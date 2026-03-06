Xepa do BBB 26: aprenda a preparar 5 receitas que vão te surpreender

Conquistar a liderança ou ser convidado para o VIP, com maior variedade de alimentos, é um dos desejos de todos os participantes no BBB 26. No entanto, essa experiência de luxo é para poucos, e sempre há um grupo que fica com a temida Xepa, com alimentos mais restritos. O que não significa, porém, que os brothers passam fome. Isso porque, com o que há disponível para o grupo, também é possível preparar pratos deliciosos e nutritivos.

A seguir, confira 5 receitas para fazer com os ingredientes da Xepa do BBB 26!

1. Fígado acebolado

Ingredientes

500 g de fígado bovino limpo e cortado em tiras

bovino limpo e cortado em tiras 1 cebola descascada e cortada em meia-lua

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de água

2 colheres de chá de sal

Salsinha picada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Transfira a cebola para um recipiente e reserve. Regue a frigideira novamente com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Acrescente o fígado e frite por 5 minutos, mexendo sempre. Após, junte a cebola e misture bem. Tempere com sal, regue com o suco de limão e a água. Mexa até formar um molho ralo. Desligue o fogo e sirva em seguida com a salsinha.

2. Rabada

Ingredientes

1 kg de rabo de boi limpo

2 cebolas descascadas e picadas

3 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 pimentão verde sem sementes e picado

340 g de tomate pelado

pelado 1 maço de cheiro-verde picado

Sal, pimenta-do-reino moída, pimenta calabresa e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o rabo com sal, pimenta-do-reino e pimenta calabresa e deixe descansar por 10 minutos. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente os pimentões e refogue até murcharem. Junte o rabo e os tomates e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e salpique com cheiro-verde. Leve ao fogo médio novamente, sem tampar a panela, até o molho reduzir. Sirva em seguida.

3. Ensopado de língua de boi com mandioca

Ingredientes

800 g de língua de boi

300 g de mandioca descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a língua de boi, cubra com água, adicione a folha de louro e um pouco de sal e cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Retire do fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Aguarde amornar e remova a pele que envolve a carne. Corte a língua em pedaços e reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Adicione a língua e a mandioca, cubra com um pouco de água e cozinhe até a mandioca ficar macia e o caldo levemente encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

4. Moela de frango com molho

Ingredientes

1 kg de moela de frango

1 fio de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 pimentão verde sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de água quente

340 g de molho de tomate

Sal, colorau, cominho, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, o alho, o colorau e o pimentão verde e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e misture. Junte a moela de frango, o sal, o cominho, a pimenta-do-reino, a água quente e o molho de tomate e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Salpique com salsa e sirva em seguida.

5. Arroz com fígado e legumes

Ingredientes

300 g de fígado cortado em cubos

2 xícaras de chá de arroz

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 pimentão vermelho picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue metade da cebola e do alho até dourarem. Junte o arroz e mexa até começar a brilhar. Cubra com água, adicione sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o restante da cebola e do alho até dourarem. Acrescente o fígado e doure. Adicione a cenoura e o pimentão e refogue até ficarem macios. Por último, coloque o arroz cozido e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.