Brasil se apresenta ao mundo como um país plural e multirracial, com indígenas, negros, brancos, migrantes e seus descendentes.
Quero crer que avançamos também na consciência sobre a qualidade da representatividade. Considero que o Brasil tem bons líderes. Depois de três décadas convivendo com a política, é justo reconhecer que há líderes com senso de responsabilidade, preocupação com o país e espírito público — em todas as correntes de pensamento.
O que falta, então? Acredito que falte um propósito inspirador e mobilizador, capaz de empolgar e reunir. Minha geração viveu momentos assim na campanha pelas Diretas Já e na transição do regime militar. A Constituinte também despertou fé no futuro e esperança concreta.
Talvez, por sermos um país continental, tenhamos vocação para acreditar em projetos grandes, que arrebatam e mobilizam. Não somos um país de metas pequenas, de ambições estreitas ou de promessas miúdas.
A vida política faz mais sentido quando carrega algum ingrediente de sonho e grandeza épica. Mas, se isso não acontecer, seguiremos em frente. Afinal, o sentido da vida está na própria vida — não apenas na política.
O destino não está só em programas, instituições ou sistemas, mas em cada um de nós, na família que formamos e no trabalho que realizamos.
Sempre achei que nascer em algum lugar era irrelevante. Não é. Ser brasileiro é um compromisso. É escolher ficar. É escolher participar. É escolher melhorar o que é nosso. Esta é a nossa terra. É aqui que devemos seguir construindo um país à altura das nossas ambições. Afinal, tudo passa. O país fica — com a grandeza que soubermos manter, sustentar e preservar.
*Vanda Célia é jornalista em Brasília, onde trabalhou no Jornal do Brasil, Correio Braziliense, Jornal da Tarde e Revista Época. Atualmente, atua em assessoria de imprensa.