Influenciadora aponta a mais nova red flag masculina: pizza com carne

Uma discussão inesperada sobre relacionamentos tomou conta das redes sociais: para algumas mulheres, a escolha de pizza com carne funciona como um sinal de alerta sobre a personalidade de um possível parceiro. A ideia ganhou força com um vídeo da influenciadora Esme Hewitt, cujo conteúdo relaciona hábitos alimentares a valores pessoais, especialmente quando o assunto é consumo de carne e responsabilidade ambiental.

Na avaliação dela, a dificuldade de diminuir o consumo de produtos de origem animal revela um comportamento pouco empático diante da crise climática e do impacto ambiental da pecuária. Em um vídeo no TikTok que já soma quase 500 mil visualizações, ela afirma: “Pessoalmente, acho que se você não consegue reduzir o consumo de carne, então você é egoísta. Como assim você não pode comer um hambúrguer vegetariano de vez em quando?”.

Hewitt também cita consequências ambientais da produção de carne, incluindo a derrubada de florestas tropicais para expansão de estruturas ligadas à indústria pecuária e ao abate de animais. Segundo ela, muitos consumidores simplesmente ignoram essas implicações.

Para a influenciadora, a preferência por pizzas carregadas de carne pode indicar algo maior do que gosto culinário. "Isso diz muito sobre como você enxerga o meio ambiente, o bem-estar animal e até mesmo a si próprio. Carne não faz tão bem assim para a saúde."

Outro aspecto levantado por ela envolve a cultura masculina em torno do consumo de proteína. Hewitt sugere que essa obsessão pode estar associada a padrões de comportamento ligados ao que ela chama de "masculinidade tóxica". "Acredito que existe uma correlação entre as atitudes de homens e mulheres em relação ao meio ambiente, a empatia e o tipo de pessoa que você é", declarou.

Nos comentários do vídeo, diversos usuários concordaram com a análise. “A questão da masculinidade tóxica e da proteína é MUITO real”, escreveu um deles. Outro comentário tentou explicar a reação negativa que vegetarianos e veganos costumam enfrentar on-line: "As pessoas ficam irritadas porque não existe um argumento ‘contra’ suficientemente forte. Isso faz com que as pessoas percebam que não são tão moralmente corretas quanto poderiam ser, então ficam com raiva daqueles que são, como forma de defesa”.

Entre as respostas mais enfáticas, um usuário afirmou: “O veganismo é o princípio moral básico”. Outro internauta ampliou a crítica ao comportamento social atual: “Como sociedade, transformamos a empatia em uma característica negativa e nunca vou entender como chegamos a esse ponto”.