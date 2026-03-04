Planetas no signo de Peixes: o que cada um revela no Mapa Astral

Nos estudos astrológicos, cada planeta no Mapa Astral influencia diferentes aspectos da personalidade e do comportamento dos signos, impactando a forma de expressão, os relacionamentos e a maneira de lidar com a vida. Isso acontece porque cada astro possui uma energia específica que se manifesta em áreas como emoções, comunicação, amor, carreira, saúde, entre outros.

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como cada planeta age no signo de Peixes. Veja!

1. Mercúrio

A pessoa com posicionamento de Peixes em Mercúrio se comunica de forma empática e imaginativa (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Mercúrio é o planeta que representa a comunicação e a mente. Com o planeta em Peixes, a pessoa se comunica de forma empática e imaginativa. A fim de se comunicar melhor, é importante se manter na realidade, não confundindo emoções com pensamentos.

2. Vênus

O posicionamento de Vênus em Peixes faz com que a pessoa busque conexão com quem ama (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Vênus representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Peixes busca a conexão com quem ama e se entrega por completo. Tem dificuldade para estabelecer limites. Devido a isso, pode se anular em prol do outro. Além disso, pode se envolver em roubadas por acreditar demais na palavra das pessoas. É extremamente romântico, sensível, criativo, cuidadoso e empático. Por medo de se magoar, enfrenta problemas para expressar os sentimentos. Desse modo, muitas vezes, deixa de viver grandes amores.

3. Marte

Marte em Peixes traz dificuldade para lidar com a realidade nua e crua (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Marte representa a força interior, a iniciativa e a coragem para agir. Esse planeta em Peixes traz dificuldade para lidar com a realidade nua e crua. É uma pessoa ligada às artes e ao criativo. Esse posicionamento confere grande delicadeza, imaginação e intuição ao nativo.

As energias voltadas ao campo espiritual, de cura e de amor, são grandes. É necessário explorar a concentração e o foco a fim de realizar o que deseja e ter pulso firme para se impor. Os momentos a dois são bem criativos e recheados de sensibilidade.

4. Júpiter

Júpiter em Peixes causa uma expansão de beleza, sensibilidade, espiritualidade e cura (Imagem: Artsiom P | Shutterstock)

Júpiter representa expansão, otimismo, fé, estudos, justiça e ética. Em Peixes, causa uma expansão de beleza, sensibilidade, espiritualidade e cura. A doação ao próximo é forte nessa pessoa. Procura sempre a elevação. Por isso, tende ao isolamento. Precisa achar um jeito de expressar toda a emoção que possui dentro de si, por meio de pinturas ou outras formas de arte.

A mediunidade é favorecida e, portanto, deve tomar cuidado com a fácil absorção de energias negativas. Estar junto à natureza faz muito bem ao nativo. Afinal, essa é uma forma que ele encontra de recarregar as energias.

5. Saturno

A pessoa com posicionamento de Peixes em Saturno necessita de segurança emocional (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Saturno representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. A pessoa com esse planeta em Peixes necessita de segurança emocional. Conecta-se com as artes, a psicologia e a espiritualidade.

A humildade, a compaixão e a empatia são grandes qualidades, mas ainda é necessário adquirir autoconfiança. Por vezes, o lado negativo é o que pesa mais. Possui uma certa tendência a se vitimizar. É preciso aceitar o passado e deixá-lo para trás, esquecendo-se dos erros e abrindo espaço para o novo.

6. Urano

Urano em Peixes torna a pessoa sonhadora e idealista (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. A pessoa com esse posicionamento é sonhadora e idealista. Tem o dom para transformar a forma como pensa e transmite isso aos outros. Sempre usa a emoção e a empatia com sabedoria. Cria métodos sustentáveis e renováveis para preservar o planeta. Busca conectar-se com o divino a fim de se livrar das influências do passado e entender o modo de agir do universo.

7. Netuno

O posicionamento de Netuno em Peixes favorece a sensibilidade (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Netuno representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Domicílio do planeta, esse posicionamento favorece a sensibilidade, busca e ascensão espiritual, a cura da humanidade e a doação. O nativo tende a se sentir deslocado diante das mazelas da vida e, com isso, pode buscar refúgio nos vícios. O equilíbrio emocional vem da espiritualidade.

8. Plutão

Plutão em Peixes torna a pessoa criativa e determinada (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Plutão representa as transformações profundas e o renascimento. Quando o planeta está em Peixes, a pessoa tende a ser cética, mas sempre em busca de evolução. É criativa e determinada. Precisa tomar cuidado com a falta de fé na humanidade, pois pode ser tomada por sentimentos negativos.