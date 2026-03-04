O espinafre é um verdadeiro tesouro verde, repleto de nutrientes e versatilidade culinária. Rico em vitaminas, ferro e minerais, ele é essencial para o bom funcionamento do corpo. Porém, engana-se quem pensa que essa folha serve apenas para saladas, pois existem receitas deliciosas que levam as suas propriedades a outro nível.

A seguir, confira 7 receitas criativas com espinafre para variar o cardápio sem carne!

1. Quiche de espinafre

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

2 a 3 colheres de sopa de água gelada

Recheio

2 xícaras de chá de espinafre picado

3 ovos

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione o ovo e um pouco de água gelada, misturando até formar uma massa homogênea. Envolva em plástico filme e leve à geladeira por cerca de 20 minutos.

Abra a massa com um rolo e forre uma forma de torta ou quiche. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o espinafre e cozinhe rapidamente até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite. Adicione os queijos, o sal e a pimenta-do-reino. Misture o espinafre refogado. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que o recheio fique firme e levemente dourado. Sirva em seguida.

2. Suflê de espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de espinafre picado

3 claras de ovo

3 gemas de ovo

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Esprema ou escorra bem para retirar o excesso de água e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por cerca de um minuto. Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até formar um creme liso e levemente espesso. Retire o creme do fogo e acrescente as gemas, o queijo parmesão e o espinafre refogado. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem.

Em uma tigela, bata as claras em neve até ficarem firmes. Em seguida, incorpore delicadamente ao creme de espinafre, mexendo com movimentos suaves para manter a leveza da mistura. Unte um refratário com manteiga e despeje a mistura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o suflê esteja crescido e levemente dourado. Sirva em seguida.

3. Arroz cremoso com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de muçarela ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e mexa por mais alguns segundos até liberar aroma. Adicione o espinafre e refogue rapidamente até que as folhas murchem. Mexa bem para que o espinafre se misture aos temperos. Acrescente o creme de leite e misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o arroz cozido ao molho e mexa bem para que os grãos absorvam o sabor do creme e do espinafre. Acrescente o queijo parmesão e a muçarela, misture e cozinhe por mais alguns minutos até que o queijo derreta e o arroz fique bem cremoso. Sirva em seguida.

Orecchiette com espinafre e alho (Imagem: kuvona | Shutterstock)

4. Orecchiette com espinafre e alho

Ingredientes

300 g de massa tipo orecchiette

2 xícaras de chá de espinafre

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa da água do cozimento da massa

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe a massa orecchiette conforme as instruções da embalagem até ficar al dente. Reserve um pouco da água do cozimento e escorra a massa.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue rapidamente até começar a dourar levemente. Acrescente a pimenta calabresa. Coloque o espinafre na frigideira e cozinhe por alguns minutos até que ele murche. Acrescente a massa cozida ao refogado e misture bem. Adicione a água do cozimento da massa para ajudar a formar um molho leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.

5. Gratinado de batata com espinafre

Ingredientes

3 batatas cortadas em rodelas finas

em rodelas finas 2 xícaras de chá de espinafre picado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Coloque as batatas cortadas em uma panela com água e um pouco de sal. Cozinhe em fogo médio por cerca de 5 a 7 minutos, apenas até começarem a ficar macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Em seguida, adicione o espinafre e cozinhe até as folhas murcharem.

Acrescente o creme de leite e o leite à panela com o espinafre. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por alguns minutos até formar um molho cremoso. Em um refratário untado com azeite, faça uma camada de batatas. Cubra com parte do molho de espinafre e repita as camadas até terminar os ingredientes. Espalhe a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e dourado. Sirva em seguida.

Salada de espinafre com pepino, rabanete e queijo (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

6. Salada de espinafre com pepino, rabanete e queijo

Ingredientes

Salada

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 pepino cortado em rodelas finas

4 rabanetes cortados em fatias finas

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

1/2 xícara de chá de queijo branco esfarelado

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Molho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela ou prato fundo, coloque o espinafre como base. Acrescente o pepino, o rabanete e a cebola-roxa, distribuindo por cima. Espalhe o queijo esfarelado sobre a salada e finalize com as sementes para dar crocância. Em um pequeno recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o mel e o sal. Mexa bem até emulsificar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente antes de servir.

7. Waffle de espinafre com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1/2 xícara de chá de ricota

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, a farinha de trigo e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre de maçã, o ovo, o leite e a água. Misture bem e, aos poucos, despeje sobre os ingredientes secos e mexa para incorporar. Por último, coloque as folhas de espinafre e misture. Unte uma máquina para waffle com azeite e disponha a massa. Cubra com a ricota e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.