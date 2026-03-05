O peixe é uma excelente alternativa para aqueles que optam por evitar carne vermelha na dieta durante a Quaresma, pois fornece nutrientes essenciais, tais como proteínas de alta qualidade, ômega 3 e uma variedade de vitaminas e minerais fundamentais para a saúde. Além disso, a versatilidade permite a criação de uma ampla gama de receitas, atendendo aos mais diversos paladares e preferências culinárias.

Por isso, a seguir, confira 10 receitas com peixe para quem não come carne vermelha na Quaresma!

1. Ceviche de salmão com manga e abacate

Ingredientes

Ceviche

2 lombos de salmão cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 manga cortada em fatias

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

1/2 pimenta-malagueta sem sementes e picada

Gergelim branco e folhas de coentro a gosto

Molho

50 ml de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de leite de coco

2 colheres de café de açúcar

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e reserve. Em um recipiente, misture o salmão com a pimenta-malagueta e cubra com o molho. Tampe o recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Após, acrescente as folhas de coentro e o gergelim. Sirva o ceviche com a manga e o abacate.

2. Peixe assado com legumes

Ingredientes

2 cebolas cortadas em rodelas

6 filés de merluza

2 colheres de sopa de manteiga

6 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 xícara de chá de salsão picado

2 xícaras de chá de cenoura cortada em rodelas

4 xícaras de chá de batata cortada em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com metade da manteiga. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da manteiga, volte o peixe para o forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Robalo com crosta de castanha-de-caju

Ingredientes

500 g de filé de robalo

1/2 xícara de chá de castanha -de-caju triturada

-de-caju triturada 1/2 xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de ervas secas

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de robalo com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em outra tigela, misture a castanha-de-caju, a farinha de rosca, as ervas secas e o azeite até formar uma farofa úmida.

Unte uma forma com azeite e disponha os filés de robalo. Espalhe a mistura de castanha-de-caju sobre os filés, pressionando levemente para que a crosta fique bem distribuída. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os filés de peixe estejam assados e a crosta esteja dourada. Sirva em seguida.

Nuggets de peixe (Imagem: Ileish Anna | Shutterstock)

4. Nuggets de peixe

Ingrediente

500 g de filé de peixe cortado em cubos

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 ovo batido

Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

de rosca para empanar Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Modo de preparo

No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de bolinhas achatadas. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva os nuggets com o molho da sua preferência.

5. Salmão com molho de iogurte

Ingredientes

200 g de salmão cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o salmão e refogue por 4 minutos. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Adicione o iogurte e o molho de tomate. Misture e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

6. Tilápia ao molho de maracujá

Ingredientes

4 filés de tilápia

1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

concentrado 2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio e unte com uma colher de sopa de manteiga. Coloque os filés na frigideira já quente e deixe grelhar sem mexer por 3 a 4 minutos, até que a base esteja dourada e comece a firmar. Vire com cuidado e deixe dourar o outro lado por mais 2 a 3 minutos, mantendo o fogo médio para não ressecar. Retire os filés e reserve em um prato.

Depois, em uma panela pequena, derreta o resto da manteiga em fogo baixo. Acrescente o mel e misture até incorporar. Adicione o suco de maracujá concentrado e aumente o fogo para médio. Cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo de vez em quando, até que o molho reduza levemente e fique mais encorpado. Regue o peixe com o molho quente de maracujá e sirva imediatamente.

7. Salada de macarrão com atum

Ingredientes

250 g de macarrão tipo parafuso

170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido

em pedaços, sólido em óleo e escorrido 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/3 de xícara de chá de cebola picada

1/2 xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe o macarrão com uma pitada de sal até ficar al dente. Escorra o macarrão e deixe esfriar. Em uma tigela grande, coloque o macarrão já frio, o atum, o milho-verde, a ervilha, a cenoura e a cebola. Misture bem os ingredientes. Adicione o iogurte natural, o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Finalize o cheiro-verde e misture novamente. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos e sirva em seguida.

Moqueca de peixe simples (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

8. Moqueca de peixe simples

Ingredientes

700 g de peixe branco firme cortado em pedaços grandes

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola fatiada em meia-lua

3 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 2 tomates picados

1 colher de chá de colorau

400 ml de leite de coco

1/3 de xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Coloque os cubos de peixe em uma tigela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Misture delicadamente e deixe repousar por 10 minutos. Depois, em uma panela larga, aqueça o azeite e o azeite de dendê em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por poucos segundos.

Coloque o pimentão e o tomate, cozinhando até começarem a murchar. Polvilhe o colorau e misture. Acomode os pedaços de peixe sobre o refogado, sem mexer. Despeje o leite de coco por cima. Se estiver muito espesso, acrescente a água. Ajuste o sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por 12-15 minutos. Desligue o fogo, salpique cheiro-verde por cima e sirva imediatamente.

9. Peixe assado com pimentão

Ingredientes

4 filés de tilápia

1/2 pimentão verde

1/2 pimentão vermelho

1/2 pimentão amarelo

1 cebola

8 tomates -cerejas

-cerejas Suco de 1 limão

3 dentes de alho amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão e reserve. Corte os pimentões em tiras e a cebola em rodelas. Em uma forma forrada com papel-manteiga, disponha os pimentões, a cebola e os tomates-cerejas. Em seguida, acrescente os filés de tilápia por cima dos vegetais. Regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.

10. Pescada ao forno com alho-poró e cenoura

Ingredientes

500 g de filé de pescada

1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 xícara de chá de alho-poró picado

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a pescada com o suco de limão, com o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 2 minutos até começar a ficar macia. Acrescente a cenoura e cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o alho-poró e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo.

Unte uma forma com azeite e distribua os filés de pescada na forma. Espalhe o refogado de cenoura e alho-poró sobre os filés e regue com 1 colher de sopa de azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o peixe esteja macio e bem cozido. Retire do forno e sirva em seguida.