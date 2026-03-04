Almoço saudável: 5 receitas leves com grão-de-bico para incluir na dieta

O grão-de-bico é uma leguminosa nutritiva e versátil, que se adapta a diversas receitas. Ele pode ser incorporado em saladas, sopas, pastas e até em algumas sobremesas criativas. Além de trazer sabor e textura aos pratos, é uma excelente fonte de proteínas, fibras e minerais, ajudando a manter a saciedade e a saúde em dia. Por isso, incluí-lo na rotina alimentar é uma maneira prática de tornar as refeições mais completas e uma ótima opção para quem busca manter a dieta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira 5 receitas leves com grão-de-bico!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Grão-de-bico com espinafre e bacalhau

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 l de caldo de legumes caseiro

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

150 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o grão-de-bico e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo e cozinhe por cerca de 10 minutos para incorporar os sabores. Junte o bacalhau e cozinhe por 3 a 5 minutos. Depois, acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

2. Salada de grão-de-bico com camarão

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola-roxa fatiada

1 dente de alho picado

200 g de camarão médio limpo

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 colher de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o camarão e cozinhe por 3 a 4 minutos, mexendo, até mudar completamente de cor. Adicione o pimentão e refogue rapidamente até ficar levemente macio.

Em uma tigela, misture o grão-de-bico cozido, o refogado de camarão, o pepino e o tomate-cereja. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com a salsinha e misture delicadamente. Leve à geladeira por 20 a 30 minutos antes de servir.

3. Bolinho de grão-de-bico assado

Ingredientes

2 xícaras de grão-de-bico cozido e escorrido

1 dente de alho

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

chá de Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico no processador e bata com o alho, o azeite, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta homogênea. Acrescente a farinha de aveia e misture até a massa ficar firme para modelar. Forme pequenas bolinhas, disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico e espinafre (Imagem: Afanasieva | Shutterstock)

4. Hambúrguer de grão-de-bico com cenoura e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cenoura ralada

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de espinafre picado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho em pó

Azeite para grelhar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta rústica. Adicione a cenoura, a cebola, o espinafre, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea. Modele os hambúrgueres. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe os hambúrgueres até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

5. Charutinho de couve com grão-de-bico e atum

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico demolhado por 12 horas

1 l de água

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

130 g de atum sólido ao natural

sólido ao natural 1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Folhas de 1 maço de couve, aferventadas e sem talo

1 tomate picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com a água e cozinhe em fogo médio por 20 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão sair e escorra, reservando meia xícara de chá do caldo, e deixe esfriar. Transfira o grão-de-bico para o processador e bata com o suco de limão, o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino, formando um purê rústico, com pequenos pedaços do grão.

Coloque a mistura em uma tigela e acrescente o atum, a salsa e a cebolinha, misturando bem. Distribua o recheio sobre as folhas de couve abertas e enrole formando os charutinhos. Disponha em uma panela, regue com o caldo reservado, adicione o tomate picado e o molho de tomate e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 5 minutos. Sirva em seguida.